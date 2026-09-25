Ce bundle UGREEN NASync DH2300 + UPS US2000 a un intérêt réel si vous voulez créer votre cloud personnel fiable, économique et facile à vivre, sans vous lancer dans des configurations complexes. Il convient aux familles, aux utilisateurs macOS en quête d’une alternative à la Time Capsule et à toutes celles et ceux qui veulent sortir des abonnements iCloud, Google Photos ou Dropbox.

Si vous avez déjà un réseau 2,5/10 GbE et que vous voulez multiplier les conteneurs Docker ou les machines virtuelles, ou que vous visez un écosystème d’applications très riche, ce n’est pas franchement pour vous. Il vaut mieux aller loucher du côté de Synology ou QNAP, un peu plus haut de gamme. Mais pour un premier NAS, ce pack reste l’une des formules les plus équilibrées du moment, à condition de comprendre que le 1 GbE est un plafond de verre assumé.