Le kit Ring Alarm S livré avec la caméra Indoor Cam de deuxième génération descend à 119,99 € sur Amazon, contre 239,97 € au plus bas des 30 derniers jours. L’offre est liée à un abonnement Ring Home Standard de 12 mois, qui pèse dans le calcul final.

Ring
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Ring réunit dans un même carton son système d’alarme Ring Alarm, dans sa version Kit S, et sa petite caméra intérieure Indoor Cam de deuxième génération. Le lot compte six éléments : une base avec sirène, un clavier numérique, un capteur d’ouverture, un détecteur de mouvement, un amplificateur de portée et la caméra. Amazon le destine aux appartements et aux maisons d’une chambre.

Affiché à 119,99 €, le kit Ring Alarm S avec caméra intérieure coûte deux fois moins cher que son prix le plus bas des 30 derniers jours. Une condition change toutefois la donne : Amazon lie cette offre à un abonnement Ring Home Standard de 12 mois, vendu séparément.

Le kit Ring Alarm S + Indoor Cam (2e génération) est affiché à 119,99 € au lieu de 239,97 € sur Amazon, avec un abonnement Ring Home Standard de 12 mois requis.

Découvrir l'offre !

Pourquoi choisir le kit Ring Alarm S + Indoor Cam ?

  • Une pose sans installateur : Le capteur d’ouverture et le détecteur de mouvement se collent avec des bandes adhésives, seul le support du clavier se visse au mur. L’application Ring guide chaque élément pas à pas.
  • Un réseau qui ne dépend pas du Wi-Fi : Les capteurs dialoguent avec la base en Z-Wave Plus, sur une portée d’environ 76 mètres. Un appartement moyen de 70 m² est largement couvert.
  • Une caméra pour lever le doute : L’Indoor Cam filme en Full HD, de jour comme de nuit, et permet de parler à distance. Son cache physique masque l’objectif quand vous êtes chez vous.

Protéger un petit logement sans contrat de télésurveillance

Au quotidien, vous armez et désarmez l’alarme depuis le clavier ou l’application, et chaque porte ouverte ou mouvement détecté déclenche une notification. En cas d’intrusion, la base fait hurler sa sirène à 104 dB, un niveau que notre test du kit Ring Alarm 5 pièces jugeait en retrait des 120 dB courants chez la concurrence. Branchée en permanence, la base tient 24 heures sur batterie si le courant saute. Les capteurs fonctionnent sur piles lithium pendant environ trois ans, le clavier environ sept mois entre deux recharges.

La caméra complète le dispositif : posée sur un meuble, elle vous montre ce qui se passe quand l’alarme se déclenche, avant de prévenir un voisin ou la police. Ce kit s’adresse surtout aux occupants d’un petit logement qui veulent une protection autonome. Il convient moins à une maison à plusieurs accès, puisqu’un seul capteur d’ouverture est fourni et que les accessoires supplémentaires coûtent assez cher. Autre point à connaître : la caméra n’a pas de port microSD, l’enregistrement des vidéos passe donc par l’abonnement.

Autosurveillance ou télésurveillance, deux logiques différentes

Ring Alarm reste un système d’autosurveillance : c’est vous qui réagissez à l’alerte, et avec l’abonnement, vos trois contacts d’urgence sont appelés automatiquement si vous ne répondez pas. Les offres de télésurveillance comme Verisure, en tête de notre comparatif des meilleures alarmes maison, s’appuient au contraire sur un centre de surveillance actif 24 h/24. L’abonnement Ring ajoute aussi une connexion cellulaire de secours, qui garde l’alarme en ligne si votre box tombe en panne, et jusqu’à 180 jours d’historique vidéo pour la caméra.

✅ Les points forts

  • Installation guidée, capteurs fixés par adhésif
  • Réseau Z-Wave Plus indépendant du Wi-Fi
  • Batterie de secours de 24 heures sur la base
  • Caméra Full HD avec cache de confidentialité

❌ Les limites

  • Abonnement Ring Home Standard de 12 mois imposé par l’offre
  • Sirène de 104 dB, moins puissante que la moyenne
  • Un seul capteur d’ouverture dans le kit
  • Aucun stockage local pour les vidéos

Si l’abonnement de 12 mois entre dans votre budget, le kit Ring Alarm S + Indoor Cam reste proposé à 119,99 € chez Amazon, vendu et expédié par Amazon.

Découvrir l'offre !

À 119,99 €, ce kit retrouve le prix auquel il s’affichait pendant le Prime Day de juin. Le vrai calcul inclut cependant l’abonnement : au tarif de départ de 8,30 € par mois annoncé par Amazon, il ajoute 99,60 € sur 12 mois, soit 219,59 € la première année. En échange, l’abonnement débloque les appels vers vos contacts d’urgence, le secours cellulaire et l’enregistrement des vidéos de la caméra.

Cette offre s’adresse donc à ceux qui comptaient de toute façon s’abonner pour tirer parti du système. Si vous refusez tout frais récurrent, mieux vaut regarder du côté des alarmes vendues sans abonnement. Même prudence si votre logement compte plusieurs portes et fenêtres à surveiller, car le budget accessoires grimpera vite. Pour un deux-pièces à protéger sans faire venir d’installateur, le compromis tient la route.

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