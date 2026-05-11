Le mois de mai démarre sur les chapeaux de roues côté promotions. Chargeurs GaN, vidéoprojecteur 4K à moitié prix, souris gamer sans fil… voici les 7 meilleures offres du moment sur Amazon.
Mi-mai rime souvent avec renouveau : on rafraîchit son setup, on anticipe les beaux jours, on rattrape les achats reportés. Et Amazon accompagne parfaitement ce moment avec une sélection de promotions solides sur des produits concrets, utiles au quotidien ou en déplacement.
Au programme : de l'électronique nomade avec deux références UGREEN incontournables, un vidéoprojecteur portable qui casse les prix, une sonnette connectée Ring nouvelle génération, une souris gaming haut de gamme Logitech, un SSD ultra-rapide Gen 5 pour les profils les plus exigeants, et un ventilateur Rowenta pour préparer les nuits d'été.
Les remises vont de 6 % à 50 %. Certaines sont franches, d'autres plus symboliques, mais toutes méritent un coup d'œil selon votre usage. Les stocks sur ce type d'offres peuvent évoluer vite, surtout en fin de journée.
Top 7 bons plans Amazon de cette semaine
- UGREEN Nexode 100W Chargeur USB C GaN 4 ports à 39,99 € au lieu de 54,99 €
- Vidéoprojecteur 4K Android WiFi Bluetooth avec correction 270° à 99,99 € au lieu de 199,99 €
- Ring Battery Video Doorbell Plus (nouvelle génération) 4K Zoom x6 à 119,99 € au lieu de 179,99 €
- UGREEN Nexode Batterie Externe 10 000 mAh 20W compatible MagSafe à 24,69 € au lieu de 39,99 €
- Logitech G G502 X PLUS LIGHTSPEED souris gaming sans fil RVB à 98,82 € au lieu de 169,00 €
- Lexar ARES PRO 1 To SSD NVMe Gen 5 PCIe 5.0 (14 000 MB/s) à 169,99 € au lieu de 179,99 €
- Rowenta Turbo Silence VU5640F2 Ventilateur sur pied 40 cm à 85,99 € au lieu de 129,99
Quels produits méritent vraiment l'attention ?
Cette sélection couvre des besoins très différents, ce qui en fait une des plus variées de la semaine. Que vous soyez gamer, nomade, cinéphile ou simplement à la recherche d'un accessoire pratique, il y a probablement quelque chose pour vous ici.
- UGREEN Nexode 100W : un chargeur GaN 4 ports compact, compatible iPhone, MacBook, Galaxy et iPad, idéal pour réduire les câbles sur un bureau.
- Vidéoprojecteur 4K Android : à moitié prix, c'est l'une des meilleures entrées en matière pour un home cinéma portable sans se ruiner.
- Ring Battery Doorbell Plus : la sonnette connectée la plus complète de Ring, avec résolution 4K et zoom x6, pour sécuriser l'entrée de son domicile.
- UGREEN Batterie MagSafe : compacte, compatible avec les iPhone 12 à 17, elle se fixe magnétiquement sans câble, pratique en déplacement.
- Logitech G502 X PLUS : une des souris gaming sans fil les plus précises du marché, avec le capteur HERO 25K et des boutons hybrides LIGHTFORCE.
- Lexar ARES PRO Gen 5 : la remise est modeste (-6 %), mais c'est l'un des SSD les plus rapides disponibles, pertinent pour la PS5, l'IA locale ou le montage vidéo.
- Rowenta Turbo Silence : un ventilateur puissant et silencieux (45 dB), à anticiper avant les premières chaleurs.
Pourquoi ces offres valent le détour ?
La remise la plus spectaculaire est sans conteste celle du vidéoprojecteur à -50 %, qui passe sous la barre des 100 €. C'est rare pour un modèle Android natif avec correction d'image à 270 degrés. Les deux références UGREEN affichent respectivement -27 % et -38 %, des niveaux de réduction cohérents avec leur positionnement premium.
La Logitech G502 X PLUS, souvent difficile à trouver en dessous de 120 €, tombe à moins de 99 €, une opportunité claire pour les joueurs PC. Côté timing, les offres du dimanche soir sont souvent renouvelées le lundi matin : si vous hésitez, n'attendez pas trop pour les retrouver au même tarif le 12 mai.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
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