Ring réunit dans un même carton son système d’alarme Ring Alarm, dans sa version Kit S, et sa petite caméra intérieure Indoor Cam de deuxième génération. Le lot compte six éléments : une base avec sirène, un clavier numérique, un capteur d’ouverture, un détecteur de mouvement, un amplificateur de portée et la caméra. Amazon le destine aux appartements et aux maisons d’une chambre.

Affiché à 119,99 €, le kit Ring Alarm S avec caméra intérieure coûte deux fois moins cher que son prix le plus bas des 30 derniers jours. Une condition change toutefois la donne : Amazon lie cette offre à un abonnement Ring Home Standard de 12 mois, vendu séparément.