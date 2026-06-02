L'intérêt principal de cette offre réside dans son format. Là où certains ventilateurs haut de gamme dépassent facilement les 100 € l'unité, Amazon propose ici deux appareils pour moins de 150 €.

Pour de nombreux foyers, cela permet d'équiper simultanément :

un salon et une chambre

deux chambres

ou encore un bureau et une pièce de vie



Plus besoin de déplacer constamment le ventilateur au fil de la journée : chacun peut profiter de son propre appareil.

Avec une économie immédiate de 50 € par rapport à l'achat séparé, cette offre figure parmi les plus intéressantes actuellement sur le segment des ventilateurs sur pied.