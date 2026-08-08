Le mois d'août est une drôle de période pour acheter high-tech. Les soldes sont derrière nous, la rentrée n'a pas encore lancé sa vague de promotions, et beaucoup renoncent à surveiller les prix pendant les vacances. C'est justement à ce moment-là qu'Amazon fait tourner ses Ventes Flash, avec des remises limitées dans le temps et des stocks souvent restreints.

Ce week-end du 8 et 9 août 2026, notre sélection réunit dix offres qui couvrent des besoins très différents : entretien de la maison, informatique compacte, mobilité, accessoires du quotidien et sécurité du logement. De quoi préparer la rentrée sans attendre septembre, ou simplement remplacer un appareil fatigué avant la reprise. Voici les dix promotions retenues.