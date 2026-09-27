Installer une caméra au fond d’un jardin ou au-dessus d’un abri pose presque toujours la même question : où la brancher ? La Reolink Argus Eco y répond en fonctionnant sur batterie, rechargée en continu par le panneau solaire fourni dans la boîte. Le kit Reolink Argus Eco avec panneau solaire est vendu 59,99 € sur Amazon au lieu de 84,99 €, bien en dessous du prix le plus bas relevé sur les 30 derniers jours, 84,37 €.

Il vise ceux qui veulent surveiller un extérieur sans câble ni abonnement. Les plus exigeants sur l’image ou la détection trouveront mieux dans la gamme Reolink, pour deux fois plus cher.