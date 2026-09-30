Un vidéoprojecteur pour remplacer la télé du salon coûte rarement moins de 1700 €. Le XGIMI Horizon 20 Pro 4K y arrive cette semaine sur Amazon, à 1699 € au lieu de 2070,11 €. Son atout, c'est une luminosité de 4100 lumens ISO qui vise les pièces qui ne sont pas plongées dans le noir.
L'Horizon 20 Pro est le modèle intermédiaire de la gamme Horizon 20. Il utilise une source lumineuse laser RGB, une définition de 3840 x 2160 pixels et le système Google TV. Il promet 4100 lumens ISO, contre 2200 lumens pour l'Horizon 20 standard et 5700 lumens pour le Max. Les Jours Flash Prime se tiennent les 6 et 7 octobre, avec des offres réservées aux membres Prime.
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Pourquoi choisir ce XGIMI Horizon 20 Pro ?
- Il est conçu pour les pièces qui restent éclairées, avec 4100 lumens ISO annoncés
- Ses couleurs sont précises, avec 98% du DCI-P3
- Il est compatible Dolby Vision, HDR10+ et IMAX Enhanced
- Il convient aux joueurs, avec 1 ms de latence et un affichage jusqu'à 240 Hz
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Un vidéoprojecteur pour remplacer la télévision
L'Horizon 20 Pro se destine à celles et ceux qui veulent une image de 100 à 120 pouces dans un salon, sans installer de projecteur au plafond. Son lens shift et son zoom optique permettent de le placer de biais ou sur une table basse, et il projette de 40 à 300 pouces. La configuration est simple, mais l'interface Google TV est jugée parfois instable par Son-Vidéo, qui recommande de brancher un boîtier externe comme une Apple TV.
Les tests sont enthousiastes : 9/10 chez Presse-Citron, 4,5/5 chez Son-Vidéo, et un point commun sur le piqué, la colorimétrie et la qualité sonore. Il reste un appareil imposant, avec un ventilateur qui peut se faire entendre lorsque la puissance lumineuse monte.
La luminosité, vraie force du modèle Pro
Le principal argument de l'Horizon 20 Pro face au modèle standard est sa luminosité. Sa source laser RGB et ses 30 diodes laser lui permettent d'atteindre 4100 lumens ISO annoncés. Le laser garantit aussi des couleurs très étendues, avec 98% du DCI-P3 et 95% du BT.2020 mesurés par Presse-Citron.
Il faut toutefois lire le chiffre avec nuance. Presse-Citron juge le mode High Power inutilisable, à cause d'un ventilateur très bruyant et d'une teinte verdâtre. Dans un mode Film bien calibré, le projecteur se situe plutôt autour de 3000 lumens. Mondoprojos mesure de son côté 2850 à 2950 lumens en mode Film, mais jusqu'à 4561 lumens en mode Lumineux. Cela reste très lumineux pour un projecteur de salon, à condition d'accepter de renoncer aux 4100 lumens dans les usages courants.
✅ Les points forts
- Remise d'environ 371 € sur le prix barré
- Laser RGB avec une colorimétrie excellente
- Luminosité suffisante pour un salon peu obscurci
- Gaming réactif, avec 1 ms de latence et jusqu'à 240 Hz
- Lens shift, zoom et bonne qualité audio Harman Kardon
❌ Les limites
- Les 4100 lumens sont difficiles à exploiter en continu à cause du bruit du ventilateur
- Environ 3000 lumens en mode Film, selon les mesures
- Interface Google TV parfois instable
- Prix élevé, même après la remise
À 1699 €, le XGIMI Horizon 20 Pro 4K s'adresse à ceux qui veulent un vrai vidéoprojecteur de salon, capable de gérer une pièce éclairée le soir. Son image, ses couleurs et son son sont ses meilleurs arguments, mais son prix impose de bien évaluer l'usage avant d'acheter.
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