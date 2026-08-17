Ce pack Blink Outdoor 4 et sonnette vidéo 2K+ s'adresse à qui veut sécuriser une entrée sans investir dans un système complet ni multiplier les appareils. À 39,99 €, il permet de découvrir l'écosystème Blink avec un matériel récent, une image correcte de jour et une autonomie qui limite les manipulations au quotidien.

Les foyers qui cherchent à couvrir plusieurs façades ou qui comptent sur des fonctions avancées de détection sans payer d'abonnement peuvent en revanche passer leur chemin, ces options restant liées au Blink Subscription Plan. Pour surveiller un accès unique avant la reprise des habitudes de rentrée, l'offre reste une option à considérer tant que le prix tient.