L'Horizon 20 Pro se destine à celles et ceux qui veulent une image de 100 à 120 pouces dans un salon, sans installer de projecteur au plafond. Son lens shift et son zoom optique permettent de le placer de biais ou sur une table basse, et il projette de 40 à 300 pouces. La configuration est simple, mais l'interface Google TV est jugée parfois instable par Son-Vidéo, qui recommande de brancher un boîtier externe comme une Apple TV.

Les tests sont enthousiastes : 9/10 chez Presse-Citron, 4,5/5 chez Son-Vidéo, et un point commun sur le piqué, la colorimétrie et la qualité sonore. Il reste un appareil imposant, avec un ventilateur qui peut se faire entendre lorsque la puissance lumineuse monte.