Amazon ne cesse de renouveler ses ventes flash, et cette semaine ne fait pas exception. Informatique, maison connectée, audio, mobilité électrique ou petit électroménager : la sélection couvre un large éventail de besoins du quotidien.

Certaines remises restent en place plusieurs jours, d'autres peuvent disparaître à tout moment selon les stocks disponibles. Voici notre sélection des offres qui valent vraiment le coup d'œil en ce moment.