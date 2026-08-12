Lancé en septembre 2025, l'iPhone 17 s'est imposé comme le point d'entrée de la gamme actuelle d'Apple, avec un écran ProMotion jusque là réservé aux versions Pro et une nouvelle puce A19 gravée en 3 nm. Sur Amazon, sa version 256 Go noire passe actuellement à 889 €, soit une remise de 80 € par rapport au tarif conseillé de 969 € affiché par Apple. Ce bon plan s'adresse en particulier à celles et ceux qui envisageaient déjà de changer de smartphone dans les prochains mois et qui préfèrent sécuriser un tarif connu plutôt que d'attendre une éventuelle hausse tarifaire évoquée ces derniers jours. Pour consulter le détail de l'offre, les coloris disponibles et la disponibilité en stock, direction la fiche produit de l'iPhone 17 256 Go chez Amazon.

Apple n'a pour l'instant confirmé aucune hausse sur sa gamme iPhone, mais la tension sur les prix de la mémoire a déjà touché les Mac et les iPad du constructeur en juin dernier, ainsi que les iPhone vendus au Japon en juillet.