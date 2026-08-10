La cinquième canicule de l'année s'abat aujourd'hui sur la France, et les climatiseurs mobiles se font de plus en plus rares.Voici les modèles encore disponibles chez Amazon, livrables rapidement avant que les stocks ne s'épuisent à nouveau.
Depuis le début de l'année, la France enchaîne les épisodes de forte chaleur, et celui qui débute aujourd'hui est déjà le cinquième. Résultat : ventilateurs et climatiseurs mobiles disparaissent des rayons à mesure que la demande explose, et les délais de réapprovisionnement s'allongent chez la plupart des enseignes.
Plutôt que de miser sur des réductions, cette sélection met en avant ce qui compte vraiment en période de pénurie : des climatiseurs mobiles encore référencés chez Amazon, avec un stock confirmé et une livraison rapide. De la puissance d'appoint aux modèles plus costauds, plusieurs profils sont couverts pour équiper un studio comme une grande pièce.
Climatiseurs mobiles : la sélection encore disponible
- Climatiseur mobile Olimpia Splendid 10 000 BTU à 312,29 € au lieu de 419 €
- Climatiseur MIDEA Porta Split à 129,99 € - stock tendu…
- Climatiseur mobile silencieux KOMFOTTE 16 000 BTU à 999,99 € - stock tendu…
- Climatiseur portable ALPES9 9 000 BTU à 589 € - en stock, livraison rapide
- Climatiseur mobile DREO 12 000 BTU 3-en-1 à 559,99€ - en stock, livraison rapide
Cette sélection est suivie de près en fonction des stocks réellement disponibles : certains modèles peuvent être remplacés ou retirés au fil de la semaine si leur disponibilité ou leur délai de livraison venaient à changer.
Quels climatiseurs privilégier avant la prochaine vague de chaleur ?
Avec des stocks aussi tendus, le critère prix passe presque au second plan : encore faut-il pouvoir recevoir l'appareil avant le pic de chaleur. Ces quatre modèles couvrent des besoins différents, du dépannage rapide pour une chambre à l'équipement plus sérieux pour un séjour. Notre testeur climatisation avait déjà pu apprécier la puissance de refroidissement d'un modèle Olimpia Splendid lors d'un précédent banc d'essai, ce qui en fait une valeur sûre pour affronter cette cinquième canicule.
- Olimpia Splendid 10 000 BTU : une puissance suffisante pour rafraîchir rapidement un séjour ou une grande chambre.
- MIDEA Porta Split : un format compact et un prix contenu, idéal en solution d'appoint.
- KOMFOTTE 16 000 BTU : un fonctionnement silencieux pensé pour ne pas perturber les nuits.
- ALPES9 9 000 BTU : un climatiseur portable polyvalent, encore livrable rapidement malgré la pénurie.
Pourquoi ces climatiseurs mobiles valent le coup avant la prochaine canicule ?
Ici, l'intérêt ne tient pas à une remise spectaculaire mais à la disponibilité immédiate. Après quatre épisodes de forte chaleur depuis janvier, la plupart des climatiseurs mobiles et ventilateurs sont en rupture chez de nombreux distributeurs, avec des réassorts incertains avant plusieurs semaines.
Les quatre modèles retenus ici restent, à l'heure de la publication, annoncés en stock chez Amazon avec une livraison rapide, ce qui en fait des options concrètes pour équiper son logement avant le pic de chaleur annoncé dans les prochains jours. Une situation à surveiller de près, tant la demande reste forte sur ce type d'appareils.
Questions fréquentes sur les climatiseurs mobiles en période de canicule
Pourquoi les climatiseurs mobiles sont-ils en rupture de stock en 2026 ?
Les cinq épisodes de canicule successifs depuis le début de l'année ont fait exploser la demande, alors que les stocks des distributeurs étaient déjà limités.
Quel climatiseur mobile choisir en cas de pénurie ?
Mieux vaut privilégier un modèle encore référencé avec un stock confirmé et une livraison rapide, plutôt que d'attendre un réassort incertain.
Où acheter un climatiseur mobile encore disponible rapidement ?
Amazon reste l'une des rares enseignes à proposer plusieurs modèles de climatiseurs mobiles encore en stock avec une livraison rapide.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2,03€ par mois pendant 2 ans (-35 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes