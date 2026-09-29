Le Fire TV Stick 4K Select est une clé HDMI à brancher sur un écran pour profiter de tous les services de streaming, à retrouver pour 27,99 euros sur Amazon au lieu de 69,99 euros.
Le Fire TV Stick 4K Select est un produit Amazon pratique, qui permet de transformer un téléviseur, vidéoprojecteur, écran PC ou même PC portable en smart TV. La version proposée ici est l’entrée de gamme, avec quand même un affichage 4K HDR, 8 Go de stockage et une télécommande avec Alexa. Le tout dans une grosse clé USB avec une prise HDMI. Et là jusqu’au 12 octobre, elle est en promo avec pas moins de 42 euros de réduction.
Pourquoi choisir le Fire TV Stick 4K Select ?
- Un prix très agressif pour de la 4K, l’un des plus bas du marché, avec une interface Fire TV très pratique.
- La prise en charge des codecs récents dont AV1 et des formats HDR10, HDR10+ et HLG.
- L'intégration d’Alexa et l’écosystème Amazon pour retrouver des menus familiers.
Un stick 4K simple et efficace pour un streaming basique
Le Fire TV Stick 4K Select est une grosse clé HDMI qui se branche sur le port libre de l’appareil où vous souhaitez diffuser vos vidéos. Ce modèle Select est une entrée de gamme qui repose sur un processeur quadricœur à 1,7 GHz, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Vous pouvez streamer en 4K avec une image propre, qui prend en charge les principaux services de VOD. Dommage qu’il ne prenne pas en charge le Dolby Vision, le Dolby Atmos, contrairement au Fire TV Stick 4K Plus. Son Wi-Fi 5 et son interface Fire TV est très orientée Amazon et parsemées de pubs, donc ça convient aux usages occasionnels ou sur une TV secondaire. Ça peut gêner sur une installation principale très sollicitée.
Le Fire TV Stick 4K Select : un choix de raison
Face à son principal concurrent, le Fire TV Stick 4K Plus, le Select gagne sur le prix, mais perd sur la mémoire : 1 Go contre 2 Go de RAM, les formats (pas de Dolby Vision/Atmos) et la connectivité Wi-Fi 5 contre WiFi 6. Il reste pertinent pour un budget serré et un usage simple, mais il est plus fermé avec Vega OS qui bloque les APK et moins polyvalent que certaines alternatives Android TV qui offrent plus de stockage et de liberté.
✅ Les points forts
- Son prix imbattable pour streamer de la 4K HDR
- Le système Vega OS léger, suffisant pour du streaming classique
- La prise en main immédiate avec une interface familière pour les utilisateurs de Fire TV
- La compatibilité 4K HDR10, HDR10+ et HLG
❌ Les limites
- L’écosystème fermé qui empêche l’installation d’APK avec un catalogue d’applications restreint
- Seulement 1 Go de RAM et 8 Go de stockage vite limitants
- Pas de Dolby Vision ou de Dolby Atmos
- Wi-Fi 5 uniquement
CTA 2 : formulation différente. Confirmer le prix, la disponibilité ou l’intérêt ponctuel de l’offre.
Le Fire TV Stick 4K Select est un choix intéressant si vous avez des besoins ponctuels de streaming, comme pour faire une soirée cinéma sur votre vidéoprojecteur qui ne sort que lors des grandes occasions. C’est un appareil pour les petits budgets, les chambres ou les TV secondaires, si vous cherchez à bidouiller un peu et voulez une solution clé en main.
Par contre si vous comptez regarder beaucoup de contenus dessus, que vous avez une TV (ou écran) Dolby Vision ou que vous aimez installer des applications alternatives, vous ne trouverez pas votre compte. Dans ces cas-là, il vaut mieux plutôt viser le Fire TV Stick 4K Plus.
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