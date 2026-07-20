À moins de 48h de la fin des Soldes, Amazon brade le mini PC NiPoGi Pinova P2 à 277 € au lieu de 399 €, soit 122 € d'économie. Un modèle déjà identifié comme best-seller de sa catégorie sur Amazon, apprécié pour son format compact et sa capacité à gérer jusqu'à trois écrans 4K simultanément.
Le NiPoGi Pinova P2 s'est imposé comme une référence parmi les mini PC accessibles, équipé d'un processeur AMD Ryzen (selon les configurations, 4300U ou 3300U) associé à une carte graphique Radeon intégrée, 16 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage SSD selon la version choisie. Il fonctionne sous Windows 11 Pro et propose trois sorties vidéo, HDMI 2.0, DisplayPort et USB Type-C, permettant de connecter jusqu'à trois écrans 4K UHD en simultané, un atout rare sur ce segment de prix. Livré avec un support VESA, un câble HDMI, un manuel et une garantie d'un an, ce mini PC cible particulièrement le télétravail, les études et la bureautique intensive.
Pourquoi choisir le mini PC NiPoGi Pinova P2 ?
- Une configuration AMD Ryzen avec 16 Go de RAM, largement suffisante pour la bureautique, le télétravail et le multitâche.
- La possibilité de connecter jusqu'à trois écrans 4K simultanément, un vrai atout pour les usages professionnels multi-écrans.
- Un format ultra-compact qui permet d'emporter facilement son poste de travail, contrairement à une tour classique.
Une puissance surprenante dans un format de poche
Malgré sa petite taille, le NiPoGi Pinova P2 embarque une configuration capable de gérer sans ralentissement plusieurs écrans, le montage vidéo léger ou des tableurs volumineux, grâce à son processeur AMD Ryzen couplé à 16 Go de RAM. Les trois sorties vidéo disponibles, HDMI 2.0, DisplayPort et USB Type-C, permettent de déployer une véritable station de travail multi-écrans, un usage habituellement réservé à des configurations plus imposantes et plus chères. Un test vidéo récent a même montré que ce mini PC parvenait à faire tourner des jeux comme Fortnite ou Minecraft dans des conditions correctes, au-delà de son usage bureautique principal.
Une offre parmi les meilleures constatées sur ce modèle, à saisir avant la fin des Soldes
Le tarif de ce mini PC a connu plusieurs variations au fil de l'année, entre 249 € lors d'une précédente période de Soldes et jusqu'à 280 € à d'autres moments, avec un prix de référence affiché à 399 €. À 277 €, cette offre se situe donc dans la fourchette basse déjà observée sur ce modèle, avec l'avantage supplémentaire d'une échéance claire puisque les Soldes touchent à leur fin dans moins de 48 heures. Pour qui recherchait un mini PC fiable pour le télétravail ou les études sans investir dans une tour complète, ce créneau final représente une occasion à ne pas laisser filer.
✅ Les points forts
- Configuration AMD Ryzen et 16 Go de RAM largement suffisante pour la bureautique et le multitâche quotidien.
- Gestion simultanée de trois écrans 4K, un argument fort pour les usages professionnels.
- Format ultra-compact, facile à transporter ou à intégrer dans un espace de travail réduit.
❌ Les limites
- La carte graphique intégrée reste limitée pour les jeux récents ou gourmands, malgré des résultats corrects sur des titres légers.
- Le stockage SSD peut varier fortement selon la version choisie (128 Go à 1 To), un point à vérifier avant l'achat.
- L'offre est directement liée à la fin des Soldes, avec un retour probable au tarif plein une fois la période terminée.
À 277 € au lieu de 399 €, le NiPoGi Pinova P2 confirme sa réputation de mini PC polyvalent et compact, capable de répondre aux besoins de télétravail, d'études ou de bureautique multi-écrans sans exploser le budget. Avec la fin des Soldes à moins de 48 heures, cette offre Amazon représente la dernière fenêtre identifiée pour s'équiper à ce tarif avant un probable retour au prix plein.
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