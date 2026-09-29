À une semaine des Jours Flash Prime, Amazon fait déjà baisser le prix de l'un des aspirateurs sans fil les plus vendus du moment. Le Dyson V8 Origin descend à 279 € au lieu de 379 €. Il vise les logements de taille moyenne, avec une aspiration annoncée à 130 AW et jusqu'à 40 minutes d'autonomie.
Le V8 Origin est la porte d'entrée de la gamme sans fil de Dyson. Il embarque un moteur numérique de 110 000 tr/min, une brosse Motorbar anti-enchevêtrement, une batterie lithium-ion et un filtre HEPA. Les Jours Flash Prime se tiennent les 6 et 7 octobre, avec des offres réservées aux membres Prime.
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Pourquoi choisir ce Dyson V8 Origin ?
- Il baisse de 100 € par rapport au prix conseillé de 379 €
- Sa brosse anti-enchevêtrement limite les poils enroulés sur la brosse
- Sa filtration HEPA convient aux personnes allergiques
- Il se transforme en aspirateur à main pour les escaliers, la voiture ou les recoins
Un aspirateur pour un logement de taille moyenne
Le V8 Origin s'adresse à un appartement ou à une petite maison. Il ne prétend pas rivaliser avec les modèles Dyson haut de gamme, mais il propose l'essentiel : une brosse motorisée, un support mural qui fait aussi office de station de recharge et une aspiration efficace sur sols durs et tapis légers. Les tests le décrivent comme un appareil solide pour un usage domestique courant.
Ses limites sont plutôt pratiques. Le bac de 0,54 L se remplit vite dans un grand logement ou avec des animaux, et les pièces de rechange coûtent cher : une batterie neuve avoisine 70 à 90 €.
Le moteur numérique, cœur de l'aspirateur
Le point fort du V8 Origin qui l'a rendu si célèbre, c'est son moteur numérique qui tourne à 110 000 tr/min pour une aspiration de 130 AW. Ouest-France estime qu'il retire la poussière incrustée dans les tapis épais en un seul passage, là où d'autres modèles demandent plusieurs allers-retours. Le test de monaspirateur.fr le juge plus que suffisant sur parquet, carrelage et vinyle, y compris pour les poils d'animaux.
Mais l'autonomie dépend beaucoup du mode choisi. Les 40 minutes annoncées correspondent au mode Éco, tandis que la brosse motorisée en mode standard donne plutôt 25 à 30 minutes selon des retours d'utilisateurs, et moins de 10 minutes en mode Max. Ce sera assez pour un appartement, mais pas toujours pour une grande maison en une seule charge.
✅ Les points forts
- Remise de 100 € sur le prix conseillé
- Aspiration de 130 AW et brosse anti-enchevêtrement
- Filtration HEPA adaptée aux allergiques
- Support mural fourni et conversion en aspirateur à main
❌ Les limites
- Autonomie réelle souvent inférieure aux 40 minutes annoncées
- Bac de 0,54 L, petit pour une grande surface
- Batterie et brosse de remplacement coûteuses à long terme
À 279 €, le Dyson V8 Origin devient un aspirateur sans fil accessible pour équiper un appartement ou une petite maison. Sa puissance et sa filtration font de lui un bon choix pour un usage quotidien, à condition d'accepter son bac réduit et une autonomie qui chute en mode intensif.
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