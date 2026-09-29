À quelques jours des Jours Flash Prime, Amazon lance déjà une remise sur son réveil connecté. L'Echo Spot descend à 49,99 € au lieu de 119,99 €. Il remplace le radio-réveil de la table de nuit par un appareil qui affiche l'heure, la météo et pilote la maison à la voix.
L'Echo Spot (modèle 2024) embarque un écran tactile de 2,83 pouces, un haut-parleur de 44,5 mm, le Wi-Fi, le Bluetooth et l'assistant Alexa. Il n'a pas de caméra et un bouton coupe physiquement les microphones. Les Jours Flash Prime se tiennent les 6 et 7 octobre, avec des offres réservées aux membres Prime.
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Pourquoi choisir cet Echo Spot ?
- Il affiche l'heure en permanence, avec la météo et la date
- Il permet de programmer un réveil à la voix, avec musique, radio ou alarme douce.
- Il pilote les objets connectés compatibles et lance des routines, comme un scénario « Bonne nuit ».
- Il n'a pas de caméra, ce qui rassure pour une utilisation dans une chambre.
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Un réveil connecté avant d'être une enceinte
L'Echo Spot vise une pièce très précise : la chambre. Avec son écran demi-circulaire, on l'utilise comme un réveil classique dont on peut changer le cadran, consulter la météo ou voir le titre du morceau en cours. Un test le décrit comme un appareil qui remplit ce rôle mieux que ses concurrents Echo, parce qu'il ne cherche pas à devenir un écran multimédia.
Cette simplicité a ses limites. L'écran reste petit et il ne diffuse pas de vidéo. Pendant la lecture audio, l'heure disparaît au profit de l'écran de lecture, ce qui peut gêner quand on veut juste voir l'heure la nuit. Il faut aussi une prise libre près du lit : l'alimentation passe par un port propriétaire.
Le haut-parleur, principale évolution du modèle 2024
Pour cette version, Amazon a réduit la surface de l'écran afin de faire de la place à un haut-parleur frontal de 44,5 mm. Le pari est réussi selon les tests : jeuxvideo.com parle d'un son riche et puissant pour ce format, surtout grâce aux basses, tandis que Le Café du Geek le juge clair avec des basses correctes.
Le résultat reste celui d'un petit haut-parleur. Les voix sont légèrement moins présentes que sur un Echo classique et les aigus moins définis. Mashable précise qu'il convient aux petites pièces et qu'il ne remplacera pas une enceinte pour une soirée. Pour un réveil en musique ou un podcast avant de dormir, c'est suffisant.
✅ Les points forts
- Remise de 58% par rapport au prix conseillé de 119,99 €
- Réveil avec écran, cadrans personnalisables et météo
- Son plus riche que sur la première génération, surtout sur les basses
- Aucune caméra et micros désactivables physiquement
❌ Les limites
- Écran petit et limité à l'affichage de la lecture audio quand la musique joue
- Alimentation secteur uniquement, avec un port propriétaire
- Son moins adapté à une grande pièce ou à une soirée
À 49,99 €, l'Echo Spot est un réveil connecté simple à installer pour une chambre, avec Alexa et un son correct pour son format. C'est un achat cohérent si vous voulez remplacer un vieux radio-réveil, moins si vous cherchez un écran connecté polyvalent.
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