Charger sa musique, recharger la batterie, enfiler bonnet et lunettes : un casque de natation se juge aussi sur la routine qu’il impose avant la séance. Le Zovimax X7 Max, à 42,99 € chez Amazon, promet de l’alléger, avec des caractéristiques que seule la fiche du vendeur documente.
Ce casque à conduction osseuse de la marque Zovimax, de référence X7 Max, vise d’abord les nageurs, mais pas seulement. Il associe un lecteur MP3 de 8 Go pour le bassin, où le Bluetooth ne passe pas, et une liaison Bluetooth 6.0 pour la course ou le vélo. Il est affiché à 42,99 € au lieu de 129,99 € chez Amazon, un prix barré qu’Amazon présente comme le plus bas des 30 derniers jours. Vendu par un marchand tiers mais expédié par Amazon, il s’adresse surtout à celui qui cherche un casque unique pour plusieurs disciplines, sans viser le haut de gamme.
Chez Amazon, le Zovimax X7 Max et ses 8 Go de musique embarquée descendent à 42,99 €, contre un prix barré de 129,99 €.
Pourquoi choisir le Zovimax X7 Max ?
- Une recharge qui suit votre emploi du temps : 10 minutes sur le câble magnétique suffisent, selon le fabricant, à retrouver 3 heures d’écoute. De quoi rattraper un oubli juste avant de partir à la piscine ou à l’entraînement.
- Un casque qui ne gêne pas le reste de l’équipement : l’arceau passe derrière la nuque et le vendeur le déclare compatible avec un bonnet de bain, des lunettes de natation ou un casque de vélo. Vous n’avez pas à choisir entre votre matériel habituel et la musique.
- Deux modes pour deux terrains : le lecteur MP3 de 8 Go prend le relais dans l’eau, où le Bluetooth ne fonctionne pas, et la connexion sans fil revient à terre pour la musique ou les appels.
Avant, pendant, après la séance : ce que le X7 Max change à la routine
Dans l’eau, tout repose sur la préparation : les morceaux ou les podcasts se transfèrent à l’avance dans les 8 Go de mémoire, puisque le Bluetooth cesse de fonctionner sous la surface. Hors du bassin, l’autonomie annoncée de 12 heures couvre plusieurs séances entre deux charges, et une recharge complète demande environ 1 h 30. Avec 50 g annoncés et des oreilles laissées libres, le casque se fait discret pendant une sortie à vélo ou un footing, là où percevoir la circulation reste une question de sécurité.
Ce casque parle d’abord à ceux qui enchaînent les longueurs sans vouloir dépendre d’un téléphone, et aux sportifs qui alternent piscine, course et vélo dans la même semaine. Il convient moins si vous regardez des vidéos : la latence de 150 ms indiquée par la fiche technique peut se traduire par un léger décalage entre l’image et le son. Les nageurs qui restent longtemps immergés manqueront aussi d’une information clé, car le vendeur ne précise ni la profondeur ni la durée couvertes par sa certification IPX8. Nous n’avons pas testé ce modèle : ces éléments reposent sur les données du fabricant.
Face au Shokz OpenSwim Pro, un autre équilibre
Le point de comparaison naturel reste le Shokz OpenSwim Pro, que nous présentions en décembre 2024 à 159 € avec 32 Go de stockage et une certification IP68 valable jusqu’à 2 mètres de profondeur, pendant 2 heures. Le Zovimax X7 Max revendique davantage d’autonomie en Bluetooth, 12 heures contre 9 heures chez Shokz, mais quatre fois moins de mémoire et une étanchéité moins documentée. Sa différence tient donc au prix, pas à la fiabilité éprouvée d’une marque établie. Pour élargir le choix, notre comparatif des meilleurs écouteurs Bluetooth pour le sport classe les modèles retenus selon leur maintien et leur résistance.
✅ Les points forts
- Lecteur MP3 de 8 Go pour nager sans smartphone
- 12 heures d’autonomie et charge rapide annoncées
- Compatibilité annoncée avec bonnet, lunettes et casque de vélo
- Format à oreilles libres de 50 g annoncés
- Bluetooth 6.0 et micro anti-vent pour les appels en extérieur
❌ Les limites
- Étanchéité IPX8 sans profondeur ni durée précisées par le vendeur
- 8 Go de stockage, quatre fois moins qu’un Shokz OpenSwim Pro
- Latence de 150 ms, peu adaptée aux vidéos
- Marque peu connue, vendeur tiers, aucun test Clubic
Avant de préparer votre première playlist pour le bassin, contrôlez que le prix de 42,99 € s’applique encore au Zovimax X7 Max chez Amazon.
À 42,99 €, le Zovimax X7 Max propose une formule cohérente pour qui veut simplifier sa routine sportive : musique embarquée dans l’eau, Bluetooth à terre, recharge express et port compatible avec l’équipement habituel. Ces promesses restent toutefois celles d’un fabricant peu connu, sans mesure indépendante pour les confirmer. Le prix contenu limite en revanche l’enjeu si le casque ne vous convient pas.
Le nageur qui fait ses longueurs en bassin et le sportif qui jongle entre plusieurs disciplines y trouveront l’essentiel pour une somme modeste. Si vous nagez en eau libre ou tenez à une étanchéité garantie en profondeur, l’OpenSwim Pro et ses 2 mètres certifiés restent plus rassurants. Dans les autres cas, pensez simplement à remplir la mémoire la veille : c’est la contrainte que ce format ne vous épargnera pas.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 3 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €