Les French Days tirent à leur fin et Amazon joue la carte des dernières offres avec la manette sans fil Xbox Carbon Black affichée à 36,90 € grâce au code promotionnel PRIME15, contre 55,19 € en temps normal. On fait le point pour vous aider à décider si ce bon plan vaut vraiment le détour avant la fermeture des compteurs.
Profitez de la manette Xbox sans fil Carbon Black à 36,90€ au lieu de 55,19€ chez Amazon avec le code PRIME15
La manette sans fil Xbox Carbon Black fait partie de ces accessoires qui n’ont plus grand-chose à prouver. Référence incontournable de Microsoft, elle équipe par défaut les Xbox Series X et Series S à leur lancement et s’est imposée comme la manette standard la plus vendue du marché, aussi bien pour la console que pour le PC et le mobile.
À 36,90 € grâce au code PRIME15, soit une remise de 33% sur son tarif habituel, elle revient à un niveau de prix rarement observé en dehors du Black Friday, et la fin des French Days offre une fenêtre courte pour en profiter. Ce bon plan s’adresse avant tout aux joueurs qui cherchent une deuxième manette polyvalente, ou à ceux qui n’ont pas encore franchi le pas du sans fil sans vouloir y mettre un budget élaboré.
Pourquoi choisir la manette Xbox Carbon Black ?
- Prix après code : 36,90 € au lieu de 55,19 € avec le code PRIME15 (soit -33%)
- Compatibilité : Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10/11, Android et iOS via Bluetooth
- Autonomie : jusqu’à 40 heures avec deux piles AA incluses
Une manette taillée pour jouer partout, sur tout
La polyvalence est l’argument central de la Xbox Carbon Black, et elle ne se résume pas à un argument marketing. Elle fonctionne en protocole Xbox Wireless sur toutes les consoles Microsoft compatibles, et bascule sur Bluetooth pour PC, smartphones Android et iOS, sans aucune configuration requise au premier branchement.
Les surfaces texturées sur les gâchettes et le dos de la manette, la croix multidirectionnelle hybride avec diagonales natives, et la prise jack 3,5 mm pour casque filaire en font un accessoire complet, que la rédaction Clubic a régulièrement mis en avant dans ses comparatifs manettes comme l’une des meilleures options du marché en termes de rapport qualité/prix.
L’application Xbox Accessories permet également un remapping complet des boutons, ce qui plaira aux joueurs qui aiment personnaliser leur configuration selon les genres.
Face à la concurrence, où se positionne-t-elle vraiment ?
Le marché des manettes sans fil standard est dominé par deux mastodontes : la Xbox Carbon Black et la DualSense de Sony. La DualSense offre une expérience haptique plus poussée, mais reste affichée entre 54 et 64 € selon les enseignes et reste liée nativement à l’écosystème PlayStation.
La manette Xbox se démarque précisément par sa compatibilité universelle et son ergonomie asymétrique qui réduit la fatigue des pouces sur les longues sessions, deux avantages que la concurrence ne réunit pas au même prix.
✅ Les points forts
- Compatibilité multi-plateforme native : Xbox Series, Xbox One, PC Windows 10/11, Android, iOS
- Autonomie généreuse de 40 heures avec deux piles AA incluses
- Ergonomie asymétrique confortable, sticks texturés et gâchettes précises appréciées sur les longues sessions
- Remapping des boutons via l’application Xbox Accessories
- Prise jack 3,5 mm intégrée pour casque filaire sans adaptateur
- Prix après code parmi les plus bas jamais observés hors Black Friday
❌ Les limites
- Fonctionne avec des piles AA et non une batterie intégrée rechargeable : un coût d’usage à anticiper (câble USB-C ou pack batterie vendus séparément)
- Pas de retour haptique avancé ni de gâchettes adaptatives, contrairement à la DualSense PS5
- Connectivité Bluetooth uniquement sur PC (pas de protocole propriétaire Xbox Wireless sans adaptateur dédié)
- Pas de câble USB-C inclus dans la boîte
Profitez de la manette Xbox sans fil Carbon Black à 36,90€ au lieu de 55,19€ chez Amazon avec le code PRIME15
À 36,90 €, la manette Xbox Carbon Black atteint un tarif qui efface quasiment la question du budget. Ce bon plan s’adresse clairement aux joueurs multi-écrans, aux propriétaires de PC sous Windows 10 ou 11 qui cherchent une manette Bluetooth sans compromis, et à ceux qui possèdent une Xbox sans manette de rechange.
Si vous êtes déjà équipé et satisfait, ou si vous attendez une manette avec batterie intégrée rechargeable sans manipulation de piles, passez votre chemin sans regret. Mais pour tous les autres, la fenêtre est courte : les French Days se referment, et ce niveau de prix ne sera probablement pas revu avant plusieurs semaines.
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French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
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Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !