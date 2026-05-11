Ce modèle ne cherche pas à concurrencer les projecteurs home cinéma de salon. Son design carré blanc compact, son support rotatif à 270 degrés et son poids contenu en font un appareil pensé pour les usages mobiles : chambre d'appoint, soirée entre amis, projection en extérieur dès la nuit tombée, ou même utilisation en déplacement professionnel.

L'Android 14 intégré autorise le téléchargement d'applications directement depuis le store embarqué, ce qui évite d'avoir recours à un boîtier externe pour accéder à vos plateformes de streaming. Le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2 garantissent une connexion stable pour le streaming sans fil et un couplage facile avec une enceinte ou des écouteurs.

Les haut-parleurs stéréo intégrés rendent le service dans des pièces de petite surface, même si leur rendu ne rivalisera pas avec une barre de son dédiée.