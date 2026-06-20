Avec son double objectif, son suivi motorisé, sa définition 4K et son alimentation solaire, la caméra Tapo C675D Kit vise clairement le haut du panier des modèles extérieurs grand public. Après une prise en main de plusieurs semaines, elle convainc surtout par sa capacité à surveiller large tout en gardant un œil précis sur tout ce qui bouge.
C’est bientôt les vacances, la maison va rester vide, et vous cherchez une caméra extérieure capable de faire mieux que filmer un bout de portail en 1080p tremblotant et flou ? Avec la Tapo C675D Kit, TP-Link ne se contente pas d’ajouter une référence solaire de plus à son catalogue. La marque tente une vraie montée en gamme avec une caméra à double objectif, pensée pour couvrir une scène large, zoomer lorsque c’est utile et suivre automatiquement (et efficacement) les mouvements.
Sur le papier, la promesse est assez complète : une vision panoramique (169°), une caméra motorisée téléobjectif 6 mm (zoom 5x), deux images en 4K, une alimentation solaire et du stockage local via une carte mémoire microSD. À l'usage, ce double regard change réellement la manière dont on surveille un jardin, une allée ou une entrée de maison. Certes, tout n'est pas parfait, mais elle fait dans l'ensemble une très bonne impression.
Le déballage et la mise en route
La Tapo C675D Kit annonce rapidement la couleur. Ce n'est pas une petite caméra extérieure discrète que l'on fixe en vitesse au-dessus d'une porte. Le bloc est plus imposant que les modèles solaires classiques de la marque, et son poids se fait sentir dès la sortie de la boîte. Il faudra donc bien choisir son emplacement, idéalement sur un mur solide, avec une exposition correcte si l'on veut profiter pleinement du panneau solaire fourni
La boîte de la caméra et son contenu. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Ce panneau solaire est à la fois l’un des grands atouts du kit et sa petite limite esthétique. Il permet d’envisager une installation quasiment autonome, sans avoir à tirer de câble d’alimentation permanent ou à sortir l’échelle dès que les batteries sont à plat, mais il reste séparé de la caméra.
On aurait aimé une intégration plus élégante, à la manière de certains kits où caméra et panneau partagent un même support. Ici, il faut donc prévoir deux points de fixation et gérer le câble entre les deux éléments. Rien d’insurmontable, mais l’installation demande un peu plus de soin.
La caméra Tapo C675D vue sous tous les angles. ©Nicolas Guyot pour Clubic
La configuration dans l’application Tapo reste en revanche très simple. On ajoute la caméra, on suit les étapes, on connecte le Wi-Fi, et le flux vidéo apparaît rapidement. La compatibilité avec les réseaux 2,4 et 5 GHz est appréciable, tout comme le stockage local sur carte microSD, qui permet de ne pas dépendre entièrement du cloud.
Le dos de la caméra avec le port de recharge USB Type-C, l’emplacement pour la carte mémoire microSD, ainsi que les boutons d’alimentation et reset. Le tout est protégé de l’humidité par des bouchons en caoutchouc. ©Nicolas Guyot pour Clubic
L’utilisation au quotidien
La vraie force de cette C675D Kit tient dans son double regard. D'un côté, une caméra fixe ultra grand-angle garde une vue d'ensemble sur la scène. De l'autre, une caméra motorisée prend le relais pour suivre un mouvement, recadrer une personne, un animal ou un véhicule, et fournir une lecture plus précise de ce qui se passe
Sur le papier, cela pourrait ressembler à un argument marketing de plus. En pratique, c’est précisément ce qui fait la différence. Là où une caméra classique doit choisir entre voir large ou suivre un sujet, la C675D fait les deux. Le grand-angle conserve le contexte, qu’il s’agisse d’un jardin, d’une allée, d'un portail ou d'une terrasse. La caméra orientable, elle, permet de mieux cadrer l’action au moment où elle se produit.
L’appli Tapo. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Le suivi automatique s’est montré plus convaincant que sur plusieurs modèles mono-capteur de la marque, comme les Tapo C660 ou C665G. Les mouvements sont mieux accompagnés, les alertes paraissent plus pertinentes et l’on a moins cette impression frustrante de découvrir l’action une fois qu’elle a déjà quitté le cadre.
