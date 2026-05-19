Amazon joue la montre : le Fire TV Stick 4K Plus, son stick de streaming intermédiaire équipé du Wi-Fi 6 et des formats Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos, passe à 39,99 € au lieu de 69,99 €, soit 43 % de remise immédiate. Positionné entre un 4K Select plus basique et un 4K Max plus onéreux, ce modèle cible les foyers disposant d'un téléviseur 4K et d'un routeur Wi-Fi récent. Pour les personnes souhaitant moderniser leur accès aux plateformes de streaming ou contourner l'interface vieillissante de leur Smart TV, le détail de l'offre est accessible directement chez Amazon à ce tarif jusqu'à ce soir seulement. Ce bon plan s'adresse en priorité aux utilisateurs dont la télévision 4K ne dispose pas encore d'interface dédiée, mais aussi à ceux qui veulent centraliser l'accès à leurs plateformes depuis une seule télécommande Alexa.

À noter que la remise porte sur un produit neuf, sans conditions particulières : pas de reconditionné, pas d'abonnement Prime requis pour l'achat, même si l'intégration Prime Video reste l'un des arguments naturels de l'écosystème Amazon.