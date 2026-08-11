Avec ses 8 Go de DDR4 et son SSD de 256 Go, le NiPoGi P1 vise clairement la bureautique quotidienne : navigation, suite Office, visioconférence, gestion de mails ou lecture vidéo ne posent aucun souci, même avec plusieurs fenêtres ouvertes simultanément. Le format ultra compact, à peine plus grand qu’un boîtier de jeu vidéo, se fixe même à l’arrière d’un écran grâce à son support VESA fourni, libérant ainsi de la place sur le bureau et facilitant le rangement des câbles.

Cette approche rejoint celle observée par la rédaction sur d’autres modèles NiPoGi testés récemment, où la marque mise systématiquement sur un excellent rapport entre encombrement réduit et polyvalence d’usage. Le triple écran 4K, encore rare à ce niveau de prix, s’adresse particulièrement aux profils multitâches : freelances, graphistes débutants, étudiants en école de commerce ou salariés jonglant entre plusieurs applications de suivi de projet.