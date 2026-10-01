La Microsoft Surface Pro est un produit particulier, qui convient aux utilisateurs cherchant l'expérience d'une tablette avec l'écosystème de Windows. C'est ce qui explique sa polyvalence et son utilisation nomade au quotidien, aussi bien pour les pros que pour les étudiants.

Par contre si vous êtes un gamer ou un créateur 3D, ça va être plus compliqué, aussi bien en termes de puissance ou de fluidité. Il faudra plutôt aller voir la version X Elite de la Surface Pro. Et aussi, dommage qu'il faille encore investir dans un chargeur pour en profiter pleinement. Et, selon vos besoins, il faut aussi repasser à la caisse pour un stylet et un clavier.