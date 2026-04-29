Dix références, des profils très différents. Voici l'essentiel pour faire votre choix rapidement, sans vous noyer dans les fiches techniques.

Rowenta Turbo Silence VU5650F0 : un ventilateur silencieux avec timer 12h, idéal pour le passage à la belle saison qui approche.

Roborock Saros 10R : le haut de gamme de Roborock, avec brosse relevable, station 4.0 et évitement d'obstacles avancé, pour ceux qui veulent déléguer le ménage sans compromis.

Dreame H12 Pro FlexReach : l'aspirateur-laveur qui passe à plat à 180°, sèche en 5 minutes et lave à 90 °C — une vraie alternative au balai classique.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G : 200 MP, AMOLED 1,5K, batterie 6580 mAh et IP68 pour moins de 310 €, c'est difficile à ignorer.

Dell DC15250 : un PC polyvalent avec écran 120 Hz, Core i5 de 13ᵉ génération et 16 Go RAM, positionné sous les 550 €.

Roborock Q7 M5 : l'entrée de gamme sérieuse de la marque, avec navigation LiDAR et 10 000 Pa, suffisant pour la grande majorité des intérieurs.

Lefant M3 Max : l'offre la plus agressive du lot avec -67 % affiché ; station multifonctionnelle et serpillière rotative incluses.

Dreame L40s Pro Ultra : serpillière à l'eau chaude (75 °C), brosse double HyperStream et franchissement de seuils jusqu'à 4 cm.

Vidéoprojecteur 1080P/4K WiFi 6 : correction trapézoïdale automatique et focus électronique à moins de 100 €, une entrée en matière accessible pour le home cinéma.

Blink Mini Pan-Tilt : la caméra rotative d'Amazon à 19,99 €, avec audio bidirectionnel et détection de mouvement.