Le deuxième jour des French Days Amazon ne manque pas de bonnes surprises côté électroménager. Parmi elles, le Dreame H12 Pro FlexReach (aspirateur laveur articulé à 180°, doté d’un séchage intégré à 90 °C) s’affiche à 195,02 €, voire à 180,02 € pour les membres Prime : on analyse ce que vaut vraiment cette offre.
Voici le Dreame H12 Pro FlexReach à partir de 180,02 € au lieu de 269,00 € chez Amazon
Habitué des promotions événementielles, le Dreame H12 Pro FlexReach revient sur le devant de la scène à l’occasion des French Days, avec une remise de 28% sur son prix conseillé de 269 €. Ce modèle, lancé comme version améliorée du H12 Pro, se distingue par une tête pivotante à 180° capable de se faufiler sous les meubles dès 14 cm de hauteur, une fonctionnalité que la rédaction avait déjà saluée lors d’une précédente promotion.
Avec le code PRIME15, les membres Amazon Prime descendent à 180,02 € ; les non-membres peuvent utiliser FRENCHWEEK10 pour atteindre 185,02 €, les deux codes étant valables jusqu’au mardi 5 mai inclus.
Pourquoi choisir Dreame H12 Pro FlexReach ?
- Le Dreame H12 Pro FlexReach revient à 180,02 € avec le code PRIME15 (membres Prime) ou à 185,02 € avec le code FRENCHWEEK10 (pour tous), jusqu’au 5 mai inclus.
- Un aspirateur laveur taillé pour le quotidien 18 000 Pa d’aspiration, brosse auto-nettoyante alimentée en eau propre à chaque passage, séchage de la brosse à 90 °C en 5 minutes, et 50 minutes d’autonomie : le profil technique couvre la majorité des usages domestiques.
- La flexibilité comme argument central, la portée à plat à 180° permet d’atteindre sous les canapés, lits et meubles bas sans courber le dos ni déplacer le mobilier, un avantage réel dans les appartements encombrés.
Aspiration, lavage, séchage : trois fonctions en un seul passage
Le Dreame H12 Pro FlexReach est conçu pour remplacer à la fois l’aspirateur et la serpillière dans un foyer standard. Sa puissance de 18 000 Pa place ce modèle parmi les aspirateurs laveurs les plus véloces de la gamme intermédiaire, capable de traiter aussi bien les poussières fines que les éclaboussures ou les résidus alimentaires.
Le système TangleCut intégré dans la brosse coupe activement les cheveux et poils emmêlés pendant le passage, ce qui réduit sensiblement les opérations de maintenance manuelle, un point fort pour les foyers avec animaux ou longs cheveux.
Ce que ce modèle représente dans la gamme Dreame
Le H12 Pro FlexReach occupe un segment intermédiaire chez Dreame, positionné en dessous des H14 Pro et H15 Pro qui restent les références premium de la marque.
Il apporte davantage de polyvalence que le H12 Pro d’origine grâce à sa tête pivotante à 180°, mais ne prétend pas égaler les performances de nettoyage des modèles supérieurs sur les sols très encrassés ou les grandes surfaces.
✅ Les points forts
- Tête pivotante à 180° pour atteindre sous les meubles dès 14 cm, sans effort ni déménagement de mobilier.
- Séchage automatique de la brosse à 90 °C en 5 minutes après le lavage, éliminant les risques de mauvaises odeurs.
- Brosse auto-nettoyante alimentée en eau propre à chaque passage, pour ne jamais étaler de l’eau sale sur le sol.
- TangleCut intégré qui coupe les cheveux et poils en continu, réduisant les obstructions et les opérations de nettoyage manuel de la brosse.
- Nettoyage bord à bord des deux côtés, efficace le long des plinthes et dans les angles.
- 50 minutes d’autonomie, suffisantes pour un appartement ou une maison de taille standard sans recharge.
❌ Les limites
- Sans fil mais avec réservoir d’eau propre à remplir : l’autonomie de lavage dépend du volume du réservoir, qui peut nécessiter une recharge sur les grandes surfaces.
- Positionnement entrée du premium : le H12 Pro FlexReach ne rivalise pas avec les H14 Pro ou H15 Pro sur les tâches intensives ou les sols très irréguliers.
- Prix de lancement élevé (399 € à l’origine) qui relativise la remise actuelle : à 195,02 € avant code, le vrai plancher historique reste à surveiller sur des comparateurs comme Idealo.
- Entretien des accessoires à prévoir : malgré l’auto-nettoyage, les filtres et le réservoir d’eau sale demandent un suivi régulier pour maintenir les performances.
Profitez du Dreame H12 Pro FlexReach à 180,02 € avec le code PRIME15 chez Amazon avant le 5 mai
À 180,02 € avec le code Prime ou 185,02 € sans abonnement, le Dreame H12 Pro FlexReach propose un excellent équilibre entre fonctionnalités avancées et accessibilité tarifaire, un positionnement qui explique pourquoi la rédaction l’avait déjà placé parmi les meilleures affaires des Ventes Flash de Printemps en mars dernier.
Ce modèle s’adresse en priorité aux foyers qui veulent simplifier leur routine ménagère avec un seul appareil : surfaces dures carrelage, parquet, vinyle, avec des animaux ou des cheveux longs à gérer au quotidien.
En revanche, si vous disposez d’une maison avec plusieurs étages, de moquette épaisse ou de surfaces très encrassées, les modèles H14 Pro ou H15 Pro justifieraient un budget supérieur. Les codes et le stock n’attendront pas le 6 mai, c’est maintenant que la décision se prend.
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