La qualité du zoom numérique. ©Nicolas Guyot pour Clubic
La qualité d’image constitue également un très bon point. Les deux objectifs montent en 4K, avec un niveau de détail satisfaisant de jour. Le zoom numérique reste utile pour vérifier une zone précise, mais il ne faut pas lui demander des miracles. Au-delà de 15 à 20 mètres, surtout dans la végétation ou sur une scène chargée, les limites apparaissent. Ce n’est pas un téléobjectif professionnel, mais pour identifier une présence, suivre un déplacement ou comprendre une situation, le résultat est solide.
Les vidéos enregistrées sur la carte mémoire. ©Nicolas Guyot pour Clubic
La vision nocturne tient elle aussi correctement la route, en couleur ou en noir et blanc selon les conditions. Le mode couleur apporte un vrai confort lorsqu’une source lumineuse est disponible, tandis que le mode infrarouge conserve une bonne lisibilité dans l’obscurité. Le son réserve également une bonne surprise : le micro capte convenablement l’environnement extérieur et le haut-parleur permet d’échanger avec un livreur ou un visiteur de manière assez naturelle.
L’enregistrement continu AOV (Always-On Video ou capture 24/7) ajoute enfin une vraie dose de sérénité. Pouvoir garder une trace de ce qui se passe autour de la maison, sans dépendre uniquement d’un déclenchement par mouvement, rassure nettement. Et si le panneau solaire est correctement orienté, l’autonomie ne devrait pas devenir un sujet au quotidien.
Tapo C675D Kit : l'avis de Clubic
La Tapo C675D Kit ressemble beaucoup à ce que devrait être une caméra extérieure moderne : autonome, précise, réactive et capable de surveiller large sans devenir aveugle dès qu'un sujet sort du cadre. Son double objectif apporte un bénéfice réel, pas seulement une ligne supplémentaire sur la fiche technique. La détection est convaincante, l'image 4K flatteuse, le suivi automatique efficace et l'audio bidirectionnel suffisamment propre pour être utilisé autrement qu'en dépannage.
Tout n'est pas irréprochable. Le format est imposant, le panneau solaire séparé manque un peu d'élégance, l'orientation verticale de la caméra fixe reste limitée et l'absence de reconnaissance faciale étonne, surtout face à une C665G qui proposait cette fonction en local. Mais ces défauts ne gâchent pas l'essentiel : cette caméra donne vraiment le sentiment de mieux voir, de mieux comprendre et de mieux surveiller autour de chez soi.
Alors, la Tapo C675D Kit est-elle le format idéal pour une caméra extérieure domestique ? Pour une maison avec jardin, portail ou grande terrasse, elle s'en approche sérieusement. Elle ne remplacera pas un système de vidéosurveillance professionnel, mais pour partir en vacances avec un œil grand ouvert sur son domicile, elle coche presque toutes les cases. Et pour une caméra de surveillance, c'est déjà beaucoup : elle ne dort jamais, mais elle pourrait bien vous aider à mieux dormir.
- Double caméra
- Qualité du suivi et de la détection
- Double objectif 4K
- 100% autonome (panneau solaire)
- Pas d'abonnement obligatoire (carte mémoire)
- Panneau solaire à fixer séparément
- Pas de reconnaissance des visages
- Inclinaison caméra fixe limitée
Fiche technique TP-Link Tapo C675D Kit
Résumé
|Type de caméra
|Motorisée
|Utilisation
|Extérieur
|Angle de vue horizontale
|169°
|Angle de vue verticale
|Champ étendu
|Mode nuit
|Oui (en couleur)
|Détection de mouvement
|Oui
|Reconnaissance des visages
|Oui
Caméra
|Nombre de caméras
|1
|Type de caméra
|Motorisée
|Format caméra
|Cube
|Utilisation
|Extérieur
|Objectif
|Double lentille
|Capteur
|8MP
|Angle de vue horizontale
|169°
|Angle de vue verticale
|Champ étendu
|Température de fonctionnement
|-20 °C à 45 °C
|Alimentation
|Batterie
|Capacité batterie
|≈10 000 mAh
Vidéo
|Définition streaming vidéo
|4K
|Définition d'enregistrement vidéo
|4K
Fonctionnalités
|Mode nuit
|Oui (en couleur)
|Détection de mouvement
|Oui
|Reconnaissance des visages
|Oui
|Assistant vocal compatible
|Google Assistant, Alexa
|Environnement(s) logiciel(s) compatible(s)
|Google Home
Stockage
|Carte mémoire compatible
|Carte MicroSD
|Cloud
|Oui
Connectivité
|Wi-Fi
|Oui
Caractéristiques physiques
|Haut-parleur intégré
|Oui
|Microphone intégré
|Oui