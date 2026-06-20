Sur le papier, la promesse est assez complète : une vision panoramique (169°), une caméra motorisée téléobjectif 6 mm (zoom 5x), deux images en 4K, une alimentation solaire et du stockage local via une carte mémoire microSD. À l'usage, ce double regard change réellement la manière dont on surveille un jardin, une allée ou une entrée de maison. Certes, tout n'est pas parfait, mais elle fait dans l'ensemble une très bonne impression.

Le déballage et la mise en route

La Tapo C675D Kit annonce rapidement la couleur. Ce n'est pas une petite caméra extérieure discrète que l'on fixe en vitesse au-dessus d'une porte. Le bloc est plus imposant que les modèles solaires classiques de la marque, et son poids se fait sentir dès la sortie de la boîte. Il faudra donc bien choisir son emplacement, idéalement sur un mur solide, avec une exposition correcte si l'on veut profiter pleinement du panneau solaire fourni