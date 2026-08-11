Le XGIMI Vibe One appartient à la nouvelle gamme Vibe by XGIMI, pensée pour rendre la projection plus accessible et plus ludique que les modèles premium de la marque. Il embarque une batterie intégrée, un système audio signé JBL et Google TV avec Netflix nativement installé, le tout dans un boîtier léger de 1,4 kg. En ce moment, ce modèle coloris Cloud Ash se négocie chez Amazon à 209,00 €, un tarif qui passe sous les 210 € pour la première fois depuis son lancement. Ce prix s'adresse en priorité à celles et ceux qui cherchent un écran d'appoint ou un compagnon nomade, sans vouloir investir dans un vidéoprojecteur home cinéma classique.

À ce niveau de prix, l'appareil reste positionné comme un projecteur d'appoint plutôt que comme un remplaçant de téléviseur, ce qui mérite d'être précisé avant de craquer.