Début de semaine rime souvent avec bonnes affaires sur Amazon. La plateforme propose une série de réductions notables sur des produits tech du quotidien : maison connectée, audio, sécurité, entretien intérieur et extérieur.

Des remises qui vont de 20 % à plus de 36 %, avec des prix parmi les plus bas observés ces 30 derniers jours. La sélection couvre un spectre large : streaming à la télé, enceintes connectées, caméra de surveillance, aspirateur robot ou encore robot tondeuse autonome. De quoi équiper ou moderniser son intérieur (et son jardin) sans attendre les soldes d'été.

Que vous cherchiez un accessoire pratique autour de 30 euros ou un équipement premium pour votre maison, il y a forcément une offre qui correspond. Certains articles sont proposés à prix limité dans le temps, mieux vaut ne pas trop attendre.