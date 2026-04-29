Le marché des traceurs Bluetooth est longtemps resté dominé par des solutions très liées à un seul univers, notamment Apple avec les AirTag. Le problème, c’est que ce type de produit devient vite coûteux lorsqu’on veut équiper plusieurs objets à la fois, et encore plus contraignant dans les foyers où iPhone et Android cohabitent.

C’est précisément là que le UGREEN FineTrack Duo Tag se distingue. Ce lot de 4 balises fonctionne aussi bien avec l’application Localiser d’Apple qu’avec Find Hub côté Android, sans abonnement, avec recharge USB-C et un format pensé pour les clés, les sacs, les portefeuilles ou les bagages. Sur le papier, c’est une proposition bien plus pragmatique qu’un simple “clone d’AirTag”, à condition de bien comprendre ses forces et ses limites.