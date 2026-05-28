Ne laissez pas la canicule vous empêcher de dormir ou de travailler en profitant de cette vente flash Amazon sur le climatiseur mobile COMFEE' à 209,99 € au lieu de 269 €.
Pourquoi Clubic recommande le climatiseur COMFEE' ?
- Puissance de rafraîchissement de 7 000 Btu/h
- Température réglable dans une pièce entre 17 et 35°
- Convient pour une pièce entre 13 et 20m²
Une solution simple et peu honéreuse pour se rafraîchir cet été
Acheter un climatiseur mobile est la solution parfaite si vous n'avez pas les moyens d'installer un système de climatisation fixe chez vous, ce qui peut rapidement chiffrer à plusieurs milliers d'euros.
Si votre besoin consiste à rafraîchir une pièce de votre maison ou appartement de manière plus efficace qu'un simple ventilateur, un climatiseur mobile est parfaitement adapté. En termes de capacités et de prix, le climatiseur mobile se situe entre les deux produits, avec de temps en temps des promotions comme sur ce COMFEE'.
Le climatiseur COMFEE' en promotion sur Amazon
Ce modèle de la marque COMFEE' est un climatiseur mobile qui fait office de refroidisseur et ventilateur. A l'aide d'un conduit d'air à quatre voie innovant, le flux d'air est de 338m³/heure, 40% plus fort que les modèles classique. COMFEE' vous apporte de la fraîcheur pour les journéés estivales, idéal pour les pièces de 23㎡. Grâce à ses poignées incorporées, roulettes pivotantes, ainsi que ses dimensions réduites, ce design ergonomique vous permet de déplacer le climatiseur mobile facilement, vous permettant de le prendre avec vous pour profiter de la fraîcheur même en camping ou dans une maison de vacances.
En mode de refroidissement, ce climatiseur ne consomme que 980W par heure, à l'aide de compresseur à haute efficacité et le réfrigérant natural R290. Le mode veille consomme quant à lui seulement 0,5W. Le climatiseur est adapté pour une pièce de 20 m² max dont vous pouvez régler la température entre 17 et 35°.
Amazon propose une vente flash à durée limitée sur ce modèle avec un prix qui passe en ce moment de 269 € à 229,99 €, il serait donc dommage de s'en priver alors que les températures grimpent en flèche. Il vous faudra faire vite, car l'offre est valable jusqu'au 3 juin 2026.
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