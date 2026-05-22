Les batteries externes avec câble USB-C intégré s'imposent peu à peu comme la norme chez les voyageurs et les nomades digitaux, et UGREEN a su cerner ce besoin avec sa gamme Nexode. À 34,49 € au lieu de 45,99 €, le modèle Nexode 55W 20 000 mAh mérite qu'on prenne le temps de l'analyser avant de décider.
Le marché des batteries externes a beaucoup évolué ces derniers mois, et la UGREEN Nexode 55W 20 000 mAh incarne cette progression : câble USB-C plat tressé intégré, charge rapide jusqu'à 55W, trois ports simultanés et affichage LED du niveau de charge, le tout dans un format de 15,2 x 7,1 x 3,0 cm pour 470 grammes. Ce modèle cible les utilisateurs d'iPhone 16 ou 17, de Galaxy S25, d'iPad et de MacBook Air qui se déplacent régulièrement et ne veulent plus gérer un câble séparé dans leur sac.
La rédaction a régulièrement analysé les modèles de la gamme Nexode et retenu cette ligne comme l'une des plus cohérentes du marché sur le segment des power banks à câble intégré. Cette version 55W offre une puissance légèrement supérieure au modèle 45W, couvrant notamment les smartphones compatibles avec les protocoles de charge rapide propriétaires de Xiaomi et certains modèles Samsung Galaxy.
Pourquoi choisir la UGREEN Nexode 55W 20 000 mAh ?
- Câble intégré pleine puissance : le câble USB-C tressé délivre jusqu'à 55W, sans compromis de vitesse par rapport à un câble externe de qualité.
- Capacité polyvalente : 20 000 mAh pour environ quatre recharges complètes d'un smartphone récent ou plusieurs heures d'usage sur un MacBook Air hors prise.
- Rapport équipement / prix : à 34,49 €, ce modèle propose trois ports, la charge rapide et les certifications CE et CCC, un niveau d'équipement rare à ce tarif.
Un câble toujours disponible, une puissance calibrée pour le quotidien nomade
Le principal avantage de la UGREEN Nexode 55W réside dans son câble USB-C plat tressé intégré, qui délivre jusqu'à 55W : il ne s'agit pas d'un câble symbolique comme on en trouve sur certains concurrents, mais d'une connexion pleine puissance capable de remonter un iPhone 17 à plus de 50 % en environ 30 minutes ou d'alimenter en continu un MacBook Air 13 pouces lors d'une utilisation légère. Les deux autres ports (un USB-C à 55W et un USB-A à 22,5W) permettent de connecter simultanément jusqu'à trois appareils, même si la puissance se répartit alors entre les connexions actives.
Avec ses 20 000 mAh et ses 72 Wh, cette batterie respecte les normes aériennes internationales, un atout concret pour les voyageurs fréquents. Son affichage LED, que la rédaction Clubic a régulièrement valorisé dans ses analyses de la gamme Nexode, offre une lecture claire du niveau restant sans avoir à brancher l'appareil pour vérifier.
Quelle place occupe-t-elle face aux alternatives du marché ?
La UGREEN Nexode 55W se positionne entre les modèles d'entrée de gamme à 25-30 € (souvent sans câble intégré ou limités à 22W) et les versions hautes puissances à partir de 60 €, capables d'alimenter un PC portable sous charge intensive. Elle couvre parfaitement la grande majorité des usages nomades quotidiens, mais ne prétend pas remplacer une alimentation murale pour les MacBook Pro, les PC ultraportables sous forte charge ou les appareils nécessitant plus de 55W en continu.
✅ Les points forts
- Câble USB-C tressé intégré à 55W : aucun câble supplémentaire à transporter, toujours disponible dans le sac
- Capacité de 20 000 mAh pour environ quatre recharges complètes d'un smartphone récent
- Trois ports de charge simultanée : câble USB-C, port USB-C (55W) et port USB-A (22,5W)
- Certifications CE et CCC avec protections contre surtension, surchauffe et courts-circuits
- Format de 15,2 x 7,1 x 3,0 cm et 470 g, conforme aux normes aériennes (72 Wh)
❌ Les limites
- La puissance se divise entre les ports actifs en charge simultanée, ce qui réduit la vitesse de charge sur chaque appareil
- Le câble intégré mesure environ 17,8 cm, suffisant pour la plupart des usages mais court pour certaines configurations de bureau
- 55W insuffisant pour maintenir en charge un PC portable sous forte sollicitation
- Affichage LED sans détail de la puissance par port, contrairement aux modèles avec écran TFT de la gamme Nexode supérieure
La UGREEN Nexode 55W 20 000 mAh s'adresse avant tout aux utilisateurs mobiles qui veulent simplifier leur kit de déplacement : un seul accessoire qui fait office de batterie externe et de câble USB-C, avec suffisamment de puissance pour couvrir un iPhone, un Galaxy récent, une tablette ou un MacBook Air. À 34,49 €, la réduction de 25 % place ce modèle dans une fenêtre de prix où peu de concurrents proposent le même niveau d'équipement avec câble intégré pleine puissance.
Ceux qui n'utilisent qu'un seul smartphone ou qui disposent déjà d'un câble adapté pourront se tourner vers le modèle Nexode 45W à 25,99 €, fonctionnellement très proche et moins cher. Pour les utilisateurs qui se déplacent souvent avec un iPad ou un MacBook Air et cherchent à ne transporter qu'un seul accessoire de secours, la UGREEN Nexode 55W offre une réponse concrète et bien calibrée à ce prix.
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