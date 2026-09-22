Amazon a ouvert sa French Week mardi 22 septembre avec deux codes promo réservés aux membres Prime, valables jusqu’au lundi 28 au soir. Leurs conditions écartent une bonne partie du catalogue, à commencer par le stockage, plusieurs grandes marques et tous les produits vendus par des marchands tiers.
Les opérations commerciales s’enchaînent depuis plusieurs semaines, et Amazon ajoute la sienne au calendrier sous le nom de French Week. Deux codes l’accompagnent. FRPRIME5 retire 5 € dès 50 € d’achat, FRPRIME15 en retire 15 € dès 100 €. Les deux sont réservés aux membres Prime et ne se cumulent pas : chaque client n’en utilise qu’un seul sur toute la période, et la remise s’applique une fois par commande, pas sur chaque produit du panier.
La contrainte la plus sérieuse n’est pas le seuil, c’est l’éligibilité. Le code ne fonctionne que sur les articles vendus et expédiés par Amazon, livrés en France métropolitaine, et la liste des exclusions est longue. Nous avons écarté toutes les offres inéligibles, y compris des aspirateurs robots fortement remisés mais vendus par leur fabricant. Les sept offres retenues passent ce filtre, et les prix indiqués tiennent compte du code.
Les 7 offres tech de la French Week Amazon retenues par la rédaction
- PC portable Dell 16 pouces (Core 7, 16 Go, 1 To) à 804 € avec le code FRPRIME15, au lieu de 1 449 €
- Montre connectée Samsung Galaxy Watch8 Classic 46 mm à 284,99 € avec le code FRPRIME15, au lieu de 529,99 €
- Souris gaming Logitech G Pro X Superlight 2 à 84,99 € avec le code FRPRIME5, au lieu de 159,99 €
- TV Samsung 65U8075F 4K UHD 65 pouces à 414 € avec le code FRPRIME15, au lieu de 469 €
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 17 (6 Go + 256 Go) à 238 € avec le code FRPRIME15, au lieu de 303 €
- Volant Logitech G G29 SE avec levier de vitesses à 221,99 € avec le code FRPRIME15, au lieu de 349,99 €
- PC portable Acer Aspire Go 14 (Ryzen 5, 16 Go, 512 Go) à 534 € avec le code FRPRIME15, au lieu de 699 €
Quelles offres tirent vraiment parti du code ?
Le code s’applique une fois, sur le panier. Son poids relatif change donc beaucoup selon le prix du produit : 15 € sur une montre à 299,99 € pèsent nettement plus que sur un PC portable à 819 €. Voici ce que valent cinq de ces offres, et ce qu’il faut regarder avant de valider la commande.
- Samsung Galaxy Watch8 Classic : boîtier en acier inoxydable, couronne rotative pour naviguer dans les menus et Gemini intégré, c’est la version habillée de la Galaxy Watch 8. Dans notre test, nous avions salué son suivi santé complet et la réactivité de One UI 8 Watch, tout en relevant une autonomie qui ne dépasse pas vraiment la journée et une dépendance persistante à un smartphone Samsung.
- Dell 16 pouces : son Core 7 150U et son SSD de 1 To visent le télétravail et les études, avec un écran 16 pouces 2K antireflet confortable sur la durée. Un point à connaître avant de commander : le chargeur n’est pas fourni, la recharge passe par un adaptateur USB-C Power Delivery de 65 W qu'il faut déjà posséder.
- Logitech G Pro X Superlight 2 : 60 grammes sur la balance, capteur HERO 2 et 95 heures d’autonomie annoncées, c’est la souris des joueurs qui cherchent la légèreté avant tout. C'est aussi la remise la plus forte de la sélection. Son positionnement reste spécialisé : hors usage gaming, une souris bureautique rend le même service pour bien moins cher.
- Xiaomi Redmi Note 17 : sa batterie de 7 700 mAh et sa charge 45 W s’adressent à ceux qui veulent tenir deux jours sans chercher une prise. L’écran GOLED de 6,99 pouces est protégé par du Gorilla Glass 7i et l’ensemble est certifié IP65. Le haut-parleur reste mono, ce qui s’entend dès qu’on regarde une vidéo sans écouteurs.
- TV Samsung 65U8075F : c'est la plus grande diagonale de la sélection, mais aussi sa remise la plus faible. Sa dalle Crystal UHD appartient à l’entrée de gamme du catalogue Samsung : elle rendra service pour la télé et le streaming, moins pour un usage cinéma exigeant sur les contrastes.
Acheter maintenant ou attendre le Prime Day d’octobre ?
Quatre offres dépassent 30 % de remise, avec en tête la souris Logitech à -44 % et le PC portable Dell à -43 %. À l’autre bout, la TV Samsung ne perd que 9 %, et le code y pèse davantage que la promotion elle-même. Ces pourcentages reposent sur le prix de référence affiché par Amazon, qui ne correspond pas toujours au prix pratiqué ces dernières semaines.
Amazon a fixé son Prime Day d’octobre aux 6 et 7 du mois, soit une semaine après la fin de ces codes, et l’événement sera lui aussi réservé aux membres Prime. Rien ne garantit que ces sept produits y figureront, ni au même prix. Si votre hésitation porte sur la catégorie plutôt que sur le modèle, notre comparatif des meilleures montres connectées passe en revue les alternatives à la Galaxy Watch8 Classic.
Codes promo French Week : vos questions
Peut-on cumuler les codes FRPRIME5 et FRPRIME15 ?
Non. Amazon précise que les deux offres ne sont pas cumulables et que chaque client ne peut en utiliser qu’une seule sur toute la période. La remise s’applique une fois par commande, pas sur chaque produit du panier.
Faut-il être abonné Prime pour utiliser ces codes ?
Oui, les deux codes sont réservés aux membres Amazon Prime. Amazon limite par ailleurs le palier à 5 € aux 300 000 premiers clients et celui à 15 € aux 100 000 premiers.
Quels produits sont exclus de l'offre ?
Le code ne s’applique qu’aux articles vendus et expédiés par Amazon et livrés en France métropolitaine. Sont notamment exclus les livres, les produits de mémoire et de stockage, les jeux vidéo, les casques de réalité virtuelle, ainsi que les marques Apple, Nintendo, Microsoft, Sony PlayStation, Lego, Kärcher et Makita.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 1,99 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-83 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 3 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €