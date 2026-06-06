Le début juin marque traditionnellement un pic des achats tech chez Amazon, et cette sélection du week-end en est une bonne illustration. La plateforme couvre quasiment tous les univers : image grand écran, gaming PC, maison connectée, jardin, piscine et confort thermique, avec des remises qui justifient réellement le passage à l'achat.

Le téléviseur Sony Bravia 5 55 pouces mini-LED franchit pour la première fois la barre des 900 €, soit 500 € d'économie sur son tarif habituel. La carte graphique MSI GeForce RTX 5060 Ti 8 Go, première représentante de l'architecture Blackwell en entrée de gamme, descend à 319 €. Et du côté de la maison connectée, le Dreame L40 Ultra et le Roborock QV 35A s'affichent à des niveaux de prix rarement vus.

Pour les jardins et piscines, le robot tondeuse Mammotion YUKA Mini 2 et le robot de piscine BOTLUXE sont également en promotion. En pleine montée des températures, le climatiseur mobile Klarstein complète logiquement une sélection taillée pour équiper son foyer avant l'été.