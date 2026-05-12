Les offres d'été Ring sont actives jusqu'au 19 mai 2026, et la toute nouvelle Battery Video Doorbell (2e génération) en bénéficie avec 40 % de remise, soit 59,99 € au lieu de 99,99 €. Avant de foncer, voici ce que cette sonnette a réellement dans le ventre, et pour qui cette promotion fait vraiment sens.
Retrouvez la Ring Battery Video Doorbell (2e génération) à 59,99 € au lieu de 99,99 € sur Amazon
Lancée au printemps 2026 dans le cadre du renouvellement complet de sa gamme, la Battery Video Doorbell (2e génération) constitue l'entrée la plus abordable dans la nouvelle ligne Retinal 2K de Ring. La marque, filiale d'Amazon, a profondément repensé ses sonnettes connectées cette année en abandonnant le Full HD au profit d'une résolution supérieure sur l'ensemble de son catalogue.
Ce modèle s'adresse avant tout aux particuliers souhaitant équiper leur porte d'entrée sans câblage ni travaux, tout en bénéficiant d'une image franchement plus nette que par le passé. Pour en profiter à ce tarif, il faudra toutefois agir vite : la promotion s'éteint le 19 mai 2026.
Pourquoi choisir la Ring Battery Video Doorbell (2e génération) ?
- Vidéo Retinal 2K avec zoom amélioré jusqu'à 6x : une résolution inédite sur un modèle d'entrée de gamme Ring, qui permet d'identifier un visage ou lire une étiquette de colis à distance.
- Installation sans fil en quelques minutes : aucun câblage existant requis, la sonnette se fixe sur n'importe quelle surface avec la visserie fournie et se recharge via USB-C à l'aide de l'outil de retrait inclus.
- Intégration Alexa native et notifications instantanées : affichage sur Echo Show, annonce sur Echo Dot, alertes en temps réel sur smartphone dès qu'un mouvement est détecté.
Une sonnette pensée pour l'autonomie et la facilité du quotidien
La Battery Video Doorbell (2e génération) mise sur l'accessibilité comme premier argument. Sa batterie intégrée, rechargeable par câble USB-C (non fourni), lui permet de s'installer aussi bien en appartement qu'en maison individuelle, sans dépendre d'un câblage préexistant. L'audio bidirectionnel offre la possibilité de dialoguer en temps réel avec un livreur, un visiteur ou d'avertir un intrus, depuis n'importe quel endroit.
La rédaction, qui suit l'évolution de la gamme Ring depuis plusieurs générations, a régulièrement salué la facilité de prise en main des sonnettes de la marque comme l'un de leurs atouts les plus constants. Le zoom x6 apporte ici une véritable valeur ajoutée, jusqu'ici réservée aux modèles plus onéreux de la gamme.
Ce qu'elle fait bien, et ce qu'elle ne remplace pas
Face à la Blink Video Doorbell ou à d'autres sonnettes connectées d'entrée de gamme, la Battery Video Doorbell (2e génération) se distingue nettement par sa résolution Retinal 2K et son intégration fluide à l'écosystème Amazon.
Elle reste toutefois dépendante d'un abonnement Ring pour exploiter pleinement ses capacités d'enregistrement et de détection avancée, ce qui constitue un coût récurrent à intégrer sérieusement dans la réflexion.
✅ Les points forts
- Résolution Retinal 2K avec zoom jusqu'à 6x : un bond qualitatif significatif par rapport aux générations précédentes de la marque cantonnées au Full HD.
- Installation sans fil rapide et sans compétences en bricolage : fixation murale intuitive, configuration en quelques minutes via l'application Ring.
- Système audio bidirectionnel efficace : communication claire en temps réel avec les visiteurs, depuis n'importe où.
- Zones de confidentialité paramétrables : vous choisissez précisément ce que la sonnette voit et enregistre, un atout non négligeable pour les installations en copropriété.
- Compatibilité Alexa complète : annonce des sonneries sur enceintes Echo, affichage vidéo sur Echo Show, contrôle mains libres.
❌ Les limites
- Batterie non amovible : contrairement au modèle Plus de la gamme, il faut décrocher l'ensemble de la sonnette du mur pour la recharger, et le câble USB-C n'est pas fourni dans la boîte.
- Abonnement Ring indispensable pour l'essentiel des fonctionnalités : sans Ring Protect (à partir de 3,99 €/mois), aucun historique vidéo n'est disponible et la détection de personnes reste limitée. L'essai de 30 jours inclus ne doit pas masquer ce coût récurrent.
- Absence de détection 3D et de vision nocturne couleur : ces fonctionnalités restent réservées aux modèles supérieurs de la gamme, notamment le modèle Plus.
- Écosystème fermé : aucune compatibilité Google Assistant, et les enregistrements sont stockés exclusivement dans le cloud Ring/Amazon.
À 59,99 €, cette sonnette connectée représente l'entrée la plus accessible de la toute nouvelle gamme Retinal 2K de Ring, et c'est précisément ce qui fait de cette promotion une opportunité concrète. Pour un primo-équipant souhaitant surveiller son entrée sans travaux, avec une qualité d'image nettement supérieure à ce que proposait la génération précédente, le rapport prix/fonctionnalités est difficile à ignorer. Elle conviendra particulièrement bien aux foyers déjà ancrés dans l'écosystème Amazon/Alexa, pour qui l'intégration sera immédiate.
En revanche, si vous n'êtes pas prêt à souscrire un abonnement mensuel pour débloquer l'enregistrement vidéo, ou si votre maison tourne autour de Google Home, mieux vaut explorer d'autres pistes. Ce bon plan s'adresse clairement à ceux qui veulent franchir le cap de la surveillance connectée sans se compliquer la vie, et sans dépasser les 60 €.
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