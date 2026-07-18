Cet embonpoint n’est pas propre au climatiseur de Midea en particulier ; il concerne aussi la plupart des modèles concurrents, mais il s’avère problématique. En effet, si vous n’avez pas la chance de pouvoir compter sur une paire de bras autre que la vôtre pour transporter l’appareil chez vous, bon courage, car vous vous confronterez très vite à une montagne de difficultés. Surtout si vous n’avez pas d’ascenseur, ou si vous destinez l’appareil à une chambre à l’étage de votre domicile.

Le PortaSplit est un gros bébé, très lourd, et pas toujours facile à déplacer d’un espace à l’autre malgré ses roulettes (heureusement qu’elles sont là) et la possibilité de placer les deux unités l’une sur l’autre pour le transport — Midea fournit d’ailleurs une plaque de protection à cet effet.

Ce que j’ai pu constater moi-même durant ma semaine d’utilisation, c’est qu’il est très compliqué de faire passer l’appareil du rez-de-chaussée à l’étage d’une maison (j’ai reçu l’appareil dans ma maison de famille avant de l’emmener dans mon appartement à Nantes, j’ai donc pu essayer… Et rapidement abandonner) ; mais aussi très pénible de manœuvrer avec l’appareil dans un 40 m² exigu comme le mien.

Le PortaSplit est clairement pensé pour être positionné près d’une fenêtre, le long d’une terrasse ou d’un balcon… Et d’y rester tout l’été. S’il est mobile, c’est avant tout pour être rangé l’hiver ou quand il ne sert plus. À moins peut-être que vous ne disposiez d’un logement de plain-pied pas trop encombré. Dans ce cas, il est envisageable de bouger l’appareil d’une pièce à l’autre, même si l’opération reste — d’après moi — assez lourdingue.