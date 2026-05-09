Le beau temps s’installe enfin, et avec lui l’envie de reprendre le jardin en main, de profiter de la terrasse ou simplement de réorganiser son intérieur après l’hiver. C’est précisément le bon moment pour investir dans des appareils qui facilitent le quotidien, que ce soit pour entretenir la pelouse, nettoyer les sols ou équiper sa maison connectée.

Amazon a visiblement senti le vent tourner : la plateforme met en avant ce week-end une sélection variée qui couvre aussi bien les robots tondeuses et aspirateurs laveurs que les téléviseurs grand format, les chargeurs compacts et les caméras de surveillance extérieure. De quoi profiter du retour des journées ensoleillées tout en gardant un œil sur son budget.

Certaines offres affichent des baisses de prix significatives par rapport aux 30 derniers jours, notamment sur le Roborock Qrevo S5V ou la machine Nespresso Vertuo Next. D’autres, comme le Segway Navimow i205 AWD ou le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, restent à des tarifs compétitifs pour leur catégorie. La sélection s’adresse autant aux passionnés de high-tech qu’aux acheteurs pragmatiques en quête de produits utiles et durables.