Le Prime Day approche à grand pas et Amazon casse déjà les prix. Ventilateur, robot tondeuse, casque audio, carte graphique RTX... 10 deals à saisir avant la ruée.
Le Prime Day approche, mais Amazon n'attend pas pour lancer les hostilités. Des remises significatives s'affichent dès maintenant sur une sélection de produits tech et maison parmi les plus recherchés de l'été, avec des économies allant jusqu'à 330 €. Casque Bose QuietComfort, aspirateur robot Roborock, carte graphique RTX 5060 Ti de nouvelle génération ou encore robot tondeuse Mammotion : on a sélectionné 10 offres concrètes, disponibles dès aujourd'hui, sans attendre le coup d'envoi officiel de l'événement.
Les 10 ventes flash qui cartonnent chez Amazon :
- Rowenta Turbo Silence Ventilateur (lot de 2) à 149,99 € au lieu 199,98 €
- Sonnette Ring Batterie Vidéo + caméra indoor Ring à 59,99 € au lieu de 99,99 €
- Ventilateur sans pales Dreame MF10 à 199 € au lieu de 299 €
- Batterie externe INIU Batterie Externe 45W à 29,99 € au lieu de 39,97 €
- Robot tondeuse Mammotion Yuka Mini 2 à 769 € au lieu de 1099 €
- Casque sans fil Bose QuietComfort à 229,95 € au lieu de 299,95 €
- Casque gaming Logitech G Pro X SE à 54,99 € au lieu de 89,99 €
- Carte vidéo MSI NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti à 319 € au lieu de 399 €
- Aspirateur robot Roborock Qrevo S Pro à 489,99 € au lieu de 589,99 €
- Vidéoprojecteur Ameela 1080P à 128,60 € au lieu de 199,99 €
Rowenta Turbo Silence : deux ventilateurs pour le prix d'un !
Le Rowenta Turbo Silence est l'une des valeurs sûres du ventilateur sur pied, reconnu pour son niveau sonore particulièrement bas et son efficacité à rafraîchir une pièce rapidement. Ce lot de deux unités permet d'équiper deux espaces en une seule commande, avec 50 € d'économie sur le pack. Un achat malin à anticiper avant les grosses chaleurs et la potentielle rupture de stock au moment du Prime Day.
Ring Vidéo Batterie + caméra indoor : la sécurité maison en bundle
Ce pack Ring associe une sonnette vidéo sans fil alimentée par batterie et une caméra intérieure connectée. Ensemble, ils permettent de surveiller l'entrée et l'intérieur du logement depuis l'application Ring, avec alertes en temps réel et vision nocturne. À 59,99 € pour les deux appareils, c'est une porte d'entrée accessible et complète dans l'univers de la maison connectée sécurisée.
Dreame MF10 : le ventilateur sans pales premium à -100 €
Le Dreame MF10 adopte un design sans pales pour diffuser un flux d'air continu, silencieux et sans turbulences. Compatible avec la commande vocale et pilotable depuis une application mobile, il s'intègre naturellement dans un intérieur connecté. La remise de 100 € le ramène à 199 €, l'un de ses meilleurs prix depuis son lancement.
Batterie externe INIU 45W : la batterie externe rapide et compacte sous 30 €
La batterie externe INIU 45W mise sur l'essentiel : une charge rapide compatible smartphones, tablettes et ordinateurs portables récents, dans un format compact facilement glissable dans un sac. À moins de 30 €, c'est l'un des meilleurs rapports capacité/prix du segment, idéal pour les vacances et déplacements estivaux.
Mammotion Yuka Mini 2 : le robot tondeuse à son prix le plus bas
Le Mammotion Yuka Mini 2 tond de façon autonome et silencieuse grâce à sa navigation GPS et vision, sans câble périphérique enterré. Une installation simplifiée et une couverture efficace pour les jardins de taille moyenne en font l'une des meilleures références du marché. Avec 330 € de remise, il passe sous la barre des 800 €, un niveau de prix exceptionnel pour ce type de produit.
Bose QuietComfort : la référence du casque à réduction de bruit
Le Bose QuietComfort reste l'une des meilleures alternatives sur le marché des casques à réduction de bruit active. Son confort d'écoute longue durée, sa légèreté et sa neutralité sonore en font un compagnon idéal pour le travail et les voyages. À 229,95 €, soit 70 € de moins que son prix habituel, il retrouve un tarif qu'on n'avait pas vu depuis les derniers Soldes.
Logitech G Pro X SE : le casque gaming taillé pour la compétition
Le Logitech G Pro X SE est conçu pour les gamers exigeants : arceau en acier, coussinets mémoire de forme et microphone détachable à réduction de bruit en font un casque orienté performance et durabilité. À 54,99 € contre 89,99 € habituellement, il s'impose comme l'un des meilleurs casques gaming filaires sous les 60 €.
MSI GeForce RTX 5060 Ti : la nouvelle génération à prix accessible
La RTX 5060 Ti inaugure l'architecture Blackwell de NVIDIA dans le segment mainstream, avec des performances en nette hausse grâce au DLSS 4 et au Frame Generation. À 319 €, ce modèle MSI s'affiche 80 € sous son prix de lancement, une entrée idéale dans la génération RTX 50 sans exploser son budget.
Roborock Qrevo S Pro : l'aspirateur robot haut de gamme en promotion
Le Roborock Qrevo S Pro embarque la navigation laser LiDAR de précision, un système de lavage automatique des serpillières et une base de vidange autonome. Pensé pour les grandes surfaces et les foyers avec animaux, il s'impose comme l'un des robots aspirateurs les plus complets du marché. À 489,99 €, la remise de 100 € le rend nettement plus accessible pour un produit de cette envergure.
Ameela 1080P : le vidéoprojecteur Full HD à moins de 130 €
Le vidéoprojecteur Ameela 1080P offre une image Full HD native dans un format compact, avec une connectivité HDMI et USB adaptée aux usages modernes. Idéal pour transformer son salon en salle de cinéma ou organiser une soirée extérieure cet été, il s'affiche à 128,60 € après remise, soit près de 72 € de moins que son tarif habituel.
Prime Day 2026 : rendez-vous du 23 au 26 juin sur Amazon
Cette année, le Prime Day Amazon se tiendra du 23 au 26 juin, soit quatre jours de promotions intenses sur des millions de produits. L'événement est réservé aux membres Amazon Prime, qui bénéficient d'un accès exclusif aux offres flash et aux deals du jour. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment d'activer un essai gratuit pour ne rien manquer. Côté catégories, Amazon devrait comme chaque année frapper fort sur la tech, le gaming, la maison connectée et l'électroménager, avec des remises souvent supérieures à celles pratiquées pendant les Soldes.
En attendant le 23 juin, les offres pré-Prime Day déjà disponibles permettent d'anticiper ses achats sur les références les plus convoitées, avant que les stocks ne fondent au moment du coup d'envoi.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait Bouygues - B&You 130Go 5G à 11,99 €/mois sans engagement
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