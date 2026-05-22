Le marché des batteries externes a beaucoup évolué ces derniers mois, et la UGREEN Nexode 55W 20 000 mAh incarne cette progression : câble USB-C plat tressé intégré, charge rapide jusqu'à 55W, trois ports simultanés et affichage LED du niveau de charge, le tout dans un format de 15,2 x 7,1 x 3,0 cm pour 470 grammes. Ce modèle cible les utilisateurs d'iPhone 16 ou 17, de Galaxy S25, d'iPad et de MacBook Air qui se déplacent régulièrement et ne veulent plus gérer un câble séparé dans leur sac.

La rédaction a régulièrement analysé les modèles de la gamme Nexode et retenu cette ligne comme l'une des plus cohérentes du marché sur le segment des power banks à câble intégré. Cette version 55W offre une puissance légèrement supérieure au modèle 45W, couvrant notamment les smartphones compatibles avec les protocoles de charge rapide propriétaires de Xiaomi et certains modèles Samsung Galaxy.