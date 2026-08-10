Depuis le début de l'année, la France enchaîne les épisodes de forte chaleur, et celui qui débute aujourd'hui est déjà le cinquième. Résultat : ventilateurs et climatiseurs mobiles disparaissent des rayons à mesure que la demande explose, et les délais de réapprovisionnement s'allongent chez la plupart des enseignes.

Plutôt que de miser sur des réductions, cette sélection met en avant ce qui compte vraiment en période de pénurie : des climatiseurs mobiles encore référencés chez Amazon, avec un stock confirmé et une livraison rapide. De la puissance d'appoint aux modèles plus costauds, plusieurs profils sont couverts pour équiper un studio comme une grande pièce.