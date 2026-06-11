Malgré les années, l'AMD Ryzen 9 9950X, sorti en 2024, arrive encore à résister face à la concurrence. Ce processeur se démarque surtout en jeux. Il est 7 % en jeux plus performant que l'Intel Core i9-14900K, grand concurrent d'AMD. En revanche, le gain de performance entre la version précédente reste assez faible.

En ce qui concerne la consommation, AMD annonce que ce Ryzen 9 9950X affiche une baisse de consommation de 22 % par rapport au 7950X alors que les performances ont augmenté.

En plus de cette baisse de consommation, ce Ryzen 9 se démarque sur la chauffe. Alors que la concurrence peine à garder la tête froide, le 9950X prend le chemin inverse et ne dépasse jamais les 80° peu importe les circonstances.