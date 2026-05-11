Mi-mai rime souvent avec renouveau : on rafraîchit son setup, on anticipe les beaux jours, on rattrape les achats reportés. Et Amazon accompagne parfaitement ce moment avec une sélection de promotions solides sur des produits concrets, utiles au quotidien ou en déplacement.

Au programme : de l'électronique nomade avec deux références UGREEN incontournables, un vidéoprojecteur portable qui casse les prix, une sonnette connectée Ring nouvelle génération, une souris gaming haut de gamme Logitech, un SSD ultra-rapide Gen 5 pour les profils les plus exigeants, et un ventilateur Rowenta pour préparer les nuits d'été.

Les remises vont de 6 % à 50 %. Certaines sont franches, d'autres plus symboliques, mais toutes méritent un coup d'œil selon votre usage. Les stocks sur ce type d'offres peuvent évoluer vite, surtout en fin de journée.