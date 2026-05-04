Difficile de passer à côté de cette offre quand les French Days s’achèvent dans moins de 48 heures. Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 est un PC portable 15,3 pouces de la gamme Copilot+, équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon X et de 16 Go de RAM, qui s’adresse avant tout aux actifs mobiles, étudiants et télétravailleurs à la recherche d’un outil fiable sans dépasser les 700 €.

À ce tarif, il se positionne comme une alternative ARM sérieuse face aux PC Intel et AMD de même budget, à condition d’accepter quelques compromis. Retrouvez le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 en promotion sur la page dédiée, avant rupture de stock.