L'Echo Spot vise une pièce très précise : la chambre. Avec son écran demi-circulaire, on l'utilise comme un réveil classique dont on peut changer le cadran, consulter la météo ou voir le titre du morceau en cours. Un test le décrit comme un appareil qui remplit ce rôle mieux que ses concurrents Echo, parce qu'il ne cherche pas à devenir un écran multimédia.

Cette simplicité a ses limites. L'écran reste petit et il ne diffuse pas de vidéo. Pendant la lecture audio, l'heure disparaît au profit de l'écran de lecture, ce qui peut gêner quand on veut juste voir l'heure la nuit. Il faut aussi une prise libre près du lit : l'alimentation passe par un port propriétaire.