Est-ce que Google réinvente la roue avec son Pixel 10 ? Non. Est-ce que Google fait passer sa gamme dans une nouvelle dimension avec son Pixel 10 ? Non plus et la version Pro présente toujours de sérieux avantages. Toutefois, Google a mis sur pied un smartphone polyvalent et surtout bien optimisé. Un constat que l'on découvre dès que l'on se penche sur le processeur de ce Google Pixel 10. La marque a opté pour un Tensor G5. S'il ne s'agit pas du processeur le plus puissant, il est efficace pour les tâches du quotidien et permet au smartphone de ne pas chauffer.

Sur la façade avant de l'appareil, on retrouve une dalle Amoled de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement variable entre 60 et 120 Hz. Un écran qui brille de par sa luminosité affichée à 3 000 nits, ce qui offre un bon rendu même en extérieur.

À l'arrière, nouveauté sur la gamme Pixel standard avec l'apparition d'un téléobjectif offrant un zoom optique x5 et un zoom numérique x20. L'objectif de Google est de concurrencer le Samsung Galaxy S25 ou encore le Poco F7 Ultra.