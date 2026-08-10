Sur un segment où les prix ne cessent de grimper depuis plusieurs mois, ce Corsair Vengeance DDR5 32 Go à 359,99 € s'adresse à celles et ceux qui montent ou mettent à niveau une configuration Intel récente sans vouloir attendre une hypothétique détente des tarifs. Les joueurs, les créateurs de contenu et les utilisateurs multitâches y trouveront une capacité confortable associée à une fréquence bien équilibrée pour un usage quotidien exigeant, sans faire de compromis majeur sur la fiabilité.

Les amateurs de RGB ou de timings ultra serrés se tourneront plutôt vers les déclinaisons CL30 ou CL36 de la gamme, généralement plus chères à l'heure actuelle. Pour tous les autres, cette offre reste l'une des rares fenêtres accessibles sur la DDR5 avant que le marché ne se tende de nouveau dans les prochains mois.