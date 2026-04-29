Sur un poste de travail, on parle souvent du fauteuil, de l’écran ou du clavier, mais bien plus rarement de la souris. Pourtant, c’est l’un des périphériques qui peut le plus influencer le confort au quotidien, surtout lorsque les clics et les mouvements se répètent des heures durant.

C’est précisément dans ce contexte que la Logitech Lift a su s’imposer. Plus compacte et plus abordable qu’une MX Vertical, elle vise les utilisateurs qui veulent passer à une souris ergonomique sans se retrouver avec un modèle trop encombrant ou trop technique. À 37,99 €, elle devient donc un vrai bon plan, à condition de bien comprendre à qui elle s’adresse et ce qu’elle change réellement à l’usage.