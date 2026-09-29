La Kindle Colorsoft Signature Edition est faite pour vous si vous voyagez beaucoup et aimez avoir un ou plusieurs romans sous le coude. Avec, de temps en temps, un magazine électronique, un roman graphique ou un manga, même si ceux-ci sont généralement en noir et blanc. L’autonomie de plusieurs semaines est appréciable et permet d’enchaîner les lectures sans se soucier de trouver une prise.

Par contre si vous lisez exclusivement des romans, vous pouvez vous tourner vers une liseuse moins chère, une Paperwhite classique par exemple. Le modèle présenté ici vaut surtout pour la couleur, il faut donc que vous y trouviez un réel intérêt, parce que la différence de prix est assez élevée.