La Kindle Colorsoft Signature Edition est une liseuse électronique avec affichage couleur et 32 Go de stockage qui évite d’avoir à emporter une valise de livres en vacances, en promo à 199,99 euros au lieu de 329,99 euros sur Amazon.
Amazon entre enfin dans le domaine des liseuses qui affichent de la couleur avec ce modèle Colorsoft Signature Edition qui propose un écran E-Ink Kaleido 3 de 7 pouces. C’est un modèle plutôt orienté haut de gamme qui permet d’afficher des romans, bien sûr, mais aussi et surtout des romans graphiques, des BD ou encore des comics. Une bonne alternative aux tablettes tactiles, avec un format plus petit, 32 Go de stockage et une compatibilité charge sans fil même si l’adaptateur est vendu séparément. Mais peut-être qu’avec les 130 euros économisés grâce à la promotion Amazon, vous pouvez vous permettre ce petit extra.
Voici la Kindle Colorsoft Signature Edition à 199,99 € au lieu de 329,99 € sur Amazon
Pourquoi choisir la Kindle Colorsoft Signature Edition ?
- Son écran couleur lumineux et bien contrasté avec 300 ppp en noir et blanc, 150 ppp en couleur et un contraste élevé.
- L'autonomie solide et un stockage généreux avec jusqu’à 8 semaines annoncées et 32 Go de mémoire qui permettent de lire des semaines sans recharge et stocker des milliers de titres, un peu moins si ce sont des BD ou des comics car ils prennent plus de place.
- Des finitions premium et des fonctions pratiques avec une étanchéité IPX8, la charge sans-fil Qi et le surlignage en quatre couleurs.
La couleur sur une Kindle, un confort supérieur
La Kindle Colorsoft Signature Edition est donc une liseuse couleur avec un écran tactile de 7 pouces qui ne fait que 219 g. Vous pouvez donc l’emporter partout puisqu’elle est plus pratique qu’une pile de livres. Surtout, le fait que l’écran affiche des couleurs signifie que vous pouvez lire des romans graphiques ou même afficher des images. C’est un peu juste si jamais vous aimez les détails parce que l'écran est un peu trop petit pour ça, et que le zoom est trop lent pour que la lecture soit fluide. Dans les romans, vous pouvez mettre des signets, surligner des passages de quatre couleurs différentes et cliquer sur un mot que vous ne connaissez pas pour en afficher la définition.
La Colorsoft Signature face à la Paperwhite et la concurrence
Par rapport à la Kindle Paperwhite Signature Edition, le modèle Colorsoft apporte la couleur et le surlignage comme mentionné au-dessus. Mais elle coûte 100 euros de plus et offre une autonomie légèrement inférieure, expliquée par l’affichage couleur plus énergivore. Mais si on la compare à d’autres liseuses couleur comme Kobo ou Vivlio, elle propose quand même un meilleur contraste et profite de l’écosystème Kindle. Dommage qu’elle soit bridée par sa colorimétrie perfectible ou l’absence d’un mode sombre.
✅ Les points forts
- L’écran E-Ink Kaleido 3 lumineux et bien contrasté
- L'excellente lisibilité en noir et blanc, identique à une Paperwhite
- 7,8 mm d'épaisseur, 219 g sur la balance, certifiée IPX8
- La recharge sans-fil Qi
- Les 32 Go de stockage
- L'autonomie entre 5 et 8 semaines pour lire tranquillement
❌ Les limites
- Son prix élevé, heureusement qu’il y a la promo
- La résolution couleur limitée à 150 ppp
- La colorimétrie perfectible
- Le zoom trop lent sur les contenus en couleur
- Pas de mode sombre
- La station de charge sans-fil vendue séparément
- Ne supporte pas nativement le format ePub
La Kindle Colorsoft Signature Edition est en promo à -39 % jusqu’au 7 octobre 2026 sur Amazon
La Kindle Colorsoft Signature Edition est faite pour vous si vous voyagez beaucoup et aimez avoir un ou plusieurs romans sous le coude. Avec, de temps en temps, un magazine électronique, un roman graphique ou un manga, même si ceux-ci sont généralement en noir et blanc. L’autonomie de plusieurs semaines est appréciable et permet d’enchaîner les lectures sans se soucier de trouver une prise.
Par contre si vous lisez exclusivement des romans, vous pouvez vous tourner vers une liseuse moins chère, une Paperwhite classique par exemple. Le modèle présenté ici vaut surtout pour la couleur, il faut donc que vous y trouviez un réel intérêt, parce que la différence de prix est assez élevée.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 3 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €