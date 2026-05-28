Cette sélection mêle urgence saisonnière et opportunités durables. Les ventilateurs et climatiseurs répondent à un besoin immédiat, alors que les stocks sur ces références s'amenuisent vite en période de canicule. Les acheter maintenant, c'est éviter de payer plein tarif dans quelques jours — ou de ne plus en trouver du tout.

Sonnette Ring + caméra indoor Ring : un pack vidéosurveillance complet pour sécuriser l'entrée et l'intérieur du logement, à moins de 60 €.

Dreo Ventilateur colonne 20 dB : silencieux comme promis, idéal pour les chambres ou les espaces de travail.

Rowenta Turbo Silence Compact 3D Multi Flow : polyvalent, il diffuse l'air sur plusieurs directions — pratique dans un salon ou une pièce à vivre.

Lot Rowenta Turbo Silence x2 : la solution pour équiper deux pièces à la fois avec une vraie économie à la clé.

Climatiseur mobile MIDEA 9 000 BTU : une alternative crédible aux splits fixes, sans installation lourde.

Sony DualSense : la manette officielle PS5 à moins de 55 €, c'est une des meilleures fenêtres de prix depuis plusieurs mois.

RTX 5060 Ti (MSI) : à 319 €, elle s'adresse aux joueurs PC qui veulent monter en gamme sans exploser leur budget.

Roborock QV35A : un robot aspirateur haut de gamme avec plus de 40 % de réduction, difficile de faire mieux sur ce segment.

Mamotion Yuka Mini 2 : le robot tondeuse affiche une remise de 440 €, ce qui le rend accessible pour un usage résidentiel.

Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED : un PC 14 pouces avec dalle OLED pour moins de 610 €, c'est une vraie proposition sur le marché de la productivité mobile.