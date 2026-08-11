Trouver un vidéoprojecteur portable fiable sans dépasser un certain budget n'est pas toujours simple, et le XGIMI Vibe One coche justement ces cases. Repéré par notre rédaction dès son lancement, ce modèle à batterie intégrée passe aujourd'hui à 209,00 €, en dessous de son prix le plus bas des 30 derniers jours chez Amazon.
Le XGIMI Vibe One appartient à la nouvelle gamme Vibe by XGIMI, pensée pour rendre la projection plus accessible et plus ludique que les modèles premium de la marque. Il embarque une batterie intégrée, un système audio signé JBL et Google TV avec Netflix nativement installé, le tout dans un boîtier léger de 1,4 kg. En ce moment, ce modèle coloris Cloud Ash se négocie chez Amazon à 209,00 €, un tarif qui passe sous les 210 € pour la première fois depuis son lancement. Ce prix s'adresse en priorité à celles et ceux qui cherchent un écran d'appoint ou un compagnon nomade, sans vouloir investir dans un vidéoprojecteur home cinéma classique.
À ce niveau de prix, l'appareil reste positionné comme un projecteur d'appoint plutôt que comme un remplaçant de téléviseur, ce qui mérite d'être précisé avant de craquer.
Pourquoi choisir le XGIMI Vibe One ?
- Un prix inédit : à 209,00 €, le Vibe One tombe sous son plus bas tarif observé ces 30 derniers jours, un niveau rarement atteint pour ce modèle récent.
- Une vraie mobilité : la batterie intégrée offre jusqu'à 1,2 heure de vidéo ou 4 heures d'écoute audio, de quoi suivre les usages du salon au jardin.
- Une installation simplifiée : autofocus et correction automatique du trapèze permettent de projeter une image nette en quelques secondes, sans réglage manuel.
Un projecteur pensé pour suivre son utilisateur, pas l'inverse
Le format du Vibe One a été conçu pour l'usage nomade avant tout. Son pied orientable à 160° permet de basculer la projection du mur au plafond en quelques secondes, une façon simple de regarder un film allongé ou depuis une chaise de jardin. Lors de la présentation du produit, la rédaction Clubic soulignait déjà que XGIMI cherchait avec cette gamme Vibe à s'adresser à un public plus jeune, en misant sur la simplicité d'usage plutôt que sur la fiche technique pure. Avec une luminosité de 250 lumens ISO et une définition Full HD 1080p, l'image reste correcte en intérieur ou en fin de journée, mais demande une pièce sombre pour bien en profiter.
Face à la concurrence, un positionnement d'entrée de gamme assumé
Le Vibe One ne rivalise pas avec les modèles Horizon ou MoGo de la marque, plus lumineux et mieux équipés en autonomie. Il vise plutôt les acheteurs qui veulent découvrir la projection nomade à moindre coût, quitte à composer avec quelques compromis techniques.
✅ Les points forts
- Le tarif de 209,00 € rend l'appareil accessible pour un premier vidéoprojecteur portable
- La batterie intégrée permet une utilisation totalement autonome, en intérieur comme en extérieur
- Google TV avec Netflix nativement installé évite d'ajouter un boîtier ou une clé HDMI supplémentaire
- L'autofocus et la correction automatique du trapèze simplifient l'installation, même pour un usage occasionnel
- Le format compact et la poignée intégrée facilitent le transport d'une pièce à l'autre
❌ Les limites
- Une autonomie vidéo limitée à environ 1,2 heure, insuffisante pour un film entier sans recharge
- Une luminosité de 250 lumens ISO qui impose une pièce sombre pour un rendu satisfaisant
- Un son correct mais qui ne remplace pas une vraie enceinte pour une écoute prolongée
- Un positionnement d'entrée de gamme qui ne rivalise pas avec les modèles Horizon ou MoGo de la marque
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Pour environ 200 €, le XGIMI Vibe One offre une porte d'entrée crédible vers la projection nomade, à condition d'accepter ses limites d'autonomie et de luminosité. Il s'adresse avant tout aux foyers qui cherchent un écran d'appoint pour les soirées film, le camping ou le jardin, plutôt qu'un remplaçant de téléviseur au quotidien. Les habitués de projection home cinéma plus exigeants, en luminosité comme en autonomie, se tourneront plutôt vers les modèles Horizon ou MoGo 4 de la marque.
À 209,00 € chez Amazon, ce tarif reste l'un des plus bas constatés pour ce modèle sorti fin 2025, ce qui en fait une option à considérer rapidement pour qui cherche un premier vidéoprojecteur portable sans se ruiner.
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