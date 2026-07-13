Surveiller l’extérieur de votre maison, c’est une chose. Mais surveiller l'intérieur est tout aussi utile, pas besoin d'attendre une intrusion pour vouloir vérifier ce qu'il se passe chez soi. Le kit Arlo Essential Indoor Pan Tilt Camera permet de surveiller votre domicile en suivant tout à la trace.
- Qualité d'image surprenante
- Très bonne réactivité
- Design soigné et qualitatif
- Bonne amplitude de mouvement
- Connectivité 2,4 et 5 GHz
- Abonnement indispensable pour pas mal de fonctionnalités
- Certaines traductions à corriger
- Aucune batterie, fonctionnement filaire uniquement
- Pas de projecteur LED
Arlo, c’est avant tout des caméras d’extérieur, les Arlo Pro et Ultra notamment. Cependant, le constructeur s’est rapidement invité à l’intérieur de nos maisons. Les Arlo Essential Indoor Pan Tilt Camera que nous testons sont certes design et plus originales que certaines concurrentes, mais surtout très pratiques pour surveiller son garage notamment, avec une tête orientable. Nous les avons testées pendant deux semaines.
Design et fabrication
Ce kit Arlo Essential Indoor Pan Tilt Camera se compose de deux caméras filaires. Il est donc indispensable de les brancher à une alimentation secteur pour les faire fonctionner. Cependant, le fabricant fournit naturellement l’alimentation ainsi que le câble pour alimenter chacune des caméras.
Ici, exit les caméras en forme de R2D2 comme on peut le voir sur la Xiaomi C500 Pro notamment. Place à quelque chose de plus élégant, qui donne l’impression d’un matériel plus haut de gamme.
Sur la face avant du module de caméra se trouvent : un micro, un détecteur de mouvements, une LED d’activité, ainsi que l’optique vidéo naturellement. L’optique en question peut filmer en 2K (2304 x 1296 pixels) ici, ce qui est agréablement étonnant pour une gamme Essential.
Sur le pied de la caméra se trouve le haut-parleur, permettant de diffuser une sirène, ou la voix du propriétaire, en parlant via l’application.
Chaque caméra est à fixer sur un support à visser, au plafond, ou au mur. Le fabricant fournit deux types de fixations différentes. En revanche, il faut une alimentation électrique assez haute. En effet, avec une prise classique à 30 cm du sol, un intrus peut avoir vite fait de débrancher la caméra, la rendant inactive.
Le fabricant fournit également deux câbles de 2 mètres, afin d’alimenter les caméras. Un détail à garder en tête avant de passer à la mise en place.
Une application plutôt ergonomique
L’application Arlo, dont nous avons déjà expérimenté les méandres sur la Arlo Pro 6, se montre plutôt simple d’utilisation. Attention en revanche si vous souhaitez aller fouiner dans les paramètres avancés, il faut parfois s’armer d’une certaine patience.
La configuration est très simple et toujours guidée à la perfection par le constructeur. Pour la connexion, le constructeur nous offre la possibilité de connecter la caméra en 2,4 GHz comme en 5 GHz au réseau Wi-Fi.
En configurant la caméra comme fixée au plafond, l’application inverse automatiquement le sens de la vidéo, sans besoin de configuration ultérieure. En revanche, certaines traductions mériteraient une correction. Pour une marque chinoise qui arrive tout juste sur le marché, ça peut passer, mais pas quand on s’appelle Arlo.
Il est possible via l’application, de régler tout un tas de paramètres. La luminosité de la vidéo, le réglage de la fréquence également, ainsi que le suivi automatique.
La détection des mouvements peut également être modifiée, la sensibilité est assez large, permettant de ne pas détecter un simple doigt qui se lève. En revanche, aucune option pour éviter la détection des animaux n’est affichée ici. Ainsi, quand le chat entre dans la pièce la nuit, une notification vous sera envoyée, si la caméra est activée.
Vidéo et audio : de la 2K aux performances satisfaisantes
Les caméras tournent à 360° sur leur axe horizontal, soit un tour complet. Elles tournent également à 180° sur l’axe vertical.
Un point que nous avons particulièrement apprécié, c’est la réactivité de la caméra. En effet, le décalage entre la captation de l’image et la transmission sur l’application est d’environ 1 seconde. Arlo ne nous avait pas habitués à une telle réactivité, nous avons été plutôt bluffés.
Cette caméra ne dispose toutefois pas de projecteur LED, il n’est donc pas possible d’avoir une image nocturne en couleur. Les seules images nocturnes que vous pourrez avoir seront en infrarouge, donc en noir et blanc.
Concernant la qualité vidéo, la définition 2K (2304 x 1296 pixels) est idéale. La caméra offre une qualité très honorable et gère bien les situations de luminosité ambiante un peu faible. De nuit, si l’image est en noir et blanc, cette petite caméra se montre assez impressionnante. Peu de grain, qualité vidéo très convenable, définition élevée, c’est un quasi-sans-faute.
Cependant, l’absence de vidéo couleur de nuit peut être dérangeante pour certains utilisateurs. De même, la caméra ne filme pas en HDR, cette option n’apparaissant pas dans les paramètres de cette dernière.
Petite note toutefois, attention à ne pas trop filmer votre écran rétro-éclairé ou votre clavier RGB. De notre côté, la caméra a annoncé détecter un incendie, pour un simple clavier qui change de couleur. Imaginez le stress si la notification tombe alors que vous êtes loin de chez vous.
Fonctionnalités : le basique est gratuit, le reste est payant
Les fonctionnalités basiques de la Arlo Essential Indoor Pan Tilt Camera sont gratuites, comme à l’accoutumée chez Arlo. Toutefois, Arlo propose pas mal d’options payantes.
Ces options permettent notamment de stocker les vidéos dans le Cloud, mais également une détection intelligente d’objets. Les notifications interactives sont également disponibles, avec un aperçu vidéo, et les zones d’activité peuvent être paramétrées. Si vous n’avez pas besoin de tout cela, alors, restez en version gratuite.
En revanche, si vous en avez besoin, c’est là que le tarif peut piquer au portefeuille.
Les tarifs sont en effet assez onéreux, de l’ordre de 7,99 €/mois pour une seule caméra, à 12,99 €/mois pour 4 caméras. Mais à ce tarif-là, vous n’avez pas toutes les options ! Il faut opter pour l’abonnement à 19,99 €/mois pour profiter de toutes les fonctionnalités payantes. En revanche, la 4K ne sera jamais disponible sur une caméra qui filme en 2K.
Arlo Essential Indoor Pan Tilt Camera : l’avis de Clubic
La Arlo Essential Indoor Pan Tilt est une excellente caméra sur le plan technique : réactive, elle filme très bien en 2K et s'intègre élégamment dans un intérieur. L'amplitude de mouvement à 360° à l'horizontale et 180° à la verticale permet de couvrir une pièce entière depuis un seul point fixe, ce qui en fait un choix solide pour ceux qui cherchent une surveillance mobile fiable.
Cependant, elle perd des points sur son rapport qualité-prix à long terme. Sans abonnement, une bonne partie des fonctionnalités reste hors de portée, et la grille tarifaire d'Arlo n'est pas la plus généreuse du marché. L'absence de projecteur LED pour la vision nocturne en couleur et quelques traductions à revoir viennent aussi ternir un peu le tableau, sans pour autant remettre en cause la qualité générale du produit.
Elle se destine surtout à ceux déjà équipés chez Arlo, ou prêts à investir dans le cloud de la marque pour en débloquer tout le potentiel. Pour les autres, la version gratuite suffira à surveiller l'essentiel, sans plus.
- Qualité d'image surprenante
- Très bonne réactivité
- Design soigné et qualitatif
- Bonne amplitude de mouvement
- Connectivité 2,4 et 5 GHz
- Abonnement indispensable pour pas mal de fonctionnalités
- Certaines traductions à corriger
- Aucune batterie, fonctionnement filaire uniquement
- Pas de projecteur LED
Fiche technique Arlo Essential Indoor Pan Tilt
Résumé
|Type de caméra
|Motorisée
|Utilisation
|Intérieur
|Angle de vue horizontale
|130°
|Mode nuit
|Oui
|Détection de mouvement
|Oui
Caméra
|Type de caméra
|Motorisée
|Format caméra
|Dôme
|Utilisation
|Intérieur
|Capteur
|2K
|Angle de vue horizontale
|130°
|Couverture horizontale motorisée
|360°
|Couverture verticale motorisée
|180°
|Température de fonctionnement
|0°C - 45°C
|Alimentation
|Filaire
|Alimentation électrique par câble Ethernet (POE)
|Non
Vidéo
|Définition streaming vidéo
|2K
|Définition d'enregistrement vidéo
|(2304 x 1296)
Fonctionnalités
|Mode nuit
|Oui
|Portée capteur infrarouge
|7.5m
|Détection de mouvement
|Oui
Stockage
|Cloud
|Oui
Connectivité
|Wi-Fi
|Oui
|Ethernet
|Non
|Réseau cellulaire
|Non
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|124.58mm
|Largeur
|72mm
|Profondeur
|72mm
|Haut-parleur intégré
|Oui
|Microphone intégré
|Oui
|Indicateur LED
|Oui