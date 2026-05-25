Rowenta s'est imposée comme l'une des marques de référence dans le domaine du rafraîchissement domestique, et la gamme Turbo Silence Extreme incarne bien cet héritage. Ce lot de deux ventilateurs sur pied, proposé en ce moment chez Amazon à 149,99 €, permet d'équiper deux espaces distincts pour le prix d'un seul appareil acheté à tarif normal, avec une remise qui avoisine les 42 % par unité.

L'offre s'adresse particulièrement aux familles, aux foyers répartis sur plusieurs niveaux, ou encore aux colocataires souhaitant partager l'investissement. Avec un prix unitaire ramené à 75 €, ce lot transforme un achat individuel en véritable décision d'équipement global, difficile à ignorer à l'approche des premières chaleurs.