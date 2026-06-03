La Xbox Manette sans Fil Shock Blue repose sur la connectivité Bluetooth pour les appareils mobiles et PC, et sur le protocole Xbox Wireless pour un appairage direct avec les consoles de la gamme. L'autonomie annoncée atteint jusqu'à 40 heures avec deux piles AA, ce qui en fait une manette pensée pour des sessions longues sans interruption. Le bouton Partage dédié permet de capturer screenshots et clips directement depuis la manette, une fonctionnalité appréciable pour les streamers et les joueurs qui partagent leurs parties. La prise jack 3,5 mm intégrée offre la compatibilité avec la plupart des casques filaires, sans avoir besoin d'adaptateur.

Dans son test de la manette sans fil Xbox Series, la rédaction de Clubic avait relevé des progrès concrets sur l'ergonomie et la prise en main par rapport à la génération One, avec une géométrie affinée et des surfaces sculptées qui rendent les longues sessions plus confortables. Les profils qui y trouveront le plus d'intérêt sont les joueurs PC cherchant une alternative sérieuse aux manettes tierces, les possesseurs de Xbox souhaitant un second pad, et ceux qui utilisent le cloud gaming sur mobile ou tablette.