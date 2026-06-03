Une remise de 40 % sur un robot tondeuse sans câble périmétrique issu de la gamme que la rédaction a distinguée en 2025, mérite qu'on s'y attarde, surtout à l'approche de l'été. Nous avons passé cette offre Amazon au crible pour vous aider à décider si elle correspond à votre situation.
Voici le Mammotion YUKA Mini 2 500 à 659,00 € au lieu de 1 099,00 € chez Amazon !
Lancée début 2026, la gamme YUKA Mini 2 de Mammotion prend la suite directe d'un modèle que notre rédaction avait distingué meilleur robot tondeuse de l'année 2025. Ce YUKA Mini 2 500 est la version d'entrée de gamme, dédiée aux jardins jusqu'à 500 m² et dotée d'une navigation intégralement visuelle à trois caméras, sans RTK ni câble périmétrique à enterrer. L'offre actuelle sur Amazon le propose à 659,00 €, soit 440 € de moins que son prix d'origine, avec trois jeux de lames de rechange inclus dans le bundle.
La gamme se décline en trois versions : le 500, objet de cet article, mise sur une navigation par vision IA sans LiDAR, ce qui en fait la solution la plus accessible et la plus rapide à mettre en place. Les versions 800 et 1 000 intègrent un capteur LiDAR 360°, mieux adapté aux jardins complexes ou aux zones densément ombragées, mais à des tarifs significativement plus élevés.
Pourquoi choisir le Mammotion YUKA Mini 2 500 ?
- Prix réduit de 40 % : à 659,00 €, ce robot tondeuse passe dans une fourchette où peu de modèles sans câble périmétrique offrent un niveau de technologie comparable.
- Zéro câble périmétrique : la navigation par vision IA et triple caméra permet une installation en moins de dix minutes, sans outillage ni compétences techniques particulières.
- Gamme reconnue par Clubic : le YUKA Mini original a été élu meilleur robot tondeuse 2025 par notre rédaction, et ce YUKA Mini 2 500 en reprend les atouts fondamentaux à un tarif désormais plus accessible.
Navigation IA à trois caméras : une autonomie bien pensée pour les jardins bien exposés
Le YUKA Mini 2 500 embarque trois caméras associées à un processeur IA capable de reconnaître plus de 300 types d'objets du quotidien, des jouets oubliés dans l'herbe aux outils de jardin, pour adapter sa trajectoire en temps réel sans fil ni ancrage GPS. Ses cinq lames flottantes couvrent 190 mm de large avec une hauteur de coupe réglable de 20 à 60 mm, et sa transmission à deux roues motrices lui permet de gérer des pentes jusqu'à 45 % ainsi que des passages dès 55 cm de largeur.
La batterie amovible de 4,5 Ah tient environ 110 à 115 minutes par charge, suffisant pour traiter les 500 m² en plusieurs passages successifs avec retour automatique à la station. Dans son analyse approfondie de la série YUKA Mini 2, la rédaction a relevé la qualité de la prise en main et la précision de la navigation, deux points qui distinguent cette gamme face à des modèles à navigation moins évoluée dans la même tranche de prix.
Ce que gagne et ce que cède le YUKA Mini 2 500 face à la concurrence
À 659,00 €, le YUKA Mini 2 500 se positionne au-dessus d'alternatives à câble comme le Gardena Sileno Minimo 500, accessible autour de 530 €, qui impose une installation bien plus longue mais offre une navigation plus prévisible sur terrain complexe. L'absence de LiDAR, remplacée par une vision purement caméra, constitue la principale concession de ce modèle : un jardin bien exposé, sans zones fortement ombragées, reste la condition pour en tirer le meilleur parti.
✅ Les points forts
- Installation sans câble périmétrique en moins de dix minutes, sans outillage, confirmée par de nombreux retours utilisateurs
- Navigation à triple caméra avec IA embarquée, reconnaissance de plus de 300 obstacles du quotidien
- Cinq lames flottantes pour une coupe homogène sur 190 mm, hauteur réglable de 20 à 60 mm
- Gestion des pentes jusqu'à 45 % et circulation dans des passages dès 55 cm de largeur
- Mode DropMow pour des sessions ponctuelles sans programmation, batterie amovible de 4,5 Ah facile à recharger
❌ Les limites
- Navigation visuelle moins fiable par faible luminosité, dans les zones très ombragées ou lors de tontes en soirée
- Surface couverte limitée à 500 m², gestion de cinq zones de tonte au maximum
- Comportement variable signalé sur sols meubles ou fortement irréguliers selon les retours utilisateurs
- Les lames sont expédiées séparément selon la configuration choisie, un point à anticiper à la réception du colis
L'offre à -40 % sur le Mammotion YUKA Mini 2 500 est encore disponible sur Amazon : vérifiez le stock avant la fin de la promotion !
Le Mammotion YUKA Mini 2 500 trouve sa pleine cohérence pour qui dispose d'un jardin bien exposé, de superficie inférieure à 500 m², sans zones densément ombragées ni configuration trop complexe. À 659,00 €, la remise de 40 % le place sur un segment où la navigation sans câble, la qualité de coupe et la simplicité d'installation sont difficiles à trouver à ce niveau de prix : c'est une porte d'entrée dans la tonte autonome pour ceux qui ne veulent pas enterrer un fil périmétrique.
En revanche, si votre terrain cumule des zones très ombragées, dépasse les 500 m² ou présente des configurations complexes avec de nombreux corridors, la version LiDAR de la gamme sera mieux armée pour répondre à ces contraintes. Cette offre s'adresse aux propriétaires qui souhaitent franchir le cap de la tonte autonome sans contrainte d'installation, à un tarif qui constitue aujourd'hui une vraie fenêtre d'opportunité sur la gamme Mammotion.
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