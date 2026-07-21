Avec l’Argus MagiCam, Reolink propose une caméra de surveillance qui s’affranchit des câbles et des perçages : fixation magnétique, alimentation sur piles ou USB-C, format compact qu’on déplace au gré des besoins. À moins de 60 euros, l’équation semble imbattable. Reste à voir si l’autonomie suit le mouvement.
- Fixation magnétique vraiment pratique, installation en quelques secondes
- Qualité vidéo surprenante pour le prix
- Sécurité soignée (chiffrement, verrouillage, partage sécurisé)
- Détection efficace des personnes et véhicules
- Fonctionnement sur piles ou USB-C
- Essentiel des fonctions accessible sans abonnement
- Autonomie en dessous des 9 mois annoncés
- Wi-Fi instable dans les réglages de l'application
- Reconnaissance des animaux perfectible
- Carte microSD rapide indispensable et non fournie
Installer une caméra de surveillance, c’est encore trop souvent long et fastidieux. Trouver le bon emplacement, percer, fixer et brancher : une liste de tâches qui rebute de nombreux particuliers qui veulent pourtant une surveillance de leur maison. La Reolink Argus MagiCam prend le contre-pied total de cette logique : un boîtier compact qui se colle littéralement où on en a besoin, grâce à sa fixation magnétique et sa pastille adhésive fournie pour les surfaces non métalliques. Un tiroir de bureau, une étagère, une fenêtre ou même sur un frigo : la MagiCam se pose absolument partout et se déplace tout aussi facilement.
Le boîtier peut fonctionner sur piles AA ou en filaire via USB-C, sans jamais dépendre d’un abonnement pour accéder aux fonctions essentielles. J’ai testé la Reolink Argus MagiCam pendant plusieurs semaines, en intérieur comme en extérieur, pour voir si ce format nomade tenait ses promesses au quotidien.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design, installation et alimentation
La Reolink Argus MagiCam se distingue immédiatement des caméras concurrentes par son format carré et compact, pensé pour être autoportant. Pas besoin de support supplémentaire pour la poser sur un meuble ou une étagère, elle tient debout toute seule. Cette originalité a une contrepartie : elle est un peu moins discrète que certains modèles plus traditionnels, qui se fondent davantage dans le décor.
Là où la MagiCam frappe vraiment fort, c’est sur l’installation. Le système de fixation magnétique change réellement la donne au quotidien. On colle la caméra sur une surface métallique, ou on utilise la pastille adhésive fournie pour les autres matériaux, et c’est réglé en quelques secondes. Pas de perceuse, pas de chevilles, pas de prise de tête. Vous pouvez l’installer sur du PVC, un encadrement de fenêtre en bois ou toute autre surface compatible avec l'adhésif.
Un pied magnétique est aussi fourni dans la boîte et la rotation de la caméra une fois fixée permet en plus d’ajuster l’angle sans tout redémonter. Pour qui a déjà passé un après-midi à installer une caméra classique (c’est mon cas), l’écart est net.
Pour l’alimentation, la Reolink Argus MagiCam propose deux options : les piles AA ou le filaire USB-C, avec un câble d’alimentation fourni, si vous désirez l’installer à un endroit proche d’un port ou d’une prise électrique. J’ai privilégié les piles pendant l’essentiel du test, tout simplement parce que c’est ce qui permet de profiter pleinement de la liberté de placement promise par le format magnétique. Un détail bien pensé : l’application permet de renseigner le type de piles utilisé, ce qui affine la gestion de l’autonomie affichée plutôt que de se fier à une estimation générique. Le compartiment arrière, lui aussi maintenu par un système magnétique, facilite l’accès aux piles.
Un point à connaître avant de se lancer : il faut installer la carte microSD avant de mettre les piles en place, sous peine de devoir tout démonter pour y accéder à nouveau. Dans les faits, c’est resté anecdotique lors de mon installation, le tutoriel intégré explique clairement l’étape au bon moment.
Logiciel, sécurité et détection IA
L’application Reolink fait très bonne impression dès la prise en main. Plusieurs tutoriels vidéo accompagnent le premier démarrage, couvrant l’installation, la fixation murale, la procédure d’appairage et les fonctionnalités principales. Les vidéos sont très accessibles et complétées par des annonces vocales pendant la configuration. Pour ce niveau de gamme, c’est un niveau de pédagogie qu’on n’attend pas forcément.
La sécurité est un autre point qui m’a franchement bluffé sur ce segment de prix. Protection par mot de passe, verrouillage après plusieurs tentatives infructueuses, chiffrement de la carte SD, partage sécurisé de l’accès : Reolink ne fait pas les choses à moitié. L’ajout de la caméra sur plusieurs smartphones se fait très simplement grâce à un mot de passe local, ce qui est appréciable pour un usage familial ou partagé, sans les habituelles complications d’invitation par email qu’on retrouve ailleurs.
La personnalisation suit le mouvement, avec la présence d’un mode confidentialité, de masques de confidentialité et la possibilité de désactiver l’affichage du filigrane Reolink ou de la date. Ces réglages de confidentialité sont indispensables dès lors que la caméra pointe vers un espace partagé, une cour commune ou une rue passante, plutôt que sur un simple coin de garage.
Concernant la détection, la Reolink Argus MagiCam distingue les personnes, les véhicules, les animaux et une catégorie plus large d’autres objets. Les résultats sont très satisfaisants sur les personnes et les véhicules, avec un pourcentage de confiance affiché qui permet de comprendre la classification. La reconnaissance des animaux, en revanche, reste plus irrégulière. Un insecte passé devant le champ de la caméra a par exemple été confondu avec une tige, la confusion se faisant régulièrement avec de la végétation, arbres, feuilles ou buissons. La sensibilité de détection reste heureusement réglable, et les zones personnalisées permettent de limiter ce genre de faux positifs.
En amont de cette reconnaissance IA, un détecteur PIR classique peut être activé ou désactivé indépendamment, et c’est lui qui pilote les alertes, les notifications et les déclenchements d’enregistrement. L’accès à ce réglage est simple, directement depuis l’interface. Dans les faits, j’ai fini par laisser les deux systèmes actifs en parallèle : le PIR pour la réactivité immédiate, l’IA pour affiner ensuite la nature de la détection, plutôt que de choisir entre les deux.
Reolink soigne la compatibilité avec d’autres écosystèmes. La caméra est compatible avec Google Home et Amazon Alexa, et peut fonctionner aussi bien via un compte Reolink que directement en mode local, sans dépendre d’un cloud. Rien de bien original, la majorité des caméras proposent ce type de connexions, mais cette compatibilité élargie évite l’inquiétude récurrente sur ce type de produit : se retrouver coincé dans un écosystème fermé.
Seul bémol concernant l’ergonomie : l’application souffre par moments de temps de chargement un peu longs, avec quelques échecs occasionnels lors de la récupération des informations système, et une navigation qui peut se montrer lente dans certains menus. Ce n’est pas systématique, mais suffisamment présent pour être signalé (et agaçant).
Qualité vidéo, réseau et autonomie
Sur le papier, la fiche technique de la Reolink Argus MagiCam n’a rien d’impressionnant : Full HD, 15 images par seconde, pas de HDR. À l’usage, pourtant, la qualité vidéo m’a agréablement surpris, bien au-dessus de ce que le prix laisse imaginer. Les couleurs sont bien reproduites, l’exposition automatique gère correctement les transitions jour/nuit, et la compression fait un travail remarquable sans sacrifier la lisibilité. Le champ de vision est généreux et couvre bien la zone surveillée. Des réglages manuels permettent d’aller plus loin : rotation de l’image, anti-scintillement et surtout ajustement de la luminosité. Je m’en suis servi principalement pour une installation extérieure, où un léger ajustement a suffi à améliorer sensiblement le rendu par rapport aux réglages par défaut.
Côté audio, les voix sont particulièrement bien traitées, claires et intelligibles. La saturation apparaît en revanche assez vite dès que l’environnement sonore se complique, les bruits ambiants ou les sons puissants étant moins bien gérés que la parole. Il est difficile de mener une conversation à distance, avec par exemple un livreur ou votre enfant tout juste rentré de l’école, si l’environnement autour de la caméra est trop bruyant.
Les notifications, elles, arrivent réellement vite, autour de 2 secondes dans mes tests, ce qui est un vrai bon point pour ce type d’appareil. Les sonneries sont personnalisables, et il est possible de suspendre les alertes pour une durée allant de 30 minutes à 24 heures, pratique pour éviter d’être notifié en continu lors d’un usage ponctuel ou d’un passage attendu. L’application offre également une fonction de planification qui permet de définir des horaires d’enregistrement précis, une durée après détection, ainsi que l’activation ou la désactivation de l’audio selon les besoins. Pas de quoi révolutionner le genre, mais cette granularité fait une vraie différence pour éviter les enregistrements inutiles la nuit, et accessoirement ménager un peu la batterie.
L'’enregistrement en local se fait sur carte microSD, non fournie, et ce choix a son importance. J’ai pu le constater à mes dépens avec une carte moins performante : enregistrements manquants ou corrompus, détections ratées et ralentissements généraux de la caméra se sont cumulés. Il faut au minimum une carte microSDXC, et le constructeur recommande des cartes de classe C10, V10 ou UHS-1 minimum. Le message est clair, il faut investir dans une carte rapide et de bonne qualité, sous peine de dégrader significativement l’expérience. Avec l’explosion du prix de la mémoire, ces cartes coûtent de plus en plus cher, une dépense supplémentaire à ne pas négliger avant l’achat si vous n’êtes pas déjà équipé.
Le Wi-Fi, compatible 2,4 et 5 GHz, m’a également donné du fil à retordre à quelques reprises, principalement au chargement des réglages dans l’application. Le flux vidéo en lui-même n’en pâtit pas, mais le réseau se montre notablement instable dès qu’on va fouiller dans les paramètres, avec des échecs de chargement occasionnels, un souci distinct des lenteurs générales de l’application notées plus haut.
Reolink met en avant une expérience sans abonnement obligatoire, l’un des arguments phares de la MagiCam. Dans les faits, un abonnement Cloud facultatif existe bel et bien, avec jusqu’à 30 jours d’historique vidéo et une sauvegarde en ligne, décliné en formules mensuelles ou annuelles selon le nombre de caméras. Ce n’est pas contradictoire à proprement parler, l’essentiel des fonctions reste bien accessible gratuitement en local, mais le discours marketing gagnerait à être un peu plus nuancé sur ce point.
Sur l’autonomie enfin, l’écart avec la promesse constructeur est net. Reolink annonce jusqu’à 9 mois avec les piles fournies, un chiffre que je suis loin d’avoir atteint : comptez plutôt quelques mois en usage réel, et encore moins avec des piles alcalines standard plutôt que les piles lithium fournies. Évidemment, pour les besoins du test, j’ai fortement sollicité la caméra. Les performances dépendent fortement du nombre de déclenchements, donc de l’environnement surveillé. Néanmoins, pour un usage intensif, chez une famille avec beaucoup de passage durant la journée, le branchement USB-C reste clairement la solution la plus confortable. Sinon, tournez-vous vers des piles rechargeables pour réduire les coûts.
Reolink Argus MagiCam : l’avis de Clubic
La Reolink Argus MagiCam tient une promesse rare dans la vidéosurveillance connectée : la simplicité, sans sacrifier la qualité. Image surprenante, sécurité soignée, fixation magnétique qui change vraiment la vie au quotidien : rarement une caméra à ce tarif n'aura semblé aussi facile à apprivoiser.
Seule vraie déception : l'autonomie, argument phare du produit, ne tient pas ses 9 mois annoncés. Comptez plutôt une poignée de mois, avec une paire de piles de rechange à portée de main. Le Wi-Fi montre des signes de fatigue dans les réglages, la détection peine encore à distinguer un insecte d'une brindille, et une carte microSD haut de gamme devient vite obligatoire. Quant au fameux argument « sans abonnement », une offre Cloud bien réelle se cache tout de même en coulisses.
On pardonne vite ces errements à une caméra taillée pour les nomades, les petits budgets et quiconque veut surveiller un espace sans se lancer dans des travaux. Pour un usage fixe et intensif, mieux vaut la brancher en USB-C et oublier la promesse des piles. Reste à savoir si Reolink saura, un jour, transformer cette autonomie en argument aussi solide que son prix.
- Fixation magnétique vraiment pratique, installation en quelques secondes
- Qualité vidéo surprenante pour le prix
- Sécurité soignée (chiffrement, verrouillage, partage sécurisé)
- Détection efficace des personnes et véhicules
- Fonctionnement sur piles ou USB-C
- Essentiel des fonctions accessible sans abonnement
- Autonomie en dessous des 9 mois annoncés
- Wi-Fi instable dans les réglages de l'application
- Reconnaissance des animaux perfectible
- Carte microSD rapide indispensable et non fournie
Fiche technique Reolink Argus MagiCam
Résumé
|Type de caméra
|Fixe
|Utilisation
|Extérieur, Intérieur
|Angle de vue horizontale
|113.3°
|Angle de vue verticale
|62.7°
|Mode nuit
|Oui
|Détection de mouvement
|Oui
|Reconnaissance des visages
|Oui
Caméra
|Nombre de caméras
|1
|Type de caméra
|Fixe
|Utilisation
|Extérieur, Intérieur
|Objectif
|2 MP
|Capteur
|CMOS 1/3,2"
|Angle de vue horizontale
|113.3°
|Angle de vue verticale
|62.7°
|Température de fonctionnement
|-10 °C à +55 °C
|Humidité de fonctionnement
|20% ~ 85%
|Alimentation
|Batterie
|Batterie amovible
|Oui
|Alimentation électrique par câble Ethernet (POE)
|Non
Vidéo
|Définition streaming vidéo
|1080p (1920 × 1080)
|Streaming vidéo
|via Reolink App
|Définition d'enregistrement vidéo
|1080p
|Compression vidéo
|H.264
|Fréquence d'images
|15 ips
Fonctionnalités
|Mode nuit
|Oui
|Portée capteur infrarouge
|10m
|Alarme
|Oui
|Détection de mouvement
|Oui
|Reconnaissance des visages
|Oui
|Assistant vocal compatible
|Google Assistant, Alexa
|Environnement(s) logiciel(s) compatible(s)
|Google Home
Stockage
|Carte mémoire compatible
|Carte MicroSD
|Cloud
|Oui
Connectivité
|Wi-Fi
|Oui
|Ethernet
|Non
|Bluetooth
|Non
|Zigbee
|Non
|Réseau cellulaire
|Non
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|68mm
|Largeur
|68mm
|Profondeur
|28.86mm
|Haut-parleur intégré
|Oui
|Microphone intégré
|Oui
|Indicateur LED
|Oui