Le Roborock Qrevo S Pro embarque la navigation laser LiDAR de précision, un système de lavage automatique des serpillières et une base de vidange autonome. Pensé pour les grandes surfaces et les foyers avec animaux, il s'impose comme l'un des robots aspirateurs les plus complets du marché. À 489,99 €, la remise de 100 € le rend nettement plus accessible pour un produit de cette envergure.