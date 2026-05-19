La promotion sur le Fire TV Stick 4K Plus d'Amazon prend fin ce soir à 23h59 : à 39,99 € au lieu de 69,99 €, ce stick Wi-Fi 6 avec formats HDR avancés atteint son tarif le plus accessible du moment.
Amazon joue la montre : le Fire TV Stick 4K Plus, son stick de streaming intermédiaire équipé du Wi-Fi 6 et des formats Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos, passe à 39,99 € au lieu de 69,99 €, soit 43 % de remise immédiate. Positionné entre un 4K Select plus basique et un 4K Max plus onéreux, ce modèle cible les foyers disposant d'un téléviseur 4K et d'un routeur Wi-Fi récent. Pour les personnes souhaitant moderniser leur accès aux plateformes de streaming ou contourner l'interface vieillissante de leur Smart TV, le détail de l'offre est accessible directement chez Amazon à ce tarif jusqu'à ce soir seulement. Ce bon plan s'adresse en priorité aux utilisateurs dont la télévision 4K ne dispose pas encore d'interface dédiée, mais aussi à ceux qui veulent centraliser l'accès à leurs plateformes depuis une seule télécommande Alexa.
À noter que la remise porte sur un produit neuf, sans conditions particulières : pas de reconditionné, pas d'abonnement Prime requis pour l'achat, même si l'intégration Prime Video reste l'un des arguments naturels de l'écosystème Amazon.
Pourquoi choisir le Fire TV Stick 4K Plus ?
- Prix en baisse de 43 % : à 39,99 € au lieu de 69,99 €, ce modèle récent atteint son tarif le plus accessible du moment, sur un produit neuf sans condition particulière.
- Wi-Fi 6 et HDR avancés : connexion stable dans les foyers multi-appareils sur les bandes 2,4 et 5 GHz, Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos pour les écrans et enceintes compatibles.
- Offre limitée dans le temps : la promotion expire ce soir à 23h59, sans certitude sur un retour à ce niveau de prix à court terme.
Un stick pensé pour les foyers 4K et les connexions Wi-Fi modernes
Le Fire TV Stick 4K Plus repose sur un processeur quadricœur à 1,7 GHz épaulé par 2 Go de RAM, une base technique qui assure une navigation réactive entre les applications et un chargement rapide des contenus, même lors de changements fréquents de plateformes. Sa compatibilité Wi-Fi 6, sur les bandes 2,4 et 5 GHz, prend tout son sens dans les environnements domestiques saturés où plusieurs appareils se partagent simultanément la bande passante, et réduit sensiblement les risques de coupure lors des sessions de streaming 4K intensives.
Le Dolby Vision et le HDR10+ garantissent des images riches en nuances sur les téléviseurs compatibles, tandis que le Dolby Atmos enrichit la restitution sonore sur les barres de son ou enceintes Echo adaptées. Dans le comparatif publié par la rédaction entre le Fire TV Stick 4K Plus et le 4K Select, l'expérience s'est révélée globalement plus fluide et plus stable sur ce modèle, notamment grâce à une connectivité réseau améliorée et à une plus grande souplesse logicielle sur la durée.
Entre Select et Max : ce que le 4K Plus apporte vraiment
Face au Fire TV Stick 4K Select, ce modèle apporte le Wi-Fi 6 et une plus grande flexibilité logicielle qui font la différence sur la durée, même si les deux sticks partagent une base processeur similaire.
Le 4K Max offre quant à lui une montée en puissance avec le Wi-Fi 6E et un processeur plus véloce, mais son tarif sensiblement plus élevé reste difficile à justifier pour un usage familial courant, à moins de disposer déjà d'un routeur Wi-Fi 6E compatible et d'un téléviseur haut de gamme.
✅ Les points forts
- Wi-Fi 6 intégré (bandes 2,4 et 5 GHz) pour une connexion stable dans les foyers multi-appareils
- Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos pour une image et un son à la hauteur des écrans et enceintes compatibles
- Processeur quadricœur 1,7 GHz et 2 Go de RAM pour une navigation réactive sans ralentissements visibles
- Télécommande Alexa avec boutons dédiés pour contrôler la TV, la barre de son et le récepteur depuis un seul accessoire
- Support du codec AV1 pour une compatibilité étendue avec les services de streaming actuels et futurs
❌ Les limites
- Le Wi-Fi 6 ne produit ses effets qu'avec un routeur compatible : sans cela, l'avantage réseau ne se concrétise pas réellement
- Seulement 8 Go de stockage interne, dont une part est déjà occupée par le système et les applications préinstallées
- Interface Fire OS avec publicités intégrées sur l'écran d'accueil, un point qui peut rebuter certains utilisateurs
- Pas de Wi-Fi 6E ni de processeur aussi véloce que le 4K Max, pour ceux qui recherchent le sommet de la gamme Amazon
L'offre expire ce soir à 23h59 : vérifiez la disponibilité du Fire TV Stick 4K Plus à 39,99 € chez Amazon avant la fin de la promotion.
À 39,99 € au lieu de 69,99 €, le Fire TV Stick 4K Plus représente un choix cohérent pour les foyers équipés d'un téléviseur 4K et d'un routeur Wi-Fi 6, qui souhaitent accéder à leurs plateformes de streaming via une interface rapide et centralisée, sans dépendre d'une Smart TV vieillissante. Sa position dans la gamme, entre un Select trop limité sur le plan réseau et un Max difficile à justifier au quotidien, en fait l'option la plus polyvalente de la série à ce niveau de prix.
L'offre s'adresse moins aux foyers dont le téléviseur dispose déjà d'une interface récente et performante, ni à ceux dont le routeur ne prend pas encore en charge le Wi-Fi 6. Pour tous les autres, et notamment ceux dont l'interface Smart TV accuse le poids des années, la fenêtre se referme ce soir à 23h59 : autant en tenir compte avant de refermer l'onglet.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,75 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 1 an avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 22 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199€ HT
- 2 To de cloud à vie pour 449 € : le bon plan pCloud Family
- Exclu Clubic : Proton Pass Plus est à 1 € le 1er mois au lieu de 4,99€