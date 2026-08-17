À la rentrée, la maison reste souvent vide plus longtemps entre les trajets du matin et les emplois du temps qui reprennent leur rythme. Amazon en profite pour prolonger un tarif digne du Prime Day sur ce pack Blink qui associe une caméra extérieure et une sonnette vidéo nouvelle génération.
Le duo associe la Blink Outdoor 4, la caméra extérieure la plus récente de la marque rachetée par Amazon, à la Blink Sonnette vidéo 2K+ de nouvelle génération, le tout piloté par un Sync Module Core fourni dans la boîte. Ce pack de sécurité connectée tombe actuellement à 39,99 €, un niveau de prix qui ramène l'ensemble nettement sous les tarifs habituellement pratiqués sur ce type de configuration à une caméra. Cette offre s'adresse surtout à qui veut surveiller une entrée précise sans multiplier les caméras ni les câbles à tirer. Reste à voir si les caractéristiques techniques justifient l'achat, au delà de la seule remise affichée.
Voici le pack Blink Outdoor 4 et sonnette vidéo 2K+ à 39,99 € au lieu de 149,98 € chez Amazon !
Pourquoi choisir le pack Blink Outdoor 4 et sonnette 2K+ ?
- Une seule application pour tout piloter : la caméra et la sonnette se gèrent depuis la même appli Blink, sans compte ni configuration séparée.
- Une autonomie annoncée sur deux ans : la Blink Outdoor 4 fonctionne sur deux piles AA lithium, sans câble à tirer ni recharge fréquente.
- Une image plus détaillée à l'entrée : la sonnette 2K+ capture un format carré qui montre le visiteur de la tête aux pieds, pratique pour repérer un colis au sol.
Une caméra et une sonnette pensées pour une surveillance simple
La Blink Outdoor 4 filme en 1080p avec un champ de vision de 143°, une progression notable par rapport aux 110° de la génération précédente, un point relevé par la rédaction Clubic lors de l'arrivée du modèle en France. Elle fonctionne sans fil grâce à deux piles AA lithium, dont l'autonomie est annoncée jusqu'à deux ans par la marque. La sonnette vidéo 2K+ complète l'ensemble avec sa vue tête aux pieds et son audio bidirectionnel, utile pour échanger avec un livreur sans ouvrir la porte. Les deux appareils passent par le même Sync Module Core, qui centralise la connexion Wi-Fi et autorise l'ajout d'autres caméras Blink par la suite.
Un système d'entrée de gamme, pas un remplaçant à une alarme complète
Comparé aux packs Blink à quatre caméras régulièrement mis en avant pendant les temps forts commerciaux, ce système à une seule caméra couvre un point d'accès précis plutôt qu'une maison entière. Il ne remplace donc pas une alarme avec télésurveillance, mais complète une entrée ou un accès secondaire à surveiller au quotidien.
✅ Les points forts
- Installation sans fil réalisable en quelques minutes, sans électricien ni perçage complexe
- Autonomie annoncée jusqu'à deux ans sur piles AA lithium pour la caméra extérieure
- Format d'image carré de la sonnette 2K+, pratique pour voir le visiteur et le sol en même temps
- Compatibilité Alexa pour intégrer l'ensemble à une routine domotique existante
- Sync Module Core inclus, permettant d'ajouter d'autres caméras Blink par la suite
❌ Les limites
- Stockage cloud et détection avancée des personnes réservés à l'abonnement Blink Subscription Plan
- Système limité à une seule caméra dans ce pack, insuffisant pour couvrir plusieurs façades
- Connexion Wi-Fi cantonnée à la bande 2,4 GHz, moins rapide que le 5 GHz sur certains routeurs
- Vision nocturne en couleur qui dépend d'un minimum de luminosité ambiante
Le pack Blink Outdoor 4 et sonnette 2K+ à 39,99 € reste disponible chez Amazon au moment de la publication.
Ce pack Blink Outdoor 4 et sonnette vidéo 2K+ s'adresse à qui veut sécuriser une entrée sans investir dans un système complet ni multiplier les appareils. À 39,99 €, il permet de découvrir l'écosystème Blink avec un matériel récent, une image correcte de jour et une autonomie qui limite les manipulations au quotidien.
Les foyers qui cherchent à couvrir plusieurs façades ou qui comptent sur des fonctions avancées de détection sans payer d'abonnement peuvent en revanche passer leur chemin, ces options restant liées au Blink Subscription Plan. Pour surveiller un accès unique avant la reprise des habitudes de rentrée, l'offre reste une option à considérer tant que le prix tient.
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