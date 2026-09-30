L'Ecoflow Delta 3 Classic brille par son format compact, mais surtout sa polyvalence puisqu'il peut recharger en même temps une voiture électrique et un smartphone, le tout pour un prix amoindri de 15 % grâce à Amazon.

Ecoflow Delta 3 Classic BP
Si vous êtes un adepte du camping, vous avez certainement déjà dû vous retrouver dans une situation où votre tente n'est pas installée à proximité du potelet équipé des prises électriques. Pire encore, il n'est même pas question de penser à une prise électrique si vous séjournez en pleine forêt. Pour éviter de penser à comment organiser vos prochaines recharges, équipez-vous de cet Ecoflow Delta 3 Classic qui est en plus fourni avec un panneau solaire. Sur Amazon, il est disponible pour moins de 720 euros.

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Pourquoi choisir l'Ecoflow Delta 3 Classic ?

  • Pour son format compact : Le boîtier électrique se présente avec une petite anse de transport même s'il ne faut pas oublier qu'il pèse 12 kg. De son côté, le panneau solaire peut être replié pour être déplacé plus facilement.
  • Une puissance en crête de 3 600 W : Cette puissance répartie sur les cinq ports de charge vous permettra de brancher vos smartphones ainsi qu'une petite plaque de cuisson.
  • Un fonctionnement silencieux : Le boîtier peut abaisser sa puissance à 30 dB pour continuer à fonctionner même lorsque vous dormez.

Prêt en moins d'une heure

Avant de partir à l'aventure avec cet Ecoflow Delta 3 Classic, il faut le recharger et, première bonne surprise : il sera prêt en seulement 45 minutes de charge. Deuxième bonne nouvelle : sa mobilité. Malgré un poids assez conséquent de 12 kg, l'anse de transport le rend plus facile à porter tandis que le panneau solaire peut être plié pour se glisser sous le bras.

Une fois que vous êtes installé dans votre havre de paix temporaire, vous allez pouvoir recharger tous vos appareils électriques. Le panneau solaire se présente avec une puissance de 160 W. Évidemment, le plus intéressant reste le boîtier électrique avec un pic de sortie de 3 600 W en crête.

Compatible avec tous les objets à toutes les heures

Avec une telle puissance, vous pourrez recharger tous vos appareils, des plus gros comme votre voiture comme les plus petits comme votre smartphone ou votre Nintendo Switch 2, sans oublier les appareils nécessaires pour se restaurer comme les mini-frigos et les bouilloires électriques.

Avec un tel champ des possibles, on pourrait être déçu que l'objet ne comporte que cinq ports de charge, mais c'est le prix à payer pour obtenir un boîtier compact.

Cependant, vous pourrez faire tourner les sessions de charge puisque le Delta Classic s'avère silencieux avec une puissance sonore de 30 dB. Ainsi, vous pourrez recharger d'autres appareils lorsque vous dormez.

✅ Les points forts

  • Un rechargement rapide
  • Une puissance de 3 600 W
  • Un fonctionnement silencieux

❌ Les limites

  • Pas de lampe intégrée
  • Une connectique limitée

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Avec l'Ecoflow Delta 3 Classic, les amateurs de camping auront à disposition un appareil qui pourrait recharger tous leurs appareils électriques même si les cinq ports de charge peuvent être insuffisants si vous partez avec toute votre famille.

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