Le marché des ventilateurs de plafond s'est beaucoup densifié ces derniers étés, entre modèles connectés, colonnes sans pales et formats XXL. Le DUNE se distingue par un parti pris plus discret : ses pales en métal ne se déploient que lorsque l'appareil tourne, et se rétractent contre le moteur à l'arrêt pour ne laisser apparaître qu'un plafonnier LED. L'offre en cours chez Amazon permet de se procurer ce modèle sous la barre des 50 euros.

Ce format compact s'adresse avant tout à ceux qui veulent rafraîchir une chambre ou un salon de taille moyenne sans installer un équipement massif au plafond, ni multiplier les ventilateurs sur pied au sol.