Habitué des promotions événementielles, le Dreame H12 Pro FlexReach revient sur le devant de la scène à l’occasion des French Days, avec une remise de 28% sur son prix conseillé de 269 €. Ce modèle, lancé comme version améliorée du H12 Pro, se distingue par une tête pivotante à 180° capable de se faufiler sous les meubles dès 14 cm de hauteur, une fonctionnalité que la rédaction avait déjà saluée lors d’une précédente promotion.

Avec le code PRIME15, les membres Amazon Prime descendent à 180,02 € ; les non-membres peuvent utiliser FRENCHWEEK10 pour atteindre 185,02 €, les deux codes étant valables jusqu’au mardi 5 mai inclus.