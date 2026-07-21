Installer une caméra de surveillance, c’est encore trop souvent long et fastidieux. Trouver le bon emplacement, percer, fixer et brancher : une liste de tâches qui rebute de nombreux particuliers qui veulent pourtant une surveillance de leur maison. La Reolink Argus MagiCam prend le contre-pied total de cette logique : un boîtier compact qui se colle littéralement où on en a besoin, grâce à sa fixation magnétique et sa pastille adhésive fournie pour les surfaces non métalliques. Un tiroir de bureau, une étagère, une fenêtre ou même sur un frigo : la MagiCam se pose absolument partout et se déplace tout aussi facilement.

Le boîtier peut fonctionner sur piles AA ou en filaire via USB-C, sans jamais dépendre d’un abonnement pour accéder aux fonctions essentielles. J’ai testé la Reolink Argus MagiCam pendant plusieurs semaines, en intérieur comme en extérieur, pour voir si ce format nomade tenait ses promesses au quotidien.