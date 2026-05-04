Les French Days touchent à leur fin, et ce bon plan aussi. Il ne reste plus qu’aujourd’hui et demain pour profiter de ce Lenovo IdeaPad Slim 3 15,3” Copilot+ à 699,99 € au lieu de 849,99 €, soit 150 € d’économies immédiates, et les stocks risquent de fondre avant la fin de la promo.
Profitez du Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 à 699,99 € au lieu de 849,99 € pendant les French Days
Difficile de passer à côté de cette offre quand les French Days s’achèvent dans moins de 48 heures. Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 est un PC portable 15,3 pouces de la gamme Copilot+, équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon X et de 16 Go de RAM, qui s’adresse avant tout aux actifs mobiles, étudiants et télétravailleurs à la recherche d’un outil fiable sans dépasser les 700 €.
À ce tarif, il se positionne comme une alternative ARM sérieuse face aux PC Intel et AMD de même budget, à condition d’accepter quelques compromis. Retrouvez le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 en promotion sur la page dédiée, avant rupture de stock.
Pourquoi choisir Lenovo IdeaPad Slim 3 ?
- Prix : 699,99 € au lieu de 849,99 €, soit 18 % de remise pendant les French Days, stocks limités
- Configuration : Snapdragon X X1-26-100, 16 Go de RAM LPDDR5X soudée, SSD NVMe 512 Go, écran 15,3” WUXGA (1 920 × 1 200 pixels)
- Autonomie : jusqu’à 12 à 15 heures d’utilisation, fonctionnement silencieux, compatible Copilot+ PC avec NPU dédié à l’IA locale
Si l’offre présentée dans cet article n’est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d’autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Un PC taillé pour la productivité mobile et l’IA embarquée
Ce qui distingue cet IdeaPad Slim 3 d’un ordinateur portable classique, c’est avant tout son NPU intégré dans la puce Snapdragon X, qui permet d’exécuter les fonctions Copilot+ directement en local, sans passer par le cloud. Concrètement, cela se traduit par des résumés de documents, des traductions automatiques et des recherches intelligentes réactives, avec un gain de confidentialité appréciable pour les données sensibles.
Avec son poids contenu à 1,55 kg et son profil de 16,9 mm d’épaisseur, il entre facilement dans un sac à dos de pendulaire. Pour un usage bureautique quotidien intensif, le Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 offre une réactivité solide, en particulier sur les tâches mono et multithreads orientées productivité.
Ce que vaut vraiment cet ARM face au marché
La puce Snapdragon X X1-26-100 positionne ce laptop dans la catégorie des PC ARM abordables, un segment en pleine expansion qui commence à inquiéter sérieusement les acteurs Intel et AMD, comme le soulignait NotebookCheck dans son analyse comparative.
L’IdeaPad Slim 3 15Q8X10 brille sur l’autonomie et la gestion thermique, mais présente des performances graphiques en retrait par rapport aux solutions x86 concurrentes à budget équivalent.
✅ Les points forts
- Autonomie exceptionnelle : 12 à 15 heures en usage réel, idéale pour travailler une journée entière sans chercher une prise
- Écran 15,3” WUXGA (1 920 × 1 200 pixels) au ratio 16:10, plus généreux en hauteur qu’un 16:9 classique, appréciable pour la lecture de documents
- NPU dédié Copilot+ pour les fonctions IA locales, sans dépendance au cloud
- Connectique complète : USB-C, USB-A, HDMI, lecteur microSD, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3
- Châssis compact et léger (1,55 kg, 16,9 mm), fonctionnement quasi silencieux
- SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go pour des temps de chargement rapides
❌ Les limites
- GPU intégré Adreno X1-45 limité : pas question d’envisager du jeu ou de la création graphique sérieuse avec cette machine
- RAM soudée à 16 Go, non évolutive, ce qui peut devenir un frein à long terme
- Compatibilité applicative ARM : certains logiciels x86 tournent moins bien en émulation, un point à vérifier selon son usage métier
- Dalle IPS LCD sans toucher, aux contrastes et à la luminosité corrects mais sans éclat particulier
- Châssis plastique, qui trahit un positionnement entrée/milieu de gamme malgré le vernis Copilot+
Profitez du Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 à 699,99 € au lieu de 849,99 € pendant les French Days
699,99 €, c’est un prix cohérent pour un PC Copilot+ avec Snapdragon X, grande autonomie et écran 15,3 pouces, à condition de savoir exactement à quoi l’on destine la machine. Cet IdeaPad Slim 3 conviendra parfaitement à l’étudiant, au télétravailleur nomade ou à quiconque cherche un compagnon de bureautique léger, réactif et capable de tenir une journée complète sans recharge.
En revanche, si vous travaillez avec des outils créatifs exigeants, si vous jouez, ou si votre parc logiciel repose sur des applications x86 sensibles, d’autres configurations méritent votre attention. Avec les stocks qui fondent et deux jours tout au plus pour décider, l’offre mérite clairement un coup d’œil maintenant.
Les promos des services en ligne pour les French Days
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French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
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