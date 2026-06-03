Lancée début 2026, la gamme YUKA Mini 2 de Mammotion prend la suite directe d'un modèle que notre rédaction avait distingué meilleur robot tondeuse de l'année 2025. Ce YUKA Mini 2 500 est la version d'entrée de gamme, dédiée aux jardins jusqu'à 500 m² et dotée d'une navigation intégralement visuelle à trois caméras, sans RTK ni câble périmétrique à enterrer. L'offre actuelle sur Amazon le propose à 659,00 €, soit 440 € de moins que son prix d'origine, avec trois jeux de lames de rechange inclus dans le bundle.

La gamme se décline en trois versions : le 500, objet de cet article, mise sur une navigation par vision IA sans LiDAR, ce qui en fait la solution la plus accessible et la plus rapide à mettre en place. Les versions 800 et 1 000 intègrent un capteur LiDAR 360°, mieux adapté aux jardins complexes ou aux zones densément ombragées, mais à des tarifs significativement plus élevés.