La manette sans fil Xbox Carbon Black fait partie de ces accessoires qui n’ont plus grand-chose à prouver. Référence incontournable de Microsoft, elle équipe par défaut les Xbox Series X et Series S à leur lancement et s’est imposée comme la manette standard la plus vendue du marché, aussi bien pour la console que pour le PC et le mobile.

À 36,90 € grâce au code PRIME15, soit une remise de 33% sur son tarif habituel, elle revient à un niveau de prix rarement observé en dehors du Black Friday, et la fin des French Days offre une fenêtre courte pour en profiter. Ce bon plan s’adresse avant tout aux joueurs qui cherchent une deuxième manette polyvalente, ou à ceux qui n’ont pas encore franchi le pas du sans fil sans vouloir y mettre un budget élaboré.