Le Microsoft Surface Pro EP2-27644 est la déclinaison "entrée de gamme" de la onzième génération de Surface Pro, un PC qui devient tablette et inversement à 749 euros contre 1 149 euros pendant le Prime Day.
La Microsoft Surface Pro est une tablette tactile pouvant être aussi utilisée comme PC portable. C'est un appareil 2-en-1 qui fonctionne avec Windows et qui propose donc tous les logiciels de productivité classique, là où une tablette traditionnelle fonctionne généralement sous Android avec les apps du Play Store, qui ne sont pas les mêmes. Vous retrouvez votre bureau, vos fichiers et vos dossiers partout où vous l'emmener, ce qui est un avantage indéniable. Autre avantage : son prix pendant les Jours Flash Prime Amazon où il perd 400 euros de sa valeur, soit 35%, jusqu'au 7 octobre 2026.
Voici la Microsoft Surface Pro à 749 € au lieu de 1 149 € sur Amazon pendant les Jours Flash Prime
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Pourquoi choisir la Microsoft Surface Pro ?
- Son autonomie qui tient toute une journée avec le Snapdragon X Plus économe et une batterie de 53 Wh qui permet de tenir 10 à 12h en usage mixte.
- Son format ultra léger et maniable avec seulement 686g sur la balance pour un écran 12 pouces. Le côté tablette qui devient PC et vice versa est vraiment agréable.
- Des performances adaptées au quotidien avec un Snapdragon X Plus 8 cœurs et 16 Go de RAM pour une bonne fluidité globale et surtout les fonctions IA de Windows 11.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Un 2-en-1 Windows pensé pour la mobilité et le travail nomade
Le Microsoft Surface Pro EP2-27644 est un PC pouvant devenir tablette qui est avant tout un outil de productivité nomade. Il est doté d'un écran LCD PixelSense de 12 pouces qui affiche 2 196 x 1 464 pixels à 90 Hz, pour une image nette et fluide même si les noirs restent moins profonds que sur les dalles OLED des versions X Elite. Le châssis en aluminium, le support arrière de 165° et son poids de 686g font vraiment que vous pouvez l'emmener partout. En pratique, il excelle dans les tâches classiques, que ce soit Office, la navigation, le streaming ou la visio. Il est même à l'aise dans le multitâche mais montre ses limites sur les gros travaux graphiques ou le gaming, le GPU Adreno n'étant pas taillé pour ça.
Face aux tablettes haut de gamme, un vrai PC avec ses compromis
Par rapport à des tablettes plus classiques comme l'iPad Pro M4 ou la Samsung Galaxy S10 Ultra, la Surface Pro présentée ici apporte la compatibilité logicielle complète de Windows 11. Il faut vraiment la voir comme un PC puisque vous pouvez vraiment utiliser vos logiciels classiques, avec une prise en main de tablette. Mais comme on l'a dit, elle ne peut pas rivaliser avec des tablettes axées gaming mobile. Son écran LCD reste en retrait face à l'OLED, mais sinon ça reste une machine performante.
✅ Les points forts
- Son autonomie qui peut tenir toute une journée
- Son format de 12 pouces pour 686 g qui facilite la mobilité
- L'écran LCD PixelSense 2 196 x 1 464 à 90 Hz est bien calibré
- Les performances correctes en bureautique avec le Snapdragon X Plus
- La connectivité moderne avec le WiFi 7, le Bluetooth 5.4 et deux ports USB-C
- Le NPU 45 TOPS qui permet d'utiliser l'IA (Copilot+)
❌ Les limites
- Le GPU Adreno limité qui n'est pas adapté au gaming exigeant
- L'écran LCD peine face à l'OLED
- Pas de chargeur inclus
- Certains applications x86 tournent encore en émulation
- Les fonctions IA de Windows 11 sont inégales et peinent à convaincre
Pendant le Prime Day, Amazon fait la Surface Pro EP2-27644 à 749 € au lieu de 1 149 €
La Microsoft Surface Pro est un produit particulier, qui convient aux utilisateurs cherchant l'expérience d'une tablette avec l'écosystème de Windows. C'est ce qui explique sa polyvalence et son utilisation nomade au quotidien, aussi bien pour les pros que pour les étudiants.
Par contre si vous êtes un gamer ou un créateur 3D, ça va être plus compliqué, aussi bien en termes de puissance ou de fluidité. Il faudra plutôt aller voir la version X Elite de la Surface Pro. Et aussi, dommage qu'il faille encore investir dans un chargeur pour en profiter pleinement. Et, selon vos besoins, il faut aussi repasser à la caisse pour un stylet et un clavier.
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