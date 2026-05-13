Sous l'étiquette marketing, la réalité technique est solide. Le Ryzen 7 9800X3D embarque 96 Mo de cache L3 grâce à la technologie 3D V-Cache d'AMD, une fréquence boost montant à 5,2 GHz et une architecture Zen 5 gravée en 4 nm, soit un gain d'IPC d'environ 16 % par rapport à la génération précédente.

Dans notre test, le processeur s'est imposé comme le roi incontesté du jeu vidéo sur PC, surpassant le 7800X3D d'environ 8 % en gaming et affichant près de 15 % de mieux en tâches créatives multithreadées.

Il s'adresse avant tout aux joueurs qui veulent extraire le maximum de leur carte graphique, en particulier en 1080p et 1440p où le processeur devient souvent le facteur limitant.