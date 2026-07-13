Concernant la qualité vidéo, la définition 2K (2304 x 1296 pixels) est idéale. La caméra offre une qualité très honorable et gère bien les situations de luminosité ambiante un peu faible. De nuit, si l’image est en noir et blanc, cette petite caméra se montre assez impressionnante. Peu de grain, qualité vidéo très convenable, définition élevée, c’est un quasi-sans-faute.

Cependant, l’absence de vidéo couleur de nuit peut être dérangeante pour certains utilisateurs. De même, la caméra ne filme pas en HDR, cette option n’apparaissant pas dans les paramètres de cette dernière.