Avant de partir à l'aventure avec cet Ecoflow Delta 3 Classic, il faut le recharger et, première bonne surprise : il sera prêt en seulement 45 minutes de charge. Deuxième bonne nouvelle : sa mobilité. Malgré un poids assez conséquent de 12 kg, l'anse de transport le rend plus facile à porter tandis que le panneau solaire peut être plié pour se glisser sous le bras.

Une fois que vous êtes installé dans votre havre de paix temporaire, vous allez pouvoir recharger tous vos appareils électriques. Le panneau solaire se présente avec une puissance de 160 W. Évidemment, le plus intéressant reste le boîtier électrique avec un pic de sortie de 3 600 W en crête.