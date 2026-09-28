Dans l’eau, tout repose sur la préparation : les morceaux ou les podcasts se transfèrent à l’avance dans les 8 Go de mémoire, puisque le Bluetooth cesse de fonctionner sous la surface. Hors du bassin, l’autonomie annoncée de 12 heures couvre plusieurs séances entre deux charges, et une recharge complète demande environ 1 h 30. Avec 50 g annoncés et des oreilles laissées libres, le casque se fait discret pendant une sortie à vélo ou un footing, là où percevoir la circulation reste une question de sécurité.

Ce casque parle d’abord à ceux qui enchaînent les longueurs sans vouloir dépendre d’un téléphone, et aux sportifs qui alternent piscine, course et vélo dans la même semaine. Il convient moins si vous regardez des vidéos : la latence de 150 ms indiquée par la fiche technique peut se traduire par un léger décalage entre l’image et le son. Les nageurs qui restent longtemps immergés manqueront aussi d’une information clé, car le vendeur ne précise ni la profondeur ni la durée couvertes par sa certification IPX8. Nous n’avons pas testé ce modèle : ces éléments reposent sur les données du fabricant.