Les French Days démarrent aujourd'hui, et Amazon n'a pas attendu pour sortir l'artillerie lourde. Au programme : robots aspirateurs, PC portable, smartphone et bien d'autres à prix cassés.
Les French Days 2026 ouvrent officiellement leurs portes ce 29 avril, et Amazon en profite pour lancer une salve de promotions sur des catégories très demandées. Aspiration connectée, mobilité, image, informatique…
La plateforme couvre large dès la première journée, avec des remises qui atteignent parfois les -67 % sur le prix conseillé. C'est précisément le moment d'agir : les stocks sur les modèles les plus populaires ont tendance à fondre rapidement lors des événements promotionnels de ce calibre. Cette sélection regroupe dix offres vérifiées, filtrées pour leur rapport qualité-prix, leur pertinence en 2026 et leur intérêt réel pour le quotidien.
Que vous cherchiez à automatiser l'entretien de votre intérieur, à renouveler votre smartphone ou à équiper un bureau, il y a de quoi faire. La journée ne durera que 24 heures, autant en profiter maintenant.
Un code promo en plus pour les French Days 🇫🇷
Bonne nouvelle : Amazon accompagne ses ventes flash d'un bon de réduction supplémentaire, valable jusqu'au 5 mai 2026 à 23h59.*
Membres Prime : saisissez le code PRIME15 pour obtenir 15 € de remise,
Clients non-Prime : utilisez le code FRENCHWEEK10 pour 10 € de remise.
Top 10 bons plans Amazon pour les French Days
- Rowenta Turbo Silence Extreme VU5650F0 à 79,99 € au lieu de 99,99 €
- Roborock Saros 10R à 899,99 € au lieu de 1 299,99 €
- Dreame H12 Pro FlexReach à 195,02 € au lieu de 269,00 €
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 12+512 Go à 301,00 € au lieu de 453,00 €
- Dell PC Portable DC15250 15,6" FHD 120 Hz Core i5 16 Go RAM à 549,00 € au lieu de 749,00 €
- Roborock Q7 M5 à 159,97 € au lieu de 239,99 €
- Lefant M3 Max à 329,98 € au lieu de 999,99 €
- Dreame L40s Pro Ultra à 569,00 € au lieu de 749,00 €
- Vidéoprojecteur 1080P natif 4K WiFi 6 Bluetooth 5.2 à 99,99 € au lieu de 259,99 €
- Blink Mini Pan-Tilt à 19,99 € au lieu de 39,99 €
Les meilleurs bons plans services en ligne
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : 12 mois offerts sur Verisure Guardian
Ce qu'il faut retenir de chaque produit
Dix références, des profils très différents. Voici l'essentiel pour faire votre choix rapidement, sans vous noyer dans les fiches techniques.
Rowenta Turbo Silence VU5650F0 : un ventilateur silencieux avec timer 12h, idéal pour le passage à la belle saison qui approche.
Roborock Saros 10R : le haut de gamme de Roborock, avec brosse relevable, station 4.0 et évitement d'obstacles avancé, pour ceux qui veulent déléguer le ménage sans compromis.
Dreame H12 Pro FlexReach : l'aspirateur-laveur qui passe à plat à 180°, sèche en 5 minutes et lave à 90 °C — une vraie alternative au balai classique.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G : 200 MP, AMOLED 1,5K, batterie 6580 mAh et IP68 pour moins de 310 €, c'est difficile à ignorer.
Dell DC15250 : un PC polyvalent avec écran 120 Hz, Core i5 de 13ᵉ génération et 16 Go RAM, positionné sous les 550 €.
Roborock Q7 M5 : l'entrée de gamme sérieuse de la marque, avec navigation LiDAR et 10 000 Pa, suffisant pour la grande majorité des intérieurs.
Lefant M3 Max : l'offre la plus agressive du lot avec -67 % affiché ; station multifonctionnelle et serpillière rotative incluses.
Dreame L40s Pro Ultra : serpillière à l'eau chaude (75 °C), brosse double HyperStream et franchissement de seuils jusqu'à 4 cm.
Vidéoprojecteur 1080P/4K WiFi 6 : correction trapézoïdale automatique et focus électronique à moins de 100 €, une entrée en matière accessible pour le home cinéma.
Blink Mini Pan-Tilt : la caméra rotative d'Amazon à 19,99 €, avec audio bidirectionnel et détection de mouvement.
Pourquoi ces French Days méritent attention
Les French Days restent l'un des rares événements promotionnels 100 % d'initiative française, mais Amazon s'y est imposé comme acteur incontournable depuis plusieurs éditions.
Les remises affichées ce 29 avril sont vérifiées sur la base des prix les plus bas des 30 derniers jours, ce qui donne une référence plus fiable que le simple prix barré. Les catégories représentées, aspirateurs robots, smartphones milieu de gamme, informatique, correspondent exactement aux recherches les plus fréquentes du printemps.
Les livraisons Prime restent expresses, mais les niveaux de stock varient selon les modèles : les robots aspirateurs en particulier ont tendance à se retrouver en rupture dès les premières heures sur ce type d'événement.
FAQ French Days Amazon
Les prix affichés sont-ils de vraies promotions ?
Oui, les prix indiqués sont comparés au prix le plus bas constaté sur les 30 derniers jours, conformément à la réglementation européenne en vigueur, c'est la référence légale applicable depuis janvier 2023.
Jusqu'à quand durent les French Days sur Amazon ?
L'événement se tient généralement sur plusieurs jours ; les offres peuvent quotidiennement évoluer, certaines étant limitées à 24 heures. Il est recommandé de revenir vérifier chaque matin.
Comment utiliser le code promo Amazon pour les French Days ?
Renseignez PRIME15 (membres Prime) ou FRENCHWEEK10 (autres clients) dans la section "Vos cartes cadeaux et bons de réduction" lors du paiement. La commande doit atteindre 50 € minimum, hors produits exclus comme Apple ou Nintendo.
*L'offre s'applique sur toute commande éligible d'au moins 50 €, expédiée et vendue par Amazon, en France métropolitaine. Elle est réservée aux 400 000 premiers clients, autant ne pas traîner.
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !