Lancée au printemps 2026 dans le cadre du renouvellement complet de sa gamme, la Battery Video Doorbell (2e génération) constitue l'entrée la plus abordable dans la nouvelle ligne Retinal 2K de Ring. La marque, filiale d'Amazon, a profondément repensé ses sonnettes connectées cette année en abandonnant le Full HD au profit d'une résolution supérieure sur l'ensemble de son catalogue.

Ce modèle s'adresse avant tout aux particuliers souhaitant équiper leur porte d'entrée sans câblage ni travaux, tout en bénéficiant d'une image franchement plus nette que par le passé. Pour en profiter à ce tarif, il faudra toutefois agir vite : la promotion s'éteint le 19 mai 2026.