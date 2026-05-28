Ce modèle de la marque COMFEE' est un climatiseur mobile qui fait office de refroidisseur et ventilateur. A l'aide d'un conduit d'air à quatre voie innovant, le flux d'air est de 338m³/heure, 40% plus fort que les modèles classique. COMFEE' vous apporte de la fraîcheur pour les journéés estivales, idéal pour les pièces de 23㎡. Grâce à ses poignées incorporées, roulettes pivotantes, ainsi que ses dimensions réduites, ce design ergonomique vous permet de déplacer le climatiseur mobile facilement, vous permettant de le prendre avec vous pour profiter de la fraîcheur même en camping ou dans une maison de vacances.

En mode de refroidissement, ce climatiseur ne consomme que 980W par heure, à l'aide de compresseur à haute efficacité et le réfrigérant natural R290. Le mode veille consomme quant à lui seulement 0,5W. Le climatiseur est adapté pour une pièce de 20 m² max dont vous pouvez régler la température entre 17 et 35°.