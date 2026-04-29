La Logitech Lift passe à 37,99 € au lieu de 79,99 €, soit un prix très agressif pour l’une des références les plus convaincantes du segment des souris verticales. Conçue pour améliorer la posture de la main et réduire certaines tensions liées à un usage prolongé, elle combine ergonomie, silence, autonomie élevée et connectivité multi-appareils dans un format bien plus accessible qu’à son lancement.
Sur un poste de travail, on parle souvent du fauteuil, de l’écran ou du clavier, mais bien plus rarement de la souris. Pourtant, c’est l’un des périphériques qui peut le plus influencer le confort au quotidien, surtout lorsque les clics et les mouvements se répètent des heures durant.
C’est précisément dans ce contexte que la Logitech Lift a su s’imposer. Plus compacte et plus abordable qu’une MX Vertical, elle vise les utilisateurs qui veulent passer à une souris ergonomique sans se retrouver avec un modèle trop encombrant ou trop technique. À 37,99 €, elle devient donc un vrai bon plan, à condition de bien comprendre à qui elle s’adresse et ce qu’elle change réellement à l’usage.
Pourquoi choisir la souris Logitech Lift ?
- Parce qu’elle améliore réellement la position de la main : la Lift adopte une inclinaison de 57°, pensée pour favoriser une posture plus naturelle de la main et de l’avant-bras qu’une souris plate classique.
- Parce qu’elle reste très agréable au quotidien : clics silencieux, molette SmartWheel, connexion à trois appareils et autonomie élevée en font une vraie souris de travail, pas un simple objet “ergonomique” théorique.
- Parce qu’elle devient beaucoup plus intéressante à ce prix : à 37,99 €, elle se positionne sur un niveau tarifaire rarement vu pour une souris verticale Logitech aussi complète.
Une souris qui prend vraiment soin de votre poignée !
Le principal intérêt de la Logitech Lift, ce n’est pas d’être “originale”, mais de corriger un problème très concret : la position forcée que beaucoup de souris classiques imposent au poignet et à l’avant-bras. Avec son design vertical et son angle de 57°, elle cherche à replacer la main dans une posture plus neutre, ce qui peut aider à limiter la fatigue sur de longues sessions de bureautique.
Il faut toutefois rester rigoureux dans le conseil. Une souris ergonomique ne “soigne” pas à elle seule une douleur installée, et elle ne remplace ni un bon réglage du poste de travail, ni un avis médical en cas de gêne persistante. En revanche, pour un utilisateur qui passe ses journées sur ordinateur et ressent de l’inconfort avec une souris classique, la Lift constitue clairement l’une des transitions les plus accessibles et les plus convaincantes du marché.
Une excellente souris de bureau, pas une souris universelle
La Logitech Lift brille surtout en bureautique, en télétravail et dans les environnements partagés. Ses clics sont très silencieux, sa SmartWheel adapte le défilement selon l’usage, et la souris peut se connecter à trois appareils via Bluetooth ou récepteur Logi Bolt. C’est le type de périphérique qu’on apprécie vite au quotidien parce qu’il améliore à la fois le confort et la discrétion sonore.
En revanche, ce n’est pas une souris pensée pour tout le monde. Plusieurs tests relèvent qu’elle convient surtout aux petites et moyennes mains, et qu’elle n’est pas la meilleure option pour le gaming exigeant ou les très grandes mains. Autrement dit, son intérêt est maximal si vous cherchez une souris de travail ergonomique, pas une solution universelle pour tous les usages.
✅ Les points forts
- Prise en main intuitive et confortable
- Idéale pour les petites et moyennes mains
- Modèle pour gaucher au catalogue
- Sur pile AA/Autonomie
- SmartWheel, Easy-Switch, Flow, etc.
❌ Les limites
- Préhension parfois délicate
- Difficilement transportable
À 37,99 € au lieu de 79,99 €, la Logitech Lift est une promo vraiment intéressante pour quiconque veut passer à une souris ergonomique sans prendre trop de risques. Son design vertical à 57°, ses clics silencieux, sa connexion multi-appareils et son excellent confort en bureautique en font l’une des références les plus faciles à recommander aujourd’hui, surtout à ce prix.
Les meilleures promos services en ligne de la semaine
- Cyberghost VPN à 1,75€/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : 12 mois offerts sur Verisure Guardian
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !