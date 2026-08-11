Entre un salon encombré et un bureau qui manque de place, le mini PC s’impose de plus en plus comme une alternative crédible à la tour classique ou au portable. Le NiPoGi P1 Mini PC, propulsé par un AMD Ryzen R2544, passe actuellement à 249,99 € au lieu de 369,99 € chez Amazon : voici ce qu’il faut savoir avant de se décider.
Le NiPoGi P1 Mini PC mise sur un format ultra compact, à peine plus grand qu’une boîte à chaussures miniature, pour remplacer une tour de bureau encombrante sans sacrifier la connectique ni les possibilités d’évolution. Sous le capot, on retrouve un processeur AMD Ryzen R2544 (4 cœurs, 8 threads, jusqu’à 3,7 GHz), une puce que NiPoGi présente comme plus véloce que les Ryzen 3500U, R2514 ou encore l’Intel Core i3-10110U, épaulée par 8 Go de DDR4 et un SSD de 256 Go, deux composants extensibles respectivement jusqu’à 32 Go et 4 To selon les besoins futurs de l’utilisateur. Cette configuration s’adresse avant tout à un usage bureautique, télétravail ou multimédia léger, plutôt qu’à des tâches gourmandes en calcul comme le montage vidéo ou le jeu récent. Pour en profiter, ce modèle est actuellement affiché à 249,99 € sur Amazon, soit environ 120 € de moins que son prix habituel de 369,99 €.
Pourquoi choisir le NiPoGi P1 Mini PC ?
- Un tarif attractif : à 249,99 € au lieu de 369,99 €, ce mini PC affiche une remise de 32 %, l’une des plus marquées observées sur ce modèle.
- Une configuration évolutive : la RAM peut grimper jusqu’à 32 Go et le stockage jusqu’à 4 To, de quoi accompagner la machine sur plusieurs années.
- Un triple écran 4K : via HDMI, DisplayPort et USB-C, il permet de connecter jusqu’à trois moniteurs simultanément, un atout pour la productivité.
Un mini PC pensé pour le télétravail et le multi-écran
Avec ses 8 Go de DDR4 et son SSD de 256 Go, le NiPoGi P1 vise clairement la bureautique quotidienne : navigation, suite Office, visioconférence, gestion de mails ou lecture vidéo ne posent aucun souci, même avec plusieurs fenêtres ouvertes simultanément. Le format ultra compact, à peine plus grand qu’un boîtier de jeu vidéo, se fixe même à l’arrière d’un écran grâce à son support VESA fourni, libérant ainsi de la place sur le bureau et facilitant le rangement des câbles.
Cette approche rejoint celle observée par la rédaction sur d’autres modèles NiPoGi testés récemment, où la marque mise systématiquement sur un excellent rapport entre encombrement réduit et polyvalence d’usage. Le triple écran 4K, encore rare à ce niveau de prix, s’adresse particulièrement aux profils multitâches : freelances, graphistes débutants, étudiants en école de commerce ou salariés jonglant entre plusieurs applications de suivi de projet.
Face aux autres mini PC du marché
Comparé aux modèles d’entrée de gamme équipés d’un simple processeur Intel N100 ou N150, le Ryzen R2544 offre davantage de polyvalence grâce à ses 8 threads et sa fréquence turbo de 3,7 GHz, sans toutefois rivaliser avec les configurations plus musclées à base de Ryzen 7 que la rédaction Clubic a récemment récompensées dans sa catégorie. Il ne s’agit donc pas d’une machine taillée pour la création lourde, la retouche photo intensive ou le jeu récent, mais bien d’un compagnon fiable et économe pour un usage bureautique et administratif au quotidien.
✅ Les points forts
- Un prix attractif avec une remise de 32 % sur le prix habituel
- Une mémoire et un stockage extensibles jusqu’à 32 Go et 4 To
- Un triple écran 4K géré nativement, rare à ce tarif
- Un format ultra compact avec support VESA inclus
- Windows 11 Pro préinstallé, une version orientée professionnels
❌ Les limites
- 8 Go de RAM et 256 Go de SSD en configuration de base, un peu justes pour du multitâche intensif
- Un Wi-Fi 5 et un Bluetooth 4.2, en retrait par rapport aux standards les plus récents
- Un processeur pensé pour la bureautique, pas pour les tâches graphiques exigeantes ou le jeu
- L’extension de la RAM ou du stockage implique un achat et une installation supplémentaires
Le NiPoGi P1 Mini PC reste disponible à 249,99 € chez Amazon, une offre à vérifier avant qu’elle ne remonte !
Le NiPoGi P1 Mini PC s’adresse à un public précis : celles et ceux qui cherchent un poste de travail compact, silencieux et évolutif pour un usage bureautique ou de télétravail, sans viser la performance brute ni le multitâche le plus exigeant. À 249,99 €, la remise de 32 % en fait une option cohérente face à des configurations d’entrée de gamme souvent moins généreuses en connectique, en extensibilité et en possibilités d’évolution sur le long terme.
Les utilisateurs en quête de puissance pour la création lourde, la retouche vidéo ou le jeu devront en revanche se tourner vers des références plus musclées, à l’image du NiPoGi AM21-8745 récompensé par la rédaction Clubic pour son équilibre entre CPU et GPU. Pour un usage courant, un second poste ou un budget maîtrisé, ce mini PC mérite en tout cas qu’on s’y attarde tant qu’il reste disponible à ce tarif chez Amazon.
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