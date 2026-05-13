Le Ryzen 7 9800X3D est sans doute le processeur gaming le plus recommandé de ces derniers mois, et il vient de franchir un cap psychologique important avec une remise de 26 % chez Amazon. Avant de vous décider, voici ce que vaut vraiment cette offre, et à qui elle s'adresse concrètement.
La technologie 3D V-Cache d'AMD a redéfini les standards du processeur gaming, et le 9800X3D en est l'expression la plus aboutie à ce jour. Avec cette promotion à 388,90 € chez Amazon, contre un prix conseillé de 529,00 €, l'écart de 140,10 € représente une opportunité concrète pour quiconque envisage de monter ou d'upgrader un PC orienté jeu vidéo. Cette remise est d'autant plus notable que le processeur avait rarement été aussi accessible depuis son lancement en novembre 2024.
Pourquoi choisir le Ryzen 7 9800X3D ?
- Clubic Award 2025 du meilleur processeur, décerné par la rédaction pour ses performances gaming hors pair et sa régularité sur une année complète de tests.
- Une remise de 140,10 € sur un processeur qui affichait encore 529,00 € il y a peu : le meilleur rapport qualité/prix observé depuis sa sortie.
- Compatible socket AM5 et cartes mères existantes (X670, B650, A620 avec mise à jour BIOS), ce qui limite le coût de migration pour les utilisateurs déjà sur plateforme AM5.
Ce que le 9800X3D apporte réellement à vos jeux
Sous l'étiquette marketing, la réalité technique est solide. Le Ryzen 7 9800X3D embarque 96 Mo de cache L3 grâce à la technologie 3D V-Cache d'AMD, une fréquence boost montant à 5,2 GHz et une architecture Zen 5 gravée en 4 nm, soit un gain d'IPC d'environ 16 % par rapport à la génération précédente.
Dans notre test, le processeur s'est imposé comme le roi incontesté du jeu vidéo sur PC, surpassant le 7800X3D d'environ 8 % en gaming et affichant près de 15 % de mieux en tâches créatives multithreadées.
Il s'adresse avant tout aux joueurs qui veulent extraire le maximum de leur carte graphique, en particulier en 1080p et 1440p où le processeur devient souvent le facteur limitant.
Face à ses concurrents, où se situe-t-il vraiment ?
Le 9800X3D n'a pas de véritable rival direct sur le segment gaming pur : même Intel Core Ultra 9 285K ne le devance pas en jeu selon les tests de la rédaction. La principale alternative chez AMD, le Ryzen 7 9850X3D, affiche un gain multi-thread marginal pour un prix nettement supérieur, une comparaison a précisément établie dans son test dédié, le surplus de budget ne se justifie tout simplement pas pour un usage gaming.
À 388,90 €, le Ryzen 7 9800X3D devient l'un des achats les plus rationnels du marché pour un gamer qui joue en 1080p ou 1440p. La rédaction Clubic lui a décerné le titre de meilleur processeur 2025, et cette distinction ne doit rien au hasard : il combine puissance gaming, efficacité énergétique relative et compatibilité avec une plateforme AM5 déjà répandue.
Cette offre s'adresse clairement aux joueurs PC qui veulent pérenniser leur configuration pour plusieurs années, ou à ceux qui possèdent déjà une carte mère AM5 et cherchent un upgrade CPU significatif. En revanche, si vous faites principalement de la création 3D, du rendu vidéo ou de la compilation intensive, un Ryzen 9 sans V-Cache sera un meilleur investissement au même budget. Pour les gamers, la fenêtre est là.
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