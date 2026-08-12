Une rumeur venue de Chine évoque une hausse des prix de la gamme iPhone 17 depuis le 10 août, sur fond de pénurie mondiale de puces mémoire. En attendant une confirmation d'Apple, l'iPhone 17 256 Go reste disponible à 889 € chez Amazon, soit 80 € de moins que son tarif officiel : voici ce qu'il faut savoir avant de se décider.
Lancé en septembre 2025, l'iPhone 17 s'est imposé comme le point d'entrée de la gamme actuelle d'Apple, avec un écran ProMotion jusque là réservé aux versions Pro et une nouvelle puce A19 gravée en 3 nm. Sur Amazon, sa version 256 Go noire passe actuellement à 889 €, soit une remise de 80 € par rapport au tarif conseillé de 969 € affiché par Apple. Ce bon plan s'adresse en particulier à celles et ceux qui envisageaient déjà de changer de smartphone dans les prochains mois et qui préfèrent sécuriser un tarif connu plutôt que d'attendre une éventuelle hausse tarifaire évoquée ces derniers jours. Pour consulter le détail de l'offre, les coloris disponibles et la disponibilité en stock, direction la fiche produit de l'iPhone 17 256 Go chez Amazon.
Apple n'a pour l'instant confirmé aucune hausse sur sa gamme iPhone, mais la tension sur les prix de la mémoire a déjà touché les Mac et les iPad du constructeur en juin dernier, ainsi que les iPhone vendus au Japon en juillet.
Pourquoi choisir l'iPhone 17 256 Go ?
- Un écran ProMotion 120 Hz : jusqu'ici réservé aux modèles Pro, il équipe pour la première fois l'iPhone standard, pour une navigation plus fluide.
- Une remise de 80 € sur le prix conseillé : l'iPhone 17 256 Go passe de 969 € à 889 € chez Amazon, sans code promo à saisir.
- Un contexte de prix incertain : plusieurs rumeurs évoquent une hausse tarifaire prochaine sur la gamme iPhone 17, ce qui peut justifier de ne pas trop attendre.
Un iPhone pensé pour un usage quotidien exigeant
L'iPhone 17 embarque la puce A19 gravée en 3 nm, associée à 8 Go de RAM, pour une fluidité constante au quotidien, que ce soit dans les applications, le multitâche ou les jeux les plus gourmands. Le stockage de base passe à 256 Go, contre 128 Go sur la génération précédente, un confort appréciable pour qui accumule photos, vidéos et applications sans faire de tri régulier. Côté photo, le système Fusion 48 Mpx associe un grand-angle principal et un ultra grand-angle, tous deux en 48 Mpx, une configuration inédite sur un iPhone standard, complétée par une caméra avant Center Stage de 18 Mpx pour les selfies de groupe et les appels vidéo. Dans son test de l'iPhone 17, la rédaction Clubic souligne une fluidité irréprochable et constante, la puce A19 s'en sortant même mieux que celle de l'iPhone Air dans plusieurs benchmarks, grâce à une meilleure dissipation thermique.
Face à l'iPhone 17 Pro et aux rumeurs de hausse, quelle place pour ce modèle ?
L'iPhone 17 standard n'offre ni le téléobjectif ni le châssis en aluminium forgé des versions Pro, mais il en reprend l'essentiel côté écran et puissance pour un tarif nettement plus accessible, sans faire de compromis sur l'essentiel du quotidien. Face aux rumeurs de hausse qui planent sur l'ensemble de la gamme iPhone 17 depuis le 10 août, il reste pour l'instant le point d'entrée le plus abordable pour profiter des nouveautés 2025 d'Apple, en attendant d'y voir plus clair sur une éventuelle évolution tarifaire.
✅ Les points forts
- Écran ProMotion 120 Hz enfin disponible sur le modèle standard
- Stockage de base doublé à 256 Go sans surcoût
- Puce A19 performante et étonnamment fraîche sous contrainte
- Autonomie confortable pour une journée d'utilisation intensive
- Remise immédiate de 80 € sans code promo
❌ Les limites
- Recharge encore limitée face à certains concurrents Android
- Pas de téléobjectif, contrairement aux versions Pro
- Durée de validité de l'offre Amazon non précisée
- Une éventuelle hausse de prix pourrait modifier la donne dans les prochains jours
À 889 €, l'iPhone 17 256 Go conserve un positionnement cohérent pour qui veut un smartphone récent, endurant et suffisamment puissant sans céder au tarif des modèles Pro. Les rumeurs de hausse qui circulent depuis le 10 août ne sont pour l'instant pas confirmées officiellement par Apple, mais elles suffisent à rappeler que ce niveau de remise n'est jamais garanti dans la durée, surtout dans un contexte de tension sur les composants mémoire.
Cette offre s'adresse avant tout à celles et ceux qui avaient déjà prévu de changer de smartphone et qui préfèrent sécuriser un tarif connu plutôt que de parier sur une hypothétique évolution des prix chez Apple. Les acheteurs les plus patients, ou ceux qui visent avant tout le téléobjectif et le châssis des modèles Pro, peuvent en revanche attendre d'y voir plus clair avant de se décider.
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