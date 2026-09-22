Les opérations commerciales s’enchaînent depuis plusieurs semaines, et Amazon ajoute la sienne au calendrier sous le nom de French Week. Deux codes l’accompagnent. FRPRIME5 retire 5 € dès 50 € d’achat, FRPRIME15 en retire 15 € dès 100 €. Les deux sont réservés aux membres Prime et ne se cumulent pas : chaque client n’en utilise qu’un seul sur toute la période, et la remise s’applique une fois par commande, pas sur chaque produit du panier.

La contrainte la plus sérieuse n’est pas le seuil, c’est l’éligibilité. Le code ne fonctionne que sur les articles vendus et expédiés par Amazon, livrés en France métropolitaine, et la liste des exclusions est longue. Nous avons écarté toutes les offres inéligibles, y compris des aspirateurs robots fortement remisés mais vendus par leur fabricant. Les sept offres retenues passent ce filtre, et les prix indiqués tiennent compte du code.