Le Fire TV Stick 4K Select est un choix intéressant si vous avez des besoins ponctuels de streaming, comme pour faire une soirée cinéma sur votre vidéoprojecteur qui ne sort que lors des grandes occasions. C’est un appareil pour les petits budgets, les chambres ou les TV secondaires, si vous cherchez à bidouiller un peu et voulez une solution clé en main.

Par contre si vous comptez regarder beaucoup de contenus dessus, que vous avez une TV (ou écran) Dolby Vision ou que vous aimez installer des applications alternatives, vous ne trouverez pas votre compte. Dans ces cas-là, il vaut mieux plutôt viser le Fire TV Stick 4K Plus.