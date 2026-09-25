Le Bundle Ugreen DH2300 + UPS US2000 est une formule cohérente pour débuter un cloud personnel à la maison. Un NAS simple couplé à une protection électrique pour 243,58 euros au lieu de 289,98 euros, c’est sur Amazon que ça se passe.
Ce pack NASync DH2300 avec UPS2000 est une formule cohérente pour qui veut se lancer dans le NAS sans se prendre la tête. Vous avez un boîtier deux baies sobre livré avec un onduleur dédié qui protège les données en cas de coupure. Il est positionné en entrée de gamme et propose une prise en main simple pour que tout le monde s’y essaye. Avec son prix en baisse de quelques dizaines d’euros sur Amazon, c’est peut-être le moment de tester.
Pourquoi choisir le Ugreen NASync DH2300 + UPS US2000 ?
- Pour un Cloud personnel abordable et protégé qui permet de centraliser photos, vidéos, documents et sauvegardes sur vos propres disques, avec l’onduleur qui assure un arrêt propre du NAS en cas de coupure secteur, pour limiter les corruptions.
- Son interface pensée pour les débutants avec des écrans pédagogiques, des applications essentielles et une app mobile complète pour une prise en main rapide.
- Un matériel sobre et économe avec son format vertical compact, son ventilateur discret et sa consommation mesurée autour de 13/14W en fonctionnement et seulement 3,3W en veille.
Un NAS deux baies idéal pour un usage domestique simple
Clairement, ce modèle DH2300 par UGREEN est taillé pour un usage quotidien à la maison, si vous souhaitez sauvegarder automatiquement le contenu de votre PC (ou Mac), vos photos (avec reconnaissance IA), lire des films sur différents écrans et partager vos dossiers en famille. Son processeur ARM RK3576 8 cœurs à 2,2 GHz et ses 4 Go de RAM suffisent largement pour ces scénarios, d’autant que l’OS est installé sur une mémoire eMMC dédiée, indépendante des disques de stockage. Mais l’absence de slot M.2 et la RAM non extensible limitent les usages plus poussés, comme la création de machines virtuelles. Ce qui confirme son positionnement de cloud domestique plutôt que de serveur avancé.
Face à Synology et QNAP : plus simple mais bridé en réseau
Si on compare ce modèle UGREEN DH2300 à des concurrents comme le Synology DS223 ou au QNAP TS-216G , il offre plus de RAM et un CPU plus costaud à prix égal, tout en étant plus simple à prendre en main. Sa principale limite reste son unique port Ethernet 1 GbE qui bride les débits à environ 110-115 Mo/s et empêche de profiter d’un réseau 2,5 GbE, là où la concurrence peut proposer cette option.
✅ Les points forts
- Son prix contenu, surtout en bundle avec un onduleur
- Le design vertical discret facile à intégrer dans un salon ou un bureau
- Le processeur est performant pour une entrée de gamme
- L'interface UGOS Pro simple et pédagogique
- L'OS installé sur eMMC dédié
- Faible consommation électrique
❌ Les limites
- Son unique port Ethernet 1 GbE qui bride les débits sur réseau
- 4 Go de RAM soudés et non extensibles
- Pas d’emplacement pour un SSD M.2
- L'écosystème d'applications moins fourni que chez Synology ou QNAP
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Ce bundle UGREEN NASync DH2300 + UPS US2000 a un intérêt réel si vous voulez créer votre cloud personnel fiable, économique et facile à vivre, sans vous lancer dans des configurations complexes. Il convient aux familles, aux utilisateurs macOS en quête d’une alternative à la Time Capsule et à toutes celles et ceux qui veulent sortir des abonnements iCloud, Google Photos ou Dropbox.
Si vous avez déjà un réseau 2,5/10 GbE et que vous voulez multiplier les conteneurs Docker ou les machines virtuelles, ou que vous visez un écosystème d’applications très riche, ce n’est pas franchement pour vous. Il vaut mieux aller loucher du côté de Synology ou QNAP, un peu plus haut de gamme. Mais pour un premier NAS, ce pack reste l’une des formules les plus équilibrées du moment, à condition de comprendre que le 1 GbE est un plafond de verre assumé.
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