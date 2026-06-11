L'AMD Ryzen 9 9950X est un processeur polyvalent qui chauffe très peu. Actuellement, il s'offre une belle baisse chez Amazon puisqu'il passe sous les 500 euros.
Lorsque l'AMD Ryzen 9 9950X est sorti en 2024, il a été immédiatement comparé au Ryzen 9 7950X. Il faut dire que les similitudes entre les deux processeurs sont nombreuses sauf que le 7950X disposait d'un prix plus avantageux. Désormais, la situation s'inverse grâce à Amazon qui baisse le coût du Ryzen 9 9950X à 498,90 euros et est donc moins cher que le 7950X.
Pourquoi choisir l'AMD Ryzen 9 9950X ?
- Pour son architecture revue : AMD a intégré le Zen 5 dans son nouveau processeur offrant un gain d'instructions par cycle de 16 %.
- Une solution graphique en RDNA 2 : S'il ne s'agit pas du haut de gamme d'AMD, elle permet d'accueillir jusqu'à quatre écrans simultanément.
- Son prix : Avec la remise d'Amazon, le Ryzen 9 devient enfin vraiment attractif et il est plus facile de le conseiller malgré le peu d'innovations par rapport au modèle précédent.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur cet AMD Ryzen 9 9950X. La mise à jour des prix est automatique.
Un processeur qui ne prend pas chaud
Malgré les années, l'AMD Ryzen 9 9950X, sorti en 2024, arrive encore à résister face à la concurrence. Ce processeur se démarque surtout en jeux. Il est 7 % en jeux plus performant que l'Intel Core i9-14900K, grand concurrent d'AMD. En revanche, le gain de performance entre la version précédente reste assez faible.
En ce qui concerne la consommation, AMD annonce que ce Ryzen 9 9950X affiche une baisse de consommation de 22 % par rapport au 7950X alors que les performances ont augmenté.
En plus de cette baisse de consommation, ce Ryzen 9 se démarque sur la chauffe. Alors que la concurrence peine à garder la tête froide, le 9950X prend le chemin inverse et ne dépasse jamais les 80° peu importe les circonstances.
Un processeur de transition ?
Si la proposition de ce Ryzen 9 9950X est intéressante, elle soulève une question sur les objectifs d'AMD avec ce produit. Dès sa sortie, l'on s'est rapidement rendu compte des nombreuses similitudes entre le 9950X et le 7950X à tel point qu'il était difficile de conseiller le nouveau modèle puisque le prix de l'ancienne version était bien plus avantageux.
Ensuite, avec son Zen 5, AMD donnait l'impression de déjà préparer le terrain pour le Zen 6. Un constat qui se vérifie avec le suivi jusqu'en 2027. Il n'est donc pas certain qu'AMD continue de donner de l'importance à son 9950X d'autant plus que les versions 9950X3D sont déjà sorties. Toutefois, est-ce que ce processeur est déjà obsolète seulement deux ans après sa sortie ? Non et il devient même très pertinent avec cette offre. Cependant, au prix fort, son positionnement peut poser des questions légitimes.
✅ Les points forts
- Une baisse de consommation appréciable
- Une chauffe contenue
❌ Les limites
- Peu de différences en jeu par rapport à la version précédente
- Il est noyé face à des processeurs déjà plus intéressants
Si vous êtes en quête d'un processeur et que vous ne voulez pas vous ruiner alors l'offre d'Amazon est immanquable. Avec ce prix avantageux, l'AMD Ryzen 9 9950X arrive enfin à se démarquer face à la concurrence. Toutefois, si l'offre est terminée, le gain léger de performances, la faible chauffe et la baisse de consommation risquent d'être un peu juste pour convaincre les acheteurs potentiels.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 12,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes