Le V8 Origin s'adresse à un appartement ou à une petite maison. Il ne prétend pas rivaliser avec les modèles Dyson haut de gamme, mais il propose l'essentiel : une brosse motorisée, un support mural qui fait aussi office de station de recharge et une aspiration efficace sur sols durs et tapis légers. Les tests le décrivent comme un appareil solide pour un usage domestique courant.

Ses limites sont plutôt pratiques. Le bac de 0,54 L se remplit vite dans un grand logement ou avec des animaux, et les pièces de rechange coûtent cher : une batterie neuve avoisine 70 à 90 €.