Vendue avec son panneau solaire, la Reolink Argus Eco filme en 3 MP et se passe de prise électrique comme d’abonnement obligatoire. Amazon l’affiche à 59,99 € au lieu de 84,99 €, l’occasion de regarder ce que ce modèle d’entrée de gamme sait faire, et ce qu’il ne fait pas.
Installer une caméra au fond d’un jardin ou au-dessus d’un abri pose presque toujours la même question : où la brancher ? La Reolink Argus Eco y répond en fonctionnant sur batterie, rechargée en continu par le panneau solaire fourni dans la boîte. Le kit Reolink Argus Eco avec panneau solaire est vendu 59,99 € sur Amazon au lieu de 84,99 €, bien en dessous du prix le plus bas relevé sur les 30 derniers jours, 84,37 €.
Il vise ceux qui veulent surveiller un extérieur sans câble ni abonnement. Les plus exigeants sur l’image ou la détection trouveront mieux dans la gamme Reolink, pour deux fois plus cher.
La caméra Reolink Argus Eco livrée avec son panneau solaire est à 59,99 € au lieu de 84,99 € sur Amazon, qui la vend et l’expédie lui-même.
Pourquoi choisir la Reolink Argus Eco ?
- Aucun câble à tirer : Sa batterie de 5 200 mAh est rechargée par le panneau solaire fourni. La caméra se pose là où il n’y a pas de prise, sans échelle à ressortir pour la recharger tant que le panneau reçoit assez de lumière.
- Des alertes triées : Le capteur de mouvement infrarouge, réglable jusqu’à 10 m, se double d’une détection des personnes et des véhicules. Vous recevez une notification ou un e-mail en fonction de ce qui passe, plutôt qu’à chaque mouvement capté.
- Des vidéos qui restent chez vous : Les séquences s’enregistrent sur une carte microSD jusqu’à 128 Go, à acheter à part. L’abonnement Reolink Cloud existe, mais il reste une option et non une condition pour consulter vos enregistrements.
Allée, jardin, abri : là où elle trouve sa place
Son terrain naturel, c’est l’extérieur d’une maison dépourvue de prise électrique : une allée, le fond d’un jardin, la porte d’un garage ou d’un abri. Certifiée IP65, elle supporte la pluie, et Reolink la donne pour fonctionner entre -10 et 55 °C. Son angle de 100° en diagonale couvre une zone précise, comme une entrée, plutôt qu’un terrain entier. La nuit, six LED infrarouges éclairent jusqu’à 10 m, avec une image en noir et blanc.
Elle convient à un premier équipement, ou à un point de surveillance secondaire en complément d’une caméra filaire. L’audio bidirectionnel permet de répondre à un livreur depuis l’application, et la compatibilité avec Alexa et Google Assistant affiche le direct sur un écran connecté. Elle devient moins pertinente si votre box est loin, car elle ne se connecte qu’en Wi-Fi 2,4 GHz et un jardin profond peut exiger un répéteur. Un emplacement à l’ombre toute la journée prive aussi le panneau solaire de son intérêt.
Face à une caméra filaire ou à un modèle plus récent
À ce prix, la concurrence directe est filaire : notre comparatif des meilleures caméras de surveillance retient la Xiaomi CW300, autour de 55 €, comme meilleure caméra extérieure filaire abordable. L’Argus Eco se distingue par son alimentation, qui évite de percer un mur pour faire passer un câble. Face aux modèles récents de Reolink, comme l’Argus Eco Ultra à 119,99 € sur Amazon au moment où nous écrivons, elle renonce au 8 MP, au Wi-Fi bi-bande, au projecteur et à la détection des animaux. C’est un choix de simplicité et de budget, pas de performance.
✅ Les points forts
- Panneau solaire fourni dans la boîte, sans supplément
- Installation sans câble ni prise électrique
- Détection des personnes et des véhicules en plus du capteur de mouvement
- Enregistrement local sur microSD, sans abonnement obligatoire
- Audio bidirectionnel, compatible Alexa et Google Assistant
❌ Les limites
- Wi-Fi 2,4 GHz uniquement, portée à vérifier depuis la box
- Vision nocturne infrarouge en noir et blanc, sans projecteur
- Vidéo à 15 images par seconde, pas de détection des animaux
- Carte microSD vendue séparément
Ce prix de 59,99 € relève d’une offre à durée limitée chez Amazon : vérifiez qu’il s’applique toujours au kit avec panneau solaire avant de valider votre panier.
À 59,99 €, le kit Reolink Argus Eco coûte à peine plus qu’une caméra extérieure filaire d’entrée de gamme, alors qu’il inclut le panneau solaire qui dispense de toute prise. L’ensemble couvre l’essentiel pour garder un œil sur une allée ou un abri : détection des personnes, alertes sur le téléphone, enregistrement local. Ce n’est pas un modèle récent, et sa fiche technique le rappelle, avec un Wi-Fi limité au 2,4 GHz et une vision nocturne sans couleur. Pour un point de surveillance simple, ces concessions pèsent peu face à la facilité d’installation.
Si la finesse de l’image prime, pour distinguer un visage ou une plaque de loin, mieux vaut viser une définition supérieure. Même chose si l’endroit à surveiller reste à l’ombre la majeure partie de la journée. Pour équiper un premier coin de jardin sans électricien ni abonnement, en revanche, l’offre tient la route. Avant de fixer la caméra, testez le signal Wi-Fi avec votre smartphone à l’endroit prévu.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 3 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